Des allégations tournent autour d’un éventuel tir ami d’un Su-35 russe près de Tokmak

Il semble que la Russie ait perdu un autre Su-35 Flanker-E combattant multirôle vendredi.

Vendredi, la chaîne Fighterbomber Telegram, connectée aux Forces aérospatiales russes (VKS), a publié un message bref et solennel avec une photo d’un Flanker.

« Vol éternel, frère… »

https://twitter.com/Osinttechnical/status/1707683193166463098

La perte d’un Flanker n’a pas encore été officiellement confirmée par les autorités russes ou ukrainiennes. Cependant, une vidéo est apparue sur les réseaux sociaux montrant des défenses aériennes russes activées près de la ville occupée de Tokmak dans l’oblast de Zaporizhzhia et plusieurs chaînes Telegram ont suggéré sans vérification que le Flanker avait été accidentellement abattu par un tir ami.

https://twitter.com/front_ukrainian/status/1707679523657945525

« Vidéo de l’abattage d’un Su-35 russe cette nuit », a publié la chaîne russe WarGonzo Telegram. « La défense aérienne russe a fait de son mieux en tirant sur les forces amies. »

« …Tokmak est agité », a écrit la chaîne ukrainienne War Monitor Telegram. «Très tôt – l’abattage d’un avion tactique ennemi. Nous attendons des détails demain matin.

Plus tard, War Monitor a publié une mise à jour.

« La bonne nouvelle est que les forces de défense aérienne russes n’ont pas envoyé de Su-35 la nuit au-dessus de Tokmak. »

Tokmak est une cible privilégiée de la contre-offensive ukrainienne en cours à travers l’oblast de Zaporizhzhia et se trouve à environ 20 miles des lignes ukrainiennes et à portée des systèmes de défense aérienne comme le SA-11 ukrainien Bouk .

Tokmak se trouve à environ 32 kilomètres des lignes de front ukrainiennes. (Image Google Earth)

https://twitter.com/TheStudyofWar/status/1707558506507698685

Les flancs ont servi dans plusieurs rôles, tels que des missions anti-aériennes et air-sol, y compris la suppression des sorties de défense aérienne ennemie (SEAD). Doté d’un radar puissant et d’armes air-air à longue portée, ainsi que d’un suite avancée de guerre électronique les Su-35 sont supérieurs aux combattants ukrainiens, et ils se sont révélés avoir un avantage significatif .

« Il est intéressant de noter que cela semble encore se produire périodiquement, malgré le fait que les forces aérospatiales russes emploient un commandement et un contrôle très rigides sur les opérations de chasse, ce qui entrave l’efficacité mais devrait rendre relativement simple la déconfliction avec les défenses aériennes au sol », a déclaré l’expert en aviation militaire Justin Bronk. Chercheur principal en puissance aérienne et technologie militaire à RUSSI Londres et Professeur II à la Académie de l’armée de l’air royale norvégienne a déclaré dans un Tweet à propos de l’incident.

Bronk semblait faire des commentaires hypothétiques, sans confirmer une perte de Flanker.

Qu’un Flanker opère si près de la ligne de front est « inhabituel », a-t-il ajouté. « Le VKS prend généralement grand soin de rester en dehors de la couverture SAM ukrainienne connue et suspectée. » Il s’agit d’une tactique omniprésente peu de temps après le début de l’invasion totale de la Russie et l’échec de son armement aérien à atteindre la supériorité aérienne sur l’Ukraine.

Une telle perte serait « un excellent exemple du chaos que quelques frappes de drones ou de missiles à plus longue portée peuvent provoquer en maintenant un réseau de défense aérienne ennemi à la fois en état de préparation élevé et en étant heureux de déclencher », a déclaré Gary Bagwell, ancien commandant supérieur de la RAF, président de le Association britannique de la puissance aérienne et spatiale et RUSSI Distingué Fellow, a déclaré en réponse à Bronk. « Saturer ou épuiser le système AD d’un ennemi est un élément relativement simple d’un [suppression of enemy air defenses] Campagne SEAD.

Comme Bronk, il semblait parler de manière hypothétique.

https://twitter.com/gregbagwell/status/1707701123019096439

Cette évaluation correspond toutefois à l’explication que nous a fournie le commandant de la Direction du renseignement de défense ukrainien sur les raisons pour lesquelles Kiev a mené des attaques contre les défenses aériennes russes avec drones et missiles .

L’une des raisons, a déclaré le lieutenant-général Kyrylo Budanov, est « que nous faisons en sorte que ces des trous dans la couverture globale de la défense aérienne . Ces trous sont exploités à d’autres fins. En outre, nous épuisons leurs stocks de missiles de défense aérienne, car ceux-ci ne sont pas illimités.»

Vous pouvez en savoir plus sur les idées de Budanov dans notre interview exclusive depuis sa chambre d’hôtel à Washington la semaine dernière. ici .

Le groupe de suivi open source Oryx a déclaré que c’était au moins le cinquième Su-35 La Russie a perdu depuis le début de la guerre totale. Ce chiffre pourrait cependant être plus élevé car Oryx ne compte que les pertes qu’il peut vérifier visuellement. Dans ce cas, il fondé son évaluation sur la prétendue vidéo de défense aérienne et la déclaration du Fighterbomber que nous avons mentionnée précédemment dans cette histoire.

La Russie a perdu environ 90 avions à voilure fixe au combat depuis le début de la guerre. environ 900 avions tactiques c’était le cas avant le 24 février 2022, selon le ministère britannique de la Défense.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1707277098677629239?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1707277098677629239%7Ctwgr%5E4caa9d442a4b28a7bb1fc6857 3bae52d3b695182%7Ctwcon%5Es1_u0026ref_url=https%3A%2F%2Fwww.thedrive.com% 2Fla-zone-de-guerre%2Rapport-sur-la-situation-en-Fukraine-la-russie-a-gagné-le-plus-de-terrain-cette-année

S’il s’avère que le Flanker a effectivement été abattu par un système de défense aérienne russe, ce ne serait pas la première fois que cela se produirait en Ukraine.

En juillet 2022, la Russie aurait abattu l’un de ses Chasseurs d’attaque Su-34 Fullback alors qu’il survolait la région occupée de Luhansk, dans l’est de l’Ukraine. Vous pouvez en savoir plus sur cet incident, apparemment capturé dans la vidéo ci-dessous, dans notre histoire. ici .

https://twitter.com/RALee85/status/1548962354595069958?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1548962354595069958%7Ctwgr%5E8aed25ec30b5ddaa0f1353430d 0477039d52d690%7Ctwcon%5Es1_u0026ref_url=https%3A%2F%2Fwww.thedrive.com% 2Fla-zone-de-guerre%2Rapport-sur-la-situation-en-Fukraine-la-russie-semble-abattre-son-propre-combattant-de-strike-su-34

L’Ukraine a elle aussi perdu des chasseurs au profit de sa propre défense aérienne. L’un de ses chasseurs MiG-29 Fulcrum a été abattu en janvier par un système de défense aérienne Osa exploité par l’armée ukrainienne, selon le Clé Aéro site d’actualité aéronautique .

Ces choses se produisent de temps en temps dans un espace aérien hautement contesté au cours d’une guerre totale. Cependant, étant donné la promesse de Boudanov de continuer à détruire les défenses aériennes russes et la suggestion de Bagwell selon laquelle une telle campagne créerait un niveau supplémentaire de confusion en temps de guerre qui pourrait permettre que de tels incidents se produisent, les avions de combat russes pourraient être confrontés à des dangers accrus de leur propre côté.

