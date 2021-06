Des alliances étranges se forment et des fractures de parti apparaissent

Représentant Ken Buck (R-CO) (L) et Représentant David Cicilline (D-RI) Getty Images

Réprimer Big Tech est un désir bipartite rare, mais une session de débat d’environ 19 heures à la Chambre qui s’est prolongée jusqu’à jeudi matin a montré qu’il y avait un vaste désaccord sur la façon dont cela devrait se produire. Les failles étaient visibles à l’intérieur de chaque parti tout autant qu’entre eux. Le résultat au balisage de la commission judiciaire de la Chambre de six projets de loi antitrust a été une démonstration d’alliances étranges entre démocrates et républicains, tandis que des fractures se sont manifestées de chaque côté de l’allée. En fin de compte, le comité a voté pour rendre compte favorablement à la Chambre de cinq des projets de loi, le dernier, la Ending Platform Monopolies Act, étant débattu du jeudi matin à l’après-midi. Même après avoir quitté le comité, le sort des projets de loi – ce qui rendrait plus difficile et plus coûteux pour Big Tech de conclure des fusions, l’empêcherait de discriminer d’autres entreprises sur ses services, exigerait la portabilité des données et faciliterait la tâche des procureurs de l’État. général de choisir où porter les affaires antitrust — reste loin d’être sûr. Plusieurs législateurs ont clairement indiqué que leur soutien au comité ne tiendrait pas si une réflexion plus approfondie et des changements n’étaient pas envisagés. Un point de tension clé est apparu quant à savoir si Microsoft serait soumis aux factures et s’il avait une quelconque influence sur leur modification. Voici ce que vous devez savoir sur le débat.

Accords rares

À un moment donné au cours de l’audience, le président du comité judiciaire, Jerrold Nadler, DN.Y., s’est tourné vers le représentant Matt Gaetz, R-Fla., et a déclaré: « Je me trouve en rare accord avec le monsieur. » « Ne le rendons pas banal, monsieur le président », a répondu Gaetz. Dans le cadre du débat, cependant, de tels couples étranges étaient courants. Du même côté du débat avec un large soutien des projets de loi se trouvaient le président du sous-comité antitrust David Cicilline, DR.I., et le membre de classement Ken Buck, R-Colo., dirigeants du sous-comité qui sont restés des alliés proches tout au long du enquête, leur panel a rencontré Amazon, Apple, Facebook et Google. De l’autre côté se trouvaient des paires comme les représentants Zoe Lofgren, D-Calif., et Darrell Issa, R-Calif., qui se sont alignés sur les amendements concernant la portabilité des données. Ensuite, il y avait les divisions. Alors que des conservateurs comme Jim Jordan, membre du classement du comité judiciaire, R-Ohio, craignaient que les projets de loi ne fassent pas assez pour répondre aux préoccupations des plates-formes censurant les voix conservatrices, d’autres membres de leur parti comme Buck et Gaetz les soutenaient fermement, affirmant qu’ils étaient des pièces efficaces. de la législation sur la base d’une enquête de 16 mois par le panel de la Chambre. Pendant ce temps, les démocrates californiens, dont Lofgren, les représentants Ted Lieu et Eric Swalwell, ont exprimé leur profond scepticisme quant à la façon dont plusieurs des projets de loi ont été rédigés, tandis que d’autres, comme Cicilline et la vice-présidente du sous-comité Pramila Jayapal, D-Calif., ont davantage soutenu de nombreuses mesures. pleinement. Tous les membres du comité ont convenu de la nécessité de certains types de réforme pour répondre à l’immense pouvoir des plateformes technologiques. Mais les membres des deux côtés ont déclaré que le processus semblait précipité, les factures passant de l’introduction à la majoration en moins de deux semaines. Cicilline a rétorqué que son sous-comité avait passé plus d’un an à enquêter sur les entreprises technologiques dont les projets de loi étaient inspirés et avait tenu plusieurs audiences par la suite pour aider à élaborer la législation.

Opposition de la délégation californienne

Plusieurs des démocrates qui ont formulé les critiques les plus pointues des projets de loi venaient de Californie, l’État d’origine de plusieurs des grandes entreprises technologiques. Lofgren, Lieu et Swalwell ont chacun exprimé leur inquiétude quant aux implications potentielles en matière de confidentialité et de sécurité de la loi ACCESS, un projet de loi imposant des normes de portabilité des données. Swalwell craignait que le projet de loi ne permette aux entreprises américaines de transférer des données à celles en Chine. Le représentant Lou Correa, D-Calif., a rejoint Lofgren et Swalwell pour s’opposer à la Loi sur l’accès telle qu’amendée lors d’un vote pour l’avancer hors du comité.

