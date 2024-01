Des améliorations en matière de sécurité seront apportées au 7e quartier des divertissements de l’ouest de Fort Worth

FORT VALEUR – Le conseil municipal de Fort Worth a approuvé mardi matin le financement d’une variété de programmes destinés à répondre aux problèmes de sécurité dans les quartiers de divertissement de la ville, y compris West 7th.

Le West 7th Entertainment District a été sous les projecteurs après la fusillade mortelle d’un étudiant de la TCU l’automne dernier et une poursuite policière avec un conducteur présumé ivre le week-end dernier.

West 7th regorge de restaurants, de boutiques, de bars et de lieux de divertissement, mais la vie nocturne est particulièrement attractive le week-end.

“Chaque fois que vous consommez de l’alcool, cela devient un peu bruyant”, a déclaré Bryson Power, qui vit à Fort Worth et sort souvent dans les bars du West 7th. “Mais dans l’ensemble, je pense qu’ils font un très bon travail pour assurer la sécurité ici.”

Les membres du Conseil ont voté en faveur d’une augmentation du budget du district de contrôle et de prévention du crime de près de 6 millions de dollars. Environ 500 000 $ de cette somme seront consacrés à plusieurs initiatives dans West 7th, notamment un programme pilote d’ambassadeur d’un an similaire à celui en place au centre-ville de Fort Worth.

Les ambassadeurs patrouilleront dans la zone les soirs de week-end pour détecter les problèmes.

Une autre partie des fonds servira à installer des bornes de signalisation pour créer une circulation à sens unique hors de la zone West 7th après la fermeture des bars pour la nuit.

“C’est davantage le cas des chauffeurs”, a déclaré Neal Martinez, qui travaille dans le West 7th Entertainment District. “Les conducteurs doivent vraiment être en sécurité, car c’est là que viennent les touristes, c’est ce qu’ils viennent voir.”

Renforcer la sécurité sur les routes de la région est actuellement une grande priorité pour les personnes qui vivent et travaillent dans la région, surtout après qu’une poursuite policière samedi soir s’est terminée par deux piétons blessés.

“Ils pourraient envoyer davantage de policiers pour sécuriser le quartier contre les conducteurs ivres, sensibiliser le public ici, prêter attention aux gens qui quittent les bars après les heures d’ouverture”, a déclaré Milton Stone, qui dit dans l’ensemble aimer West 7th et se sentir en sécurité en emmenant ses enfants dehors. ici.

Le conseil municipal a également approuvé un financement de près de 150 000 $ pour un contrat avec Safe Night LLC, une société de conseil spécialisée dans l’amélioration de la sécurité publique dans les quartiers de divertissement.

Une fois ce contrat finalisé, leur équipe évaluera la zone avant de formuler des recommandations et de dispenser une formation au personnel municipal et aux propriétaires d’entreprises. Il s’agit d’un processus de 12 mois qui ne commencera probablement pas avant ce printemps.

Safe Night LLC affirme que sa société a effectué des travaux à Dallas et examine actuellement les initiatives de sécurité à New York et à Toronto.