Des améliorations de 3,5 M$ de Peace Road à DeKalb sont maintenant prévues pour le printemps 2023 – Shaw Local

DeKALB – Les dirigeants de la ville de DeKalb cherchent à améliorer la fluidité de la circulation pour les automobilistes qui empruntent Peace Road à DeKalb, les travaux de construction devant commencer au début de 2023.

La ville de DeKalb a autorisé une mesure de contrôle de la circulation lors d’une récente réunion du conseil municipal pour réduire la vitesse le long et à côté du chemin de la paix en prévision des travaux routiers, qui devaient commencer cet automne mais ne se sont jamais concrétisés. Les dirigeants de la ville anticipent désormais le démarrage du projet au printemps 2023.

“Cette année, nous avons prévu qu’ils pourraient potentiellement commencer certains travaux d’excavation en bordure de route cette année”, a déclaré l’ingénieur municipal Zac Gill. « L’entrepreneur vient de choisir de ne pas le faire. Donc, il n’allait jamais être terminé cette année de toute façon. Donc, ce n’était pas vraiment une perte de les laisser reprogrammer d’une manière qu’ils pouvaient le faire plus efficacement.

Le projet d’amélioration de Peace Road est assorti d’un prix de 3,5 millions de dollars, payé par les fonds fédéraux de transport de surface urbain (STU) et les contributions au fonds de la taxe sur les carburants provenant de développements privés.

Les travaux routiers devraient commencer au plus tard le 1er mai, sinon plus tôt au printemps si le temps le permet, ont indiqué des responsables.

Le projet de reconstruction de Peace Road, tel que proposé, comprendra l’ajout d’une voie de virage, l’élargissement du segment de route de l’autoroute à péage de l’Interstate 88 à Macom Drive et le resurfaçage de l’intersection de Fairview Drive vers le nord jusqu’à Lincoln Highway.

Dans ce cadre, Peace Road et Fairview Drive auront des contrôles de limitation de vitesse convertis de 55 mph à 45 mph sur certains segments et de 45 mph à 35 mph dans d’autres, selon document de la ville. L’intersection nouvellement reconstruite à Peace Road et Fairview Drive, une fois terminée, serait conçue pour une circulation à 45 mi/h.

Les deux côtés de l’autoroute Lincoln sont recommandés qu’ils soient réduits de 45 mph à 35 mph, selon document de la ville.

La ville étend les limites de 35 mi/h pour la rue Pleasant alors que la chaussée se déplace à l’est du chemin de la paix en partie à cause de la sensibilité aux développements commerciaux/industriels et à la présence de propriétés résidentielles existantes, selon document de la ville. La limite de vitesse affichée le long du chemin Gurler sera maintenue à 35 mi/h sans aucune modification.

Le directeur municipal Bill Nicklas a félicité Gill pour avoir porté la mesure de contrôle de la circulation à l’attention de la ville. Il a dit qu’il était logique d’ajuster la vitesse le long et à côté de Peace Road.

“C’est en… prévision de ce projet de rue majeur qui est attendu depuis longtemps”, a déclaré Nicklas. “L’année prochaine, nous commencerons de manière substantielle.”