Au moins deux démocrates californiens ont clairement indiqué que leurs votes sur certains des projets de loi ne devaient pas être pris comme carte blanche pour aller de l’avant vers un vote au sol. La représentante Karen Bass, D-Calif., a déclaré qu’elle aurait préféré avoir une audience avant le balisage pour mieux comprendre leurs implications potentielles et que davantage de travail devrait être effectué après leur adoption par le comité. Lieu a également accepté de voter oui sur un projet de loi traitant de la capacité de l’État AG à choisir son lieu dans les affaires antitrust, mais a déclaré qu’il le faisait principalement pour faire avancer la discussion. Il a dit qu’il ne savait pas encore comment il voterait sur le projet de loi une fois qu’il serait déposé, déclarant: « Je ne sais pas vraiment à qui faire confiance sur ce projet de loi », n’ayant pas entendu de témoignage d’expert à ce sujet. Dans une interview mercredi, le représentant Ro Khanna, D-Calif., qui n’est pas membre du comité judiciaire mais représente le district englobant la Silicon Valley, a partagé des critiques similaires à celles de ses collègues californiens. Khanna craint que l’un des projets de loi présentés par le président du sous-comité antitrust Cicilline, qui empêcherait les entreprises de discriminer les services qui concurrencent les leurs, empêcherait les plateformes de supprimer les services qu’elles jugent nuisibles. Il a donné l’exemple d’une plate-forme supprimant Parler à la suite de l’insurrection du 6 janvier, comme l’ont fait plusieurs entreprises technologiques, comme quelque chose qui pourrait être interdit en vertu du projet de loi. En réponse à un amendement de Lofgren qui semblait viser à résoudre ce type de problème, Cicilline a déclaré lors du balisage qu’il ne pensait pas que cela était nécessaire car rien dans le projet de loi n’empêche les plates-formes d’appliquer leurs conditions de service de manière uniforme. Khanna, membre du Congressional Antitrust Caucus qui a critiqué les entreprises technologiques et soutenu des propositions qui limiteraient leur pouvoir, a rejeté l’idée qu’il cherchait à défendre ses électeurs en s’opposant à des éléments des projets de loi antitrust. Il a dit qu’il soutenait les principes des projets de loi de ses collègues, mais qu’il estimait qu’ils avaient des conséquences inattendues. « C’est un revers pour le mouvement antitrust », a déclaré Khanna. « Je ne veux pas de ça. »

Repousser les principes conservateurs traditionnels

Certains républicains craignaient l’expansion du gouvernement en vertu des projets de loi ou ont déclaré qu’ils n’en faisaient pas assez pour lutter contre la censure présumée des conservateurs par les plateformes. Les partisans des projets de loi tels que les dirigeants du sous-comité antitrust Buck et Gaetz ont fait appel directement à ces préoccupations dans leurs remarques mercredi. « Ces projets de loi sont conservateurs », a déclaré Buck dans sa déclaration d’ouverture.

Le représentant Matt Gaetz, un républicain de Floride, s’adresse à la presse dans l’immeuble Rayburn House Office à Washington, DC, le vendredi 4 juin 2021. Ting Shen | Bloomberg | Getty Images

Lors d’une discussion sur un projet de loi qui augmenterait les frais de dépôt de fusion sur les plates-formes dominantes pour aider à financer les organismes d’application de la loi comme la Federal Trade Commission et le ministère de la Justice, la représentante Victoria Spartz, R-Ind., a déclaré qu’elle était sensible aux préoccupations de son collègue concernant le gonflage le gouvernement, mais a déclaré que le pays a un problème de monopole. Plus tard, au cours d’un débat sur la loi sur l’accès et le pouvoir qu’elle donnerait à la FTC de superviser et de conseiller sur les normes de portabilité des données, Gaetz a repoussé le plaidoyer similaire des petits gouvernements, demandant à ses collègues comment ils défendraient le refus des personnes de posséder leurs données. de peur de faire grossir le gouvernement. Cependant, les républicains se sont regroupés contre la proposition de Lofgren d’ajouter une protection aux plates-formes pour supprimer le contenu répréhensible en vertu du projet de loi anti-discrimination de Cicilline. Cela a été une préoccupation majeure pour les conservateurs qui cherchent à supprimer un langage similaire de l’article 230 de la Communications Decency Act, le bouclier juridique de la technologie. Mais ceux comme Buck et Gaetz semblaient satisfaits que ces projets de loi aideraient à répondre aux préoccupations conservatrices concernant la censure par les plateformes. D’autres encore, comme Jordan et Issa, voulaient des interdictions plus explicites ou au moins de la transparence sur la modération du discours.

Questions sur Microsoft

Une tension récurrente à travers une partie du balisage est devenue la question de savoir si Microsoft serait couvert par la législation et sinon, pourquoi. Jordan avait plus tôt dans la semaine cherché à souligner ce point en envoyant une lettre au président de Microsoft, Brad Smith, lui demandant s’il considérait l’entreprise comme une « plate-forme couverte » en vertu des projets de loi.

Le président de Microsoft, Brad Smith, témoigne lors d’une audience du sous-comité du droit antitrust, commercial et administratif de la House Judiciary Committee intitulée « Reviving Competition, Part 2: Saving the Free and Diverse Press » à Capitol Hill à Washington, États-Unis, le 12 mars 2021. Kevin Lemarque | Reuters