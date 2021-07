Des allégations d’agressions physiques et sexuelles contre émergent

Une femme de 27 ans a déposé une ordonnance d’interdiction temporaire de violence domestique contre Trevor Bauer cette semaine, alléguant que le lanceur des Dodgers de Los Angeles l’avait frappée et étranglée sans son consentement lors de deux rencontres sexuelles à son domicile de Pasadena, en Californie.

Dans le document de 84 pages, que USA TODAY Sports a obtenu mercredi soir, la femme accuse Bauer d’avoir frappé plusieurs parties de son corps, y compris le côté de la tête, et de l’avoir étranglée avec ses cheveux au point qu’elle a perdu connaissance. Elle affirme également que Bauer a eu des relations sexuelles anales avec elle sans son consentement.

Le contenu de l’ordonnance d’interdiction temporaire, qui est de nature graphique, a été rapporté pour la première fois par The Athletic plus tôt mercredi. Le document comprend également des dossiers médicaux et des photos des blessures que la femme a déclarées avoir subies lors de l’une des rencontres avec Bauer, notamment un visage et une mâchoire enflés.

La politique de USA TODAY est de ne pas identifier les individus qui allèguent des crimes sexuels sans leur permission.

Bauer, 30 ans, a affirmé que les rencontres qu’il avait eues avec la femme étaient « entièrement consensuelles », selon une déclaration de son avocat, Jon Fetterolf, mardi. Fetterolf a déclaré que la femme avait demandé des relations sexuelles « dures ».

« Son fondement pour déposer une ordonnance de protection est inexistant, frauduleux et omet délibérément des faits clés, des informations et ses propres communications pertinentes », a déclaré Fetterolf dans une partie de la déclaration. « Toutes les allégations selon lesquelles les rencontres du couple n’étaient pas consensuelles à 100% sont sans fondement, diffamatoires et seront réfutées dans toute la mesure de la loi. »

Bryan Freedman, l’avocat de la femme, a déclaré dans un communiqué que « toute suggestion selon laquelle elle n’a pas été victime d’agression est non seulement fausse et diffamatoire mais, en fait, perpétue l’abus.

« Notre client veut vraiment que M. Bauer s’engage dans un processus thérapeutique médicalement approprié où il peut recevoir le traitement dont il a besoin pour ne plus jamais agir de cette façon », a déclaré Freedman. « S’il est prêt à participer de manière significative à un processus dirigé par des professionnels appropriés, cela lui permettra de se sentir en sécurité et de résoudre ce problème. Mais, quoi qu’il en soit, elle ne peut pas permettre que cela se produise sans le savoir à quelqu’un d’autre. »

L’ordonnance de non-communication temporaire – connue sous le nom d’ordonnance ex parte – offre une protection temporaire à la partie déposante avant une audience du tribunal, au cours de laquelle l’accusé a la possibilité de répondre officiellement aux allégations et un juge décide si l’ordonnance de non-communication doit être confirmé. L’audience dans cette affaire est prévue pour le 23 juillet, selon les représentants des deux parties. Les représentants de Bauer ont indiqué qu’ils prévoyaient de nier formellement les accusations de la femme à ce moment-là.

La Major League Baseball a déclaré mardi qu’elle était au courant des allégations et qu’elle les examinait, a rapporté le Los Angeles Times. Les Dodgers ont publié un communiqué mardi soir.

« Les Dodgers ont été informés des allégations contre Trevor Bauer en fin d’après-midi et ont immédiatement contacté la Major League Baseball, qui s’occupera de cette affaire », indique le communiqué. commentaire supplémentaire à ce moment. «

Les allégations contre Bauer font également l’objet d’une enquête par le département de police de Pasadena, a confirmé mardi le lieutenant Carolyn Gordon à USA TODAY Sports. Elle n’a pas fourni de détails supplémentaires ni précisé quand l’enquête sera terminée. Bauer n’a pas été inculpé d’un crime.

Selon la déclaration déposée par la femme sous peine de parjure dans le cadre de l’ordonnance d’interdiction temporaire, elle et Bauer ont d’abord échangé des messages sur Instagram à la mi-avril. La femme allègue que Bauer l’a invitée chez lui le 21 avril, où ils ont eu des relations sexuelles consensuelles avant de l’étrangler avec ses cheveux sans son consentement, lui faisant perdre connaissance.

La femme allègue que, lorsqu’elle a repris connaissance, Bauer avait des relations sexuelles anales avec elle sans sa permission. Selon le document, la femme a demandé à Bauer d’arrêter et il l’a fait. Le lendemain matin, elle lui a dit qu’elle n’avait pas profité de la nuit précédente et « il semblait comprendre », selon le document ex parte.

La femme et Bauer ont continué à communiquer au cours des semaines suivantes. Les représentants de Bauer ont fourni à USA TODAY Sports des captures d’écran de messages texte entre les deux dans lesquels ils semblent discuter d’asphyxie érotique.

Selon le document ex parte, la femme s’est de nouveau rendue au domicile de Bauer le 15 mai. Elle allègue qu’elle a accepté d’avoir des relations sexuelles consensuelles avec lui mais n’a pas consenti aux événements qui ont suivi, notamment l’étouffement et la frappe de Bauer. Elle dit dans sa déclaration qu’elle a commencé à pleurer et à trembler. Bauer lui a dit « Je suis là, tu es en sécurité », dit-elle dans le document.

La femme affirme qu’elle est partie le lendemain matin lorsqu’elle s’est sentie capable de le faire. Elle dit qu’elle a eu des maux de tête et des nausées par la suite. Elle s’est rendue dans un hôpital, où les médecins lui ont diagnostiqué un traumatisme crânien et facial et elle s’est entretenue avec des agents du département de police de San Diego, selon le document. Elle dit qu’elle a également été examinée par une infirmière spécialisée dans les examens d’agression sexuelle.

La femme a ensuite été contactée par la police de Pasadena et a communiqué avec Bauer sous leur supervision, selon le document. Elle affirme que Bauer a continué à la contacter par la suite. Elle a déposé l’ordonnance d’interdiction temporaire, dit-elle dans le document, car elle est « profondément inquiète » qu’aucune arrestation n’ait été effectuée ni aucune accusation portée.

Bauer, le lauréat en titre du NL Cy Young Award, pourrait potentiellement faire face à des accusations criminelles et à des mesures disciplinaires de la part de la MLB. La politique de la ligue en matière de violence domestique stipule que les allégations de violence domestique peuvent faire l’objet d’une enquête indépendante par le bureau du commissaire et entraîner une suspension.

Bauer a signé un contrat de trois ans d’une valeur de 102 millions de dollars en février. Sa prochaine sortie prévue est dimanche contre les Nationals de Washington.

Contribution : Bob Nightengale