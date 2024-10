Des alpinistes russes meurent au Népal — RT World News

Cinq alpinistes russes sont morts alors qu’ils tentaient d’atteindre le sommet du mont Dhaulagiri au Népal, selon les médias locaux et l’ambassade de Moscou dans le pays.

Le groupe, dirigé par l’alpiniste professionnel Aleksandr Dusheiko, a disparu dimanche dernier. Un hélicoptère a localisé les corps à une altitude de 7 100 mètres, où ils étaient apparemment tombés de 500 mètres, a déclaré au Himalayan Times Mingma Sherpa, directeur de la compagnie de transport aérien Heli Everest.

Un sixième membre de l’équipe de corde, Valeriy Shamalo, a abandonné sa tentative prématurément et est retourné au camp de base, d’où il a été secouru et emmené à Katmandou.

L’ambassade de Russie au Népal a déclaré avoir été en contact avec les autorités de secours et avoir été informée du décès des ressortissants russes.

Selon l’alpiniste Anna Piunova, Shamalo a passé trois nuits dans un camp situé au-dessus de la barre des 7 000 mètres, avant de descendre jusqu’au camp situé à une altitude de 6 100 mètres. Il est actuellement en convalescence à l’hôpital, a-t-elle ajouté. Les cinq autres membres du groupe sont apparemment morts après la rupture de leur corde, a-t-elle déclaré.

EN SAVOIR PLUS:

Avec une hauteur de 8 167 mètres, le Dhaulagiri est la septième plus haute montagne du monde et a la particularité d’être la plus haute montagne entièrement située à l’intérieur des frontières d’une seule nation. Il a été escaladé pour la première fois en 1960 et a coûté la vie à des dizaines de personnes au fil des décennies.