Des améliorations à la sécurité seront apportées à l’intersection très fréquentée de l’autoroute 97 à Penticton

Un appel d’offres sera lancé pour travailler à l’amélioration de l’intersection de l’autoroute 97 et de Skaha Hills Drive/Sandhill Road à Penticton. Les améliorations rendront cette intersection difficile plus sûre et plus efficace pour les piétons et la circulation automobile, a déclaré le gouvernement provincial.

« Ce projet améliorera la sécurité des piétons et des conducteurs du secteur », a déclaré Dan Coulter, ministre d’État chargé de l’Infrastructure et du Transport en commun. « En travaillant en partenariat avec la bande indienne de Penticton tout au long de ce processus, nous veillons à ce que les besoins locaux soient satisfaits et soutenons la croissance future de la région.

Les améliorations de sécurité s’appuient sur les feux temporaires qui ont été installés à cette intersection à fort trafic en août 2022.

L’intersection se trouve au bas de la colline de l’autoroute 97 et croise deux terrains de camping, les zones résidentielles de Skaha Hills et un terrain de golf. Les conducteurs qui tentent de tourner à gauche ont un angle mort et, lorsque les véhicules descendent une colline, cela rend la situation dangereuse.

L’intersection améliorée comprendra une nouvelle voie de virage à gauche sur l’autoroute 97 et la promenade Skaha Hills/Sandhill Road, ainsi que de nouveaux trottoirs et des accotements plus larges. Une partie du chemin Skaha Hills sera déplacée pour offrir de meilleures lignes de visibilité pour des raisons de sécurité. Les travaux sur le projet comprendront également des systèmes de drainage améliorés partout.

« Wai, après des années de négociations, y compris deux conseils de bande précédents, le projet Skaha Hills est un exemple clé de collaboration entre le ministère des Transports et de l’Infrastructure et la bande indienne snpink’tn (Penticton), avec pour objectif de promouvoir des conditions de conduite sécuritaires. à une intersection de Skaha de plus en plus fréquentée », a déclaré le chef de yilmixwm Greg Gabriel. « Toutes les personnes impliquées ont conçu des améliorations qui garantiront la sécurité routière des membres de la bande, des piétons et des conducteurs. Notre engagement commun à promouvoir la sécurité routière a été considérablement renforcé par cet effort.

Le projet devrait débuter à l’automne 2023 et s’achever à l’été 2024.

