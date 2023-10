Des ambassadeurs étrangers rencontrent des sirènes d’attaque lors d’une tournée des sites terroristes du Hamas près de Gaza

JERUSALEM, Israël – L’ancien ambassadeur israélien auprès des Nations Unies et actuel membre de la Knesset, Danny Danon, a amené dimanche plusieurs ambassadeurs dans la ville frontalière de Sderot pour une tournée d’enquête.

Au début de la tournée, Danon a mis en garde le groupe en leur indiquant un endroit sûr où s’abriter. « Au cas où nous aurions une sirène, si vous regardez en arrière, vous avez la porte verte. Vous voyez tous la porte verte ? »

Soixante secondes plus tard, une sirène retentit et tout le monde se met à courir vers le refuge, y compris Danon, les ambassadeurs et les Actualités CBN équipage.

Une fois à l’intérieur, Ayelet Shmuel du Centre international de Sderot a déclaré : « Alors maintenant, vous savez, vous savez quoi faire, vous savez à quoi ça ressemble. »

» Danon a ajouté : » C’est ce que les habitants de Sdérot doivent vivre. »

Shmuel a poursuivi : « Nous vivons cela un million de fois par jour. Nous traversons parfois des moments où il n’y a aucun chemin à parcourir, alors nous devons nous mettre à plat ventre. Je pense qu’il n’y a rien de tel que de le ressentir pour pouvoir l’expliquer au monde. Imaginez faire ça avec un enfant de quatre ans. »

L’ambassadrice tchèque en Israël, Veronika Kuchynova, a déclaré : « En ce moment, j’ai l’impression que les habitants de Sderot ressentent tout le temps. Je pense que nous vivons maintenant vraiment de nos propres yeux ce que les gens, les enfants et les familles de Sderot doivent traverser – surtout ces jours-ci. « .

L’adjoint au maire de Sderot, Khava Nakhshonov, a déclaré avec colère : « C’est fini. La partie est terminée. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous leur pardonnons. Nous essayons de les aider, cela ne marche pas. Ce sont des terroristes. Ils veulent nous tuer. « .

Nous avons demandé à Danon : « Pourquoi avez-vous fait venir les ambassadeurs ici aujourd’hui ? Il a répondu : « Je pense qu’il est très important que les ambassadeurs soient venus ici et aient vu ce qui se passe réellement ici, les atrocités – pour parler avec les habitants, pour entendre tous leurs discours. des histoires sur le massacre qui a eu lieu ici il y a une semaine. Je suis sûr qu’ils feront rapport chez eux parce que lorsque la pression s’exercera contre nous, nous voulons qu’ils s’expriment. »

Pendant ce temps, le nouveau gouvernement d’urgence israélien est resté silencieux pour ceux qui ont été assassinés et pour les soldats tombés au combat.

« Nous travaillons 24 heures sur 24, en équipe, avec un front uni », a expliqué le Premier ministre Benjamin Netanyahu. « L’unité en nous transmet un message clair au peuple, à l’ennemi et au monde. »

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a promis une guerre puissante et meurtrière.

« Nous atteindrons toutes les infrastructures terroristes, nous atteindrons tous les tunnels, nous atteindrons tous les agents du Hamas et tant que nous ne les aurons pas éliminés, nous ne terminerons pas la mission – et ce sera une guerre qui changera la situation pour toujours », a promis Gallant. .

Dans le nord, la tension à la frontière libanaise s’est accrue dimanche, le Hezbollah et Israël échangeant des tirs. Israël rassemble des chars et des troupes, dont beaucoup s’inquiètent d’une guerre sur deux fronts.

Pendant ce temps, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré aux Nations Unies que si l’action militaire à Gaza se poursuit, il sera contraint d’intervenir. Les États-Unis ont dépêché deux groupes de transporteurs dans la région pour prévenir un conflit qui ne s’étendrait pas.

S’exprimant sur CBS 60 minutes, Le président Joe Biden a défendu la réponse sévère d’Israël au Hamas à Gaza.

« Écoutez, il y a une différence fondamentale : Israël s’en prend à un groupe de personnes qui se sont livrées à la barbarie depuis l’Holocauste, et donc, je pense qu’Israël doit réagir ; il doit s’en prendre au Hamas. »

Il a également lancé un simple avertissement à l’Iran et au Hezollah s’ils envisagent de s’impliquer : ne le faites pas.