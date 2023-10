Ozempic, Wegovy et Mounjaro ont radicalement transformé le monde de la perte de poids.

Les experts en santé savent qu’il existe de nombreux aliments – probablement dans votre garde-manger en ce moment – ​​qui affectent le corps, comme ces médicaments.

Le sémaglutide est l’ingrédient actif de ces médicaments, qui agissent en imitant le GLP-1, une hormone produite par votre corps lorsque vous mangez.

Le GLP-1 stimule la libération d’insuline et ralentit le déplacement des aliments de votre estomac vers votre intestin. Il envoie également des signaux à votre cerveau pour lui indiquer que vous n’avez plus faim.

Alors que le GLP-1 ne dure que quelques minutes, le sémaglutide dure plusieurs jours, supprimant l’appétit et entraînant une perte de poids significative.

Certains aliments riches en fibres provoquent une réaction similaire de votre système digestif.

« Chaque fois que ma famille découvre que j’étudie l’obésité ou le diabète, elle se demande : « Oh, quel est le médicament miracle ? Que dois-je prendre ? Qu’est-ce que je dois faire?'” Frank Ducadu Cancer Center de l’Université de l’Arizona, dit à NPR cette semaine.

« Et je dis : « Mangez plus de fibres ».





Les aliments riches en fibres comme le pain de seigle peuvent imiter en toute sécurité les effets d’Ozempic et d’autres médicaments amaigrissants. Mara Zemgaliete – stock.adobe.com

Étant donné que les fibres sont digérées plus lentement que les autres composés contenus dans les aliments, elles se déplacent plus lentement dans l’intestin grêle et sont décomposées lorsqu’elles atteignent le gros intestin.

Là, les fibres déclenchent la libération de GLP-1 plus PYY, une autre hormone qui diminue l’appétit. Ce processus prenant des heures, il peut supprimer l’appétit pendant longtemps et réduire les fringales entre les repas.

“PYY régule la satiété, c’est-à-dire le temps que vous attendez entre les repas”, a déclaré Duca. “La libération de PYY, en plus du GLP-1, peut augmenter l’intervalle entre les repas.”

Mais toutes les fibres ne sont pas égales et les aliments contenant des fibres ajoutées ne vous aident pas nécessairement à contrôler votre appétit. Selon Duca, les fibres fermentescibles sont les meilleures pour contrôler l’appétit et le poids.







L’orge est riche en bêta-glucane, une fibre qui peut favoriser la perte de poids. Stock.adobe.com

Le bêta-glucane, par exemple, est une fibre fermentescible présente dans l’orge, l’avoine et le seigle et il a été démontré qu’il favorise la perte de poids dans des études animales.

“Au moins dans notre contexte, seul le bêta-glucane était efficace”, a déclaré Duca.

D’autres fibres fermentescibles comprennent la dextrine présente dans les produits à base de blé ; oligosaccharides dans les haricots, les pois et les lentilles ; et de la pectine dans les pommes, les poires et les bananes vertes.

“Le simple fait d’être conscient de la quantité de fibres que vous consommez et de l’augmenter est un grand pas en avant vers l’amélioration de votre santé”, a déclaré Duca. “Ensuite, une fois que vous aurez pris l’habitude de manger plus de fibres, vous pourrez être plus précis sur l’ajout de plus de bêta-glucane et d’orge.”

Et Duca note que les aliments contenant des fibres ajoutées pourraient ne pas contenir le type de fibres qui favorisent la perte de poids.

“Les entreprises entendent dire qu’elles doivent augmenter la teneur en fibres de leurs aliments, mais bien souvent, elles ajoutent des fibres qui ne sont pas très bénéfiques pour vous”, a-t-il déclaré. “C’est le type de fibre qui passe à travers vous, sans déclencher la libération d’hormones.”