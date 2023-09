Des allégations de violation des droits humains déposées contre une entreprise de Colombie-Britannique concernant une mine de cuivre en Afrique centrale – BC

Une société minière basée à Vancouver fait face à des allégations de violations des droits de la personne liées à l’expulsion de personnes vivant à proximité de sa mine de cuivre en République démocratique du Congo.

Selon Amnesty International, Ivanhoe Mines n’a pas réussi à fournir des logements de remplacement adéquats à des centaines de personnes qui ont perdu leur maison et leurs terres agricoles en 2018 pour laisser la place à la mine tentaculaire de Kamoa-Kakula.

Aucune des nouvelles maisons construites pour ces familles ne disposait de douches, d’eau courante ou d’électricité, et les toilettes extérieures fournies étaient des trous dans le sol, non reliés à un système d’égouts, affirme un rapport publié lundi.

Cela contraste fortement avec les maisons construites pour le personnel et les sous-traitants de l’entreprise, a déclaré Candy Ofime, responsable de la recherche sur la justice climatique d’Amnesty, dans un entretien depuis Kinshasa, la capitale de la RDC.

« Lorsque des personnes sont déplacées et forcées de quitter leurs terres… ce qui leur est proposé comme alternative doit être évalué par rapport à ce qui semble adéquat, à la fois au regard du droit congolais mais aussi du droit international des droits de l’homme », a-t-elle déclaré.

« Vous ne pouvez pas dire, eh bien, ces gens sont pauvres et squatteurs et nous allons simplement leur donner un terrain où il n’y a pas d’infrastructure sociale, pas d’accès à l’eau, pas d’accès à l’énergie – parce qu’ils étaient pauvres de toute façon. »

Les photos montrent une différence marquée entre les maisons construites près de la mine de cuivre de Kamoa-Kakula pour les employés et les entrepreneurs (Ivanhoe Mines Ltd.) et les maisons de réinstallation et les salles de bains construites pour les résidents expulsés de Muvunda.

Amnesty International/Jean-Mobert Senga



Ivanhoe Mines est l’un des deux principaux propriétaires de la mine de cuivre de Kamoa-Kakula, la société chinoise Zijin Mining détenant également une participation de 39,6 %. Le gouvernement de la RDC en détient 20 pour cent.

Ivanhoe est toutefois le propriétaire majoritaire de Kamoa Cuivre, qui exploite la mine dans la partie sud-ouest de ce pays d’Afrique centrale. Il a refusé de commenter cette histoire et Global News n’a pas reçu de réponse de Zijin Mining dans les délais.

Alors que plus de 1 300 personnes ont été déplacées par la mine, Amnesty et son co-auteur, Initiative pour la Bonne Gouvernance et les Droits Humains, ont étudié 45 ménages réinstallés dans la ville de Muvunda pour leur rapport.

Selon les groupes de défense des droits de l’homme, la consultation d’Ivanhoe avec les résidents avant le déplacement était « significative, conforme aux normes internationales des droits de l’homme et allait au-delà des exigences de la loi congolaise applicable au moment de la réinstallation ».

Chaque ménage devait bénéficier d’un logement similaire à celui qu’il avait auparavant – « à l’identique » – cependant, la réglementation minière congolaise exige que toute personne expulsée par un projet « atteigne un niveau de vie supérieur à celui qu’elle a connu dans son environnement d’origine », leur rapport. États.

Le Principes fondamentaux des Nations Unies pour les expulsions fondées sur le développement consacrer davantage le droit à un « niveau de vie adéquat » qui comprend l’accès aux services essentiels, à l’eau, à l’électricité et à l’assainissement.

Après leur déménagement, cependant, de nombreux membres des 45 ménages se sont plaints du fait qu’en plus de manquer d’électricité, d’eau courante ou d’égouts adéquats, leurs nouvelles maisons étaient trop petites pour accueillir leurs familles nombreuses.

Alors qu’une école primaire a été construite à Muvunda en 2018, Ivanhoe, dans son rapport de développement durable 2022 confirme qu’un centre de santé ne devait ouvrir qu’en 2023, soit environ cinq ans après le déplacement des résidents.

« Vous ne pouvez pas simplement éloigner les gens de leurs communautés, de leur environnement et de leurs moyens de subsistance, les transplanter dans une autre partie de la concession et faire les choses d’une manière qui économise », a-t-elle déclaré.

