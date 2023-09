Des aliments qui vous rendent heureux, selon la science

Que nous aimions l’admettre ou non, nous passons beaucoup de temps chercher le bonheur. Qu’il s’agisse d’essayer de nouvelles choses comme thérapie, routines d’exercice ou méditations, nous voulons tous apporter plus de paix et de joie dans nos vies. Mais lorsque nous pensons aux choses qui nous rendent heureux, notre alimentation ne figure généralement pas en tête de liste.

Cependant, les aliments que nous consommons jouent un rôle majeur dans la façon dont nous nous sentons. Liens entre études nutrition et bien-être mental sont apparus au cours de la dernière décennie et certains aliments sont associés à augmentation de la sérotonine dans notre cerveau. Sérotonine, également connue sous le nom d’« hormone du bonheur », est une substance chimique qui joue un rôle important dans la régulation de notre humeur. De faibles niveaux de sérotonine peuvent provoquer une instabilité de l’humeur.

7 aliments qui rendent heureux, selon la science

Voici nos aliments préférés qui vous rendent heureux.

1. Chocolat noir

Vous connaissez la scène typique des films où une fille assise sur son canapé en sueur, mange un pot de glace au chocolat. Il s’avère qu’Hollywood avait raison. Une revue systématique a révélé que chocolat noir peut avoir un effet positif sur l’humeur. Il y a trois composants principaux présents dans le chocolat et associés au sentiment de bonheur : tryptophane, théobromine et phényléthylalanine. Tryptophane est un acide aminé que le cerveau utilise pour produire de la sérotonine. Théobromine est un faible stimulant qui peut améliorer votre humeur. Entre-temps, phényléthylalanine est un autre acide aminé utilisé par le corps pour produire dopaminequi agit comme un antidépresseur.

2. Bananes

S’il existe une « nourriture de bonne humeur », ce sont probablement les bananes. Mais peut-être pas comme vous le pensez. Bien que les bananes contiennent de la sérotonineil est incapable de franchir le barrière hémato-encéphalique (pensez au BBB comme à un mur qui filtre ce qui peut et ne peut pas entrer dans notre circulation sanguine et se frayer un chemin jusqu’à notre cerveau). Mais les bananes peuvent jouer un rôle crucial dans la régulation de votre humeur de manière plus indirecte. Votre corps a besoin vitamine B6 pour créer de la sérotonine, et les bananes sont particulièrement riches en ce nutriment. Un célibataire ou Individual banane de taille moyenne contient jusqu’à 0,4 mg de vitamine B6, ce qui représente environ 25 % de l’apport quotidien recommandé.

3. Noix de coco

Si vous avez le blues hivernal et rêvez de journées plus chaudes, la noix de coco peut transporter vos papilles gustatives et votre humeur dans un état d’esprit tropical. La noix de coco est chargée de Triglycérides à chaîne moyenne, ce qui peut vous aider à augmenter votre énergie. Une autre raison pour laquelle la noix de coco est considérée comme un aliment d’humeur est qu’un Étude animale de 2017 ont découvert que les MCT du lait de coco peuvent réduire l’anxiété. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement le lien entre l’anxiété et la noix de coco chez l’homme.

4. Café

Celui-ci est pour le 1 milliard de buveurs de café dans le monde. Vous pouvez désormais justifier votre consommation de café (avec modération, bien sûr) puisque le café rend le monde plus heureux, une gorgée à la fois. UN Méta-analyse 2016 ont conclu que la consommation de café est significativement associée à une diminution du risque de dépression. Un autre petite étude ont conclu que le café – caféiné et décaféiné – améliorait significativement l’humeur des sujets par rapport à ceux qui avaient ingéré une boisson placebo.

filadendron/Getty Images

5. Avocat

D’autres générations diront peut-être que les toasts à l’avocat sont responsables du fait que les millennials ne possèdent pas de maison, mais une chose est sûre : les avocats nous rendent plus heureux. Ce fruit onctueux et crémeux est rempli de nutriments y compris la choline, que votre corps utilise pour réguler votre système nerveux et votre humeur. UN Etude 2020 ont découvert que les graisses saines contenues dans les avocats sont associées à une diminution de l’anxiété chez les femmes. Une autre bonne raison de consommer plus d’avocats est qu’ils sont riches en vitamine B, qui a été associée à niveaux de stress inférieurs.

6. Baies

Saviez-vous que consommer plus de fruits est également associé à une meilleure santé mentale ? UN Méta-analyse 2016 ont découvert que la consommation de fruits et légumes était fortement associée à une meilleure santé mentale. Les baies, en particulier, sont riche en antioxydantségalement appelés flavonoïdes, qui peuvent réduire les symptômes de la dépression. Une autre étude où les sujets ont reçu jus de myrtille ont montré des résultats prometteurs reliant la consommation de myrtilles à un déclin cognitif plus lent associé au vieillissement.

7. Aliments fermentés

Les aliments qui subissent un processus de fermentation comme la choucroute, le kimchi, le kéfir, le kombucha et le yaourt vous aident à maintenir un intestin sain et peuvent également contribuer à améliorer votre humeur. Le processus de fermentation crée probiotiques, qui à leur tour soutiennent les bactéries saines dans votre intestin. Maintenant, qu’est-ce que votre instinct a à voir avec votre humeur ? Beaucoup. Jusqu’à 90% de sérotonine produit par votre corps est créé à partir de cellules intestinales. Ainsi manger des aliments fermentés favorise une meilleure production de sérotonine.

8. Champignons

Les champignons regorgent de Vitamine D qui a été associé à des qualités antidépressives et peut améliorer votre humeur. Si vous êtes végétalien ou végétarien, vous avez de la chance, car les champignons sont les seuls à ne pas être d’origine animale source de nourriture contenant une quantité substantielle de vitamine D biodisponible (le corps peut facilement l’absorber). Pour tirer le meilleur parti de la vitamine D des champignons, exposez-les au soleil pendant quelques heures avant de les cuisiner.

Trop longtemps, vous n’avez pas lu ?

Lorsque vous ne vous sentez pas bien, votre premier réflexe peut être de prendre le paquet de biscuits ou d’aliments sucrés. Bien que ces mesures puissent vous apporter une certaine satisfaction, il est peu probable qu’elles améliorent votre santé mentale à long terme. Optez plutôt pour des aliments riches en nutriments comme ceux de cette liste pour vous donner un coup de pouce en matière de bonheur.

