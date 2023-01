Des ambulanciers blancs accusés de meurtre pour avoir étouffé Earl Moore

L’appel au 911 aurait dû sauver Earl Moore vie, mais les ambulanciers qui sont arrivés l’ont tué moins d’une heure plus tard. EMT LifeStar Peggy Finley et Pierre Cadigan est venu à son domicile de Springfield, dans l’Illinois, aux premières heures du 18 décembre.

Le Washington Post rapporte qu’ils font tous deux face à des accusations de meurtre pour avoir prétendument étouffé Moore à mort.

Le coroner du comté de Sangamon, Jim Allmon, a déclaré que la mort de Moore était un homicide. Une autopsie a confirmé que la cause du décès était « une asphyxie par compression et positionnelle due à une retenue face vers le bas sur un lit / brancard de transport paramédical par des sangles serrées dans le dos ».

Le procureur de l’État du comté de Sangamon, Dan Wright, a annoncé mardi des accusations de meurtre au premier degré contre les deux ambulanciers paramédicaux lors d’une conférence de presse.

Wright a affirmé que Finley et Cadigan “ont commis des actes sans justification légale” et savaient “sur la base de leur formation, de leur expérience et des circonstances environnantes, que de tels actes créeraient une probabilité substantielle de lésions corporelles graves ou de mort”.