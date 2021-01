Des aliments génétiquement modifiés seront cultivés dans les champs anglais dans le but de s’écarter de la politique de l’UE

agriculture

Des aliments issus d’animaux et de cultures génétiquement modifiés pourraient être produits pour la première fois en Angleterre dans le cadre de nouveaux plans post-Brexit destinés à stimuler l’agriculture britannique, annonce le gouvernement aujourd’hui.

Une consultation sur l’édition de gènes ouvrira également la voie à une refonte des aliments génétiquement modifiés (GM) alors que le gouvernement cherche à adopter l’utilisation de la technologie dans son remaniement agricole.

L’édition génique, qui implique l’épissage d’un gène et l’extraction ou l’insertion d’un nouvel ADN, est actuellement strictement réglementée de la même manière que la production d’OGM en vertu d’un arrêt de 2018 de la Cour de justice européenne.

Les avocats soutiennent qu’ils devraient être traités séparément. L’édition génique n’implique pas l’entrée d’ADN d’une espèce différente, contrairement aux techniques génétiquement modifiées, et peut imiter des processus qui ont été utilisés dans l’agriculture depuis des siècles.

Le gouvernement a déclaré qu’il se concentrerait sur les changements qui auraient pu être produits naturellement ou grâce à la sélection traditionnelle, une approche similaire adoptée ailleurs, notamment au Japon, en Australie et en Argentine.

Entre autres choses, l’édition de gènes peut être ciblée pour améliorer la résistance aux ravageurs des cultures, réduisant ainsi la dépendance aux pesticides nocifs, éliminer l’ADN qui provoque des allergies dans des aliments tels que les arachides ou rendre les cultures plus résilientes au changement climatique.

Cette décision intervient au milieu d’un bouleversement majeur de l’agriculture britannique alors que le système de subventions de l’UE de 3 milliards de livres sterling est réformé, et le gouvernement espère que cela pourrait donner à certains agriculteurs anglais un avantage concurrentiel. La consultation ne couvrira pas le reste du Royaume-Uni.

Certains essais sur le terrain à petite échelle de cultures transgéniques ont déjà eu lieu au Royaume-Uni, y compris le brassica développé au John Innes Center de Norwich qui a eu le gène qui lui donne un goût amer éliminé.

L’édition génique du bétail en est à un stade précoce de développement, mais des scientifiques de l’Institut Roslin de l’Université d’Édimbourg l’année dernière ont réussi à créer des bovins, des porcs et des chèvres génétiquement modifiés « super sire » qui produisent du sperme qui pourrait rendre leur progéniture plus saine et plus efficace à l’arrière.

La consultation examinera également si les aliments modifiés par des gènes doivent être étiquetés au Royaume-Uni, ce qui constituera probablement une obligation d’exportation vers l’Union européenne.

Le déménagement sera annoncé par le secrétaire à l’environnement lors de la conférence sur l’agriculture d’Oxford jeudi.

«L’édition de gènes a la capacité d’exploiter les ressources génétiques que mère nature a fournies, afin de relever les défis de notre époque», dira George Eustice.

L’élimination des obstacles aux cultures GM après le Brexit a été un objectif à long terme de Boris Johnson, qui a promis lors de sa première journée en tant que Premier ministre de «libérer l’extraordinaire secteur des biosciences du Royaume-Uni des règles anti-modification génétique».

M. Eustice dira: «Maintenant que nous avons quitté l’UE, nous sommes libres de prendre des décisions politiques cohérentes fondées sur la science et les preuves. Cela commence par cette consultation.

Cette décision a été saluée par le Syndicat national des agriculteurs, qui a déclaré que les techniques GE seraient «absolument essentielles» pour aider le pays à atteindre ses objectifs en matière de changement climatique.

Les agriculteurs sont sous pression pour s’adapter car ils font face à la baisse des subventions directes, pour être remplacés par un système qui les rémunère pour la production de biens publics tels que de l’air et de l’eau propres, des normes de bien-être animal plus élevées et une réduction des émissions de gaz à effet de serre.

On s’attend à ce que cela crée une intensification de l’agriculture dans certaines régions, afin de faire de la place pour des programmes de reboisement ou de plantation d’arbres ailleurs.

Les critiques préviennent que l’assouplissement des règles concernant les aliments transgéniques risque d’ouvrir la porte à des modifications génétiques et que l’intensification de l’agriculture aura des répercussions sur l’environnement.

Patrick Holden, du Sustainable Food Trust, a déclaré que le processus pourrait à terme réduire la diversité génétique qui garantit la résilience animale et végétale à long terme.

«C’est en quelque sorte une plante ou un animal de designer, basé sur la perception des éleveurs de ce qui est bon pour nous», a-t-il déclaré.

Kiera Box, des Amis de la Terre, a déclaré: «L’édition génique n’est pas similaire à la modification génétique, c’est une modification génétique. Il est également nouveau et non testé et comporte donc des risques pour les personnes et l’environnement. Le gouvernement a tendance à utiliser des termes floconneux tels que «ciseaux génétiques», mais cela implique régulièrement de multiples changements qui vont bien au-delà de la sélection naturelle et avec des conséquences souvent imprévues.

«Cette consultation suggère qu’elle se concentre uniquement sur les GE, mais nous sommes préoccupés par les effets considérables sur la manière dont toutes les formes de modification génétique seront réglementées au Royaume-Uni.»

«Le Royaume-Uni tire clairement le meilleur parti de sa capacité à s’écarter des règles de l’UE, mais ce premier exemple d’un éventuel changement de réglementation n’est pas pour le mieux.»