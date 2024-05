Des alpagas de l’Idaho testés positifs à la grippe aviaire H5N1, une autre première mondiale

Quatre alpagas de basse-cour du sud de l’Idaho ont été testés positifs pour la grippe aviaire hautement pathogène (IAHP) H5N1, marquant la première fois que la grippe aviaire est détectée chez des membres de la famille des camélidés laineux. selon le ministère américain de l’Agriculture.

Mardi, l’USDA a annoncé que les laboratoires des services vétérinaires nationaux de l’agence avaient confirmé l’infection dans une ferme du comté de Jerome le 16 mai. Bien que les infections soient une première pour les parents des lamas cracheurs, l’USDA a déclaré qu’elles n’étaient pas particulièrement surprenantes. Les alpagas étaient en contact étroit avec des volailles infectées par l’IAHP dans la ferme, qui ont été « dépeuplées » ce mois-ci. Sur 18 alpagas de la ferme touchée, seuls quatre se sont révélés infectés. Aucun décès n’a été enregistré, selon un rapport que l’USDA a soumis à l’Organisation mondiale de la santé animale.

Le séquençage génomique indique que le virus H5N1 infectant les alpagas (B3.13) correspond à la fois au virus qui circule actuellement parmi les vaches laitières américaines et au virus qui a infecté les oiseaux de la ferme.

Selon le Association des propriétaires d’alpagail y a plus de 264 000 alpagas aux États-Unis.

Cette découverte n’augmente pas la menace du H5N1 pour le grand public, mais elle met une fois de plus en évidence la capacité alarmante du virus à se propager facilement aux mammifères. L’USDA a documenté des centaines de cas de H5N1 chez un large éventail de mammifères depuis mai 2022, lorsque la souche épidémique a commencé à se propager en Amérique du Nord. En mars, l’USDA a annoncé une épidémie sans précédent parmi les vaches laitières. Mais l’agence a constaté que le virus se propageait chez les visons, les ratons laveurs, les renards, les chats, les phoques, les ours, les pumas, les grands dauphins, les chèvres et les coyotes, entre autres animaux. Avec chaque nouvelle espèce et infection, le H5N1 bénéficie de nouvelles opportunités de s’adapter pour mieux infecter et se propager parmi les mammifères. Et à mesure que le virus se transmet aux mammifères en contact étroit avec les humains, le risque augmente que le virus ait la possibilité de s’adapter pour se propager entre les humains.

L’USDA et les responsables de l’État continuent d’identifier le H5N1 dans les troupeaux laitiers. Selon les dernières données du site de suivi de l’USDA, au moins 66 troupeaux laitiers dans neuf États ont été infectés.