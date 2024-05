Des alpinistes du mont Everest portés disparus et présumés morts après un effondrement glacial dans une « zone de la mort » dangereuse

On pense que deux alpinistes disparus sont morts après l’effondrement d’une partie d’une crête glacée sur le mont Everest au cours d’une semaine meurtrière sur le plus haut sommet du monde.

L’alpiniste britannique Daniel Paterson, 39 ans, et son guide népalais Pas Tenji Sherpa, 23 ans, sont toujours portés disparus depuis plusieurs jours après qu’une corniche – un morceau de neige durcie surplombant le bord d’une falaise – soit soudainement tombée mardi, entraînant les grimpeurs sur le flanc de la falaise. montagne bondée, La BBC a rapporté.

Les deux hommes faisaient partie d’un groupe de 15 personnes qui avaient atteint le sommet du plus haut sommet du monde, culminant à 29 032 pieds.

La société d’aventure sur le mont Everest, 8K Expeditions, qui a organisé l’expédition, dit eux, « ont été pris dans une chute soudaine de corniche, qui a impacté le groupe de grimpeurs ».

Malgré des efforts de recherche exhaustifs, nous avons le regret de confirmer que Daniel et Pastenji n’ont pas pu être retrouvés », a écrit jeudi la société dans une publication commémorative sur Instagram.

La corniche s’est effondrée tôt mardi matin, essuyant les alpinistes de la montagne. @malla.mountaineer/Instagram

L’effondrement s’est produit mardi vers 4 h 40 près de Hillary Step alors que Paterson et Sherpa effectuaient leur descente.

Daniel Paul Paterson serait mort après sa disparition sur le mont Everest. Instagram/@danpatwcf

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux semblent montrer une file de centaines d’alpinistes bloqués à la suite.

Cette zone est considérée comme faisant partie de la « zone de la mort » de l’Everest au-dessus de 26 000 pieds, où les niveaux d’oxygène et la pression atmosphérique peuvent être mortels sur de longues périodes de temps.

Sherpa, « un guide de premier plan » de l’entreprise, avait atteint le sommet de l’Everest à deux reprises, en plus d’avoir escaladé le K2, l’Ama Dablam et un certain nombre d’autres sommets remarquables de 6 000 mètres (19 600 pieds), selon les expéditions 8K.

Paterson, copropriétaire de CrossFit de Wakefield, avait réussi à gravir Island Peak et Ama Dablam.

L’effondrement s’est produit dans une zone connue sous le nom de « zone de la mort ». @malla.mountaineer/Instagram

Le Kenyan Joshua Cheruiyot Kirui est également décédé mercredi sur la montagne. X/@j_muhia

L’associé de Paterson, Becks Woodhead, a amassé plus de 128 000 $ pour lancer une mission de récupération de son corps.

Lors d’un autre incident, l’alpiniste kenyan Joshua Cheruiyot Kirui, 40 ans, a été retrouvé mort et son guide Nawang Sherpa, 44 ans, est toujours porté disparu après avoir disparu de la montagne mercredi.

Journal népalais The Himalayan Times a rapporté que Sherpa a déclaré au camp de base que Kirui avait fait preuve d’un « comportement anormal » et « avait refusé de revenir et même de consommer de l’oxygène en bouteille » avant leur disparition. Les officiels ont perdu le contact avec l’équipe peu de temps après.

L’ami proche randonneur de Kirui, Kipkemoi Limo, a déclaré à la BBC qu’il était mort dans une chute. Son corps a été retrouvé à plus de 20 mètres sous le sommet de la montagne.

«Je me suis retrouvé à verser des larmes ce matin après avoir confirmé que mon frère @cheruiyot_ak s’est reposé sur la montagne », son collègue alpiniste James Muhia tweeté jeudi. «C’est un triste jour. Notre frère ne fait désormais plus qu’un avec la montagne. Ce sera une période difficile. Va bien mon frère.

Gabriel Tabara, de Roumanie, a également été retrouvé mort mardi dans sa tente au Camp III, selon le Himalayan Times.

Deux alpinistes mongols, Usukhjargal Tsedendamba et Prevsuren Lkhagvajav, sont également morts dans la zone de la mort alors qu’ils descendaient le sommet le 13 mai.

La prévalence croissante des décès sur l’Everest a été imputée à la surpopulation et au changement climatique.