« Ces entreprises gagnent des milliards de dollars par an… il doit y avoir une meilleure façon de le faire. »





Selon La politique d’Ivanhoe en matière de droits de l’homme, elle « s’engage à promouvoir les droits de l’homme et à favoriser la croissance économique et la réduction de la pauvreté en aidant les communautés dans lesquelles nous opérons à satisfaire et dépasser leurs besoins fondamentaux ».

L’entreprise mène en outre des exercices de diligence raisonnable pour « identifier et traiter de manière proactive » les risques en matière de droits de l’homme et encourage les membres de la communauté à porter à son attention les préoccupations en matière de droits de l’homme. La conformité, ajoute-t-il, est supervisée par son conseil d’administration et gérée par son équipe de responsabilité sociale d’entreprise.

Dans le rapport sur le développement durable de 2022, la présidente d’Ivanhoe, Marna Cloete, a vanté le taux d’emploi local de 97 % de la mine de cuivre de Kamoa-Kakula, ainsi que les initiatives de développement communautaire qui ont « réussi à doter les communautés d’infrastructures transformatrices telles que des écoles, des établissements de santé et Accès à l’eau potable. »

Ce rapport vantait également le remplacement des « structures de hameaux en ruine par des maisons plus solides, plus spacieuses et de bien meilleure qualité », avec du maïs, du manioc, des arbres fruitiers et des légumes fournis à toutes les personnes déplacées.

Le Canada va « réaffirmer » la conformité aux radiations de l’iPhone 12 après l’interdiction de la France





Le rapport d’Ivanhoe reconnaît que la qualité de l’eau est un « sujet de doléance récurrent » parmi les communautés d’accueil et a lancé un certain nombre de projets de forages, de puits d’eau, de réticulation et d’assainissement pour aider à résoudre ces problèmes.

Les résidents déplacés interrogés par Amnesty et Initiative pour la Bonne Gouvernance et les Droits Humains ont déclaré que lors de leur premier déménagement en 2018, ils n’avaient accès qu’à une seule source d’eau potable partagée par des milliers d’autres. Lorsqu’il est tombé en panne, les habitants ont déclaré qu’ils avaient payé de leur poche les réparations, payé pour accéder à l’eau dans d’autres communautés et, dans certains cas, utilisé les cours d’eau à proximité qui leur avaient transmis des infections.

Kamoa a répondu à ces allégations, déclarant que les habitants de Muvunda avaient cassé le premier forage, qu’il avait réparé, et qu’il en avait depuis ajouté deux autres dans la communauté. Elle a en outre déclaré avoir résolu les deux griefs formels qu’elle avait reçus de la part des résidents, dont l’un concernait l’eau potable.

Selon le site Internet de Kamoa, d’autres initiatives de développement durable dans les 41 villages touchés par la mine ont généré des centaines de milliers de dollars de revenus pour les bénéficiaires.





En 2019, le gouvernement fédéral a nommé son premier médiateur canadien pour l’entreprise responsable, chargé d’examiner les plaintes concernant des violations présumées des droits de la personne par des entreprises canadiennes travaillant à l’étranger dans les secteurs du vêtement, du pétrole et du gaz et des mines.

L’organisme de surveillance dispose toutefois d’un pouvoir limité. Il est incapable d’enquêter de manière proactive sans recevoir au préalable une plainte ou d’examiner les incidents allégués avant sa création. De plus, il ne peut obliger les entreprises à produire des documents ou à témoigner, ni à émettre des conséquences contraignantes.

Ce bureau n’a pas répondu à une demande de commentaires sur cette histoire.

Emily Dwyer, directrice des politiques du Réseau canadien sur la responsabilité des entreprises, a déclaré qu’elle n’était pas sûre de ce qu’il faudrait pour « faire pencher la balance et amener le gouvernement du Canada à enfin prendre au sérieux ses obligations internationales en matière de droits de la personne ».

« C’est décevant de voir encore un autre exemple de ce genre d’abus, mais ce n’est malheureusement pas surprenant », a-t-elle déclaré à propos des allégations portées contre Ivanhoe Mines.

« Je pense que nous pouvons tous convenir qu’avoir accès à l’eau potable, à l’électricité, être correctement indemnisé – si vous êtes forcé de quitter votre domicile et votre communauté, sont des choses qui sont vraiment importantes, et il n’y a aucune raison pour que des entreprises puissantes de ne pas traiter équitablement les gens du monde entier.