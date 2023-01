Des aliments comme le café et le bœuf provoquent la déforestation. Cette législation européenne pourrait contribuer à résoudre le problème.

De nombreux articles d’épicerie populaires, du bœuf au café, ont un côté sombre. Ils sont souvent cultivés sur des terres où les forêts ont été abattues.

Cela signifie que lorsque vous magasinez, vous pourriez contribuer par inadvertance à la destruction continue de la nature. Et une grande partie de cela se passe dans la forêt amazonienne et le bassin du Congo – deux des écosystèmes les plus importants de la Terre.

C’est la mauvaise nouvelle.

Mais heureusement, il y a aussi de bonnes nouvelles. En décembre, l’Union européenne a adopté une loi historique pour empêcher les entreprises de vendre du bœuf, du café et une poignée d’autres produits dans l’UE s’ils sont cultivés sur des terres où les forêts ont été récemment défrichées.

Cette législation – qui n’a pas encore été officiellement approuvée – est vraiment un gros problème. L’Europe est un grand consommateur de biens étrangers, elle pourrait donc contribuer à assainir les chaînes d’approvisionnement des entreprises multinationales. La nouvelle législation pourrait également inspirer des réglementations anti-déforestation dans d’autres grandes économies, comme la Chine, et pousser les États-Unis à adopter une loi similaire en préparation depuis des années.

Certains défenseurs de l’environnement soutiennent que la loi ne va pas assez loin et, au pire, ne fera qu’encourager les entreprises à réacheminer leurs produits sales ailleurs. Mais ce qui est clair, c’est que cela envoie un signal fort que les marchés changent : les produits qui entraînent la perte de forêts ne sont plus acceptables, et les engagements volontaires des entreprises pour éliminer la déforestation ne suffisent plus.

“Cette loi indique que le marché des produits liés à la dévastation de l’environnement se ferme rapidement”, a déclaré Hannah Mowat, coordinatrice des campagnes de l’organisation européenne de défense de l’environnement Fern. “C’est le début des nouvelles normes du marché.”

La nouvelle loi de l’UE pourrait changer la donne pour les forêts

Le système qui produit la nourriture mondiale détruit également ses forêts. Dans les tropiques, qui abritent une grande partie de la biodiversité mondiale, l’agriculture est à l’origine de près des deux tiers de la déforestation.

La plupart des forêts sont abattues pour faire place à une poignée de produits de base, tels que le bétail, le soja et l’huile de palme. Bon nombre de ces produits entrent ensuite dans les chaînes d’approvisionnement mondiales qui se terminent sur les étagères des épiceries. Aujourd’hui, il est difficile pour les consommateurs de savoir d’où proviennent exactement leurs produits d’épicerie et s’ils sont liés à des dommages environnementaux.

Bien que l’Europe ne soit pas le plus grand consommateur de la plupart des produits d’aplanissement des forêts, elle reste un gros acheteur – et elle s’en approvisionne en grande partie auprès d’exploitations non durables. L’UE est responsable de plus d’un tiers de la déforestation liée aux cultures et aux produits animaux commercialisés au niveau international entre 1990 et 2008, selon la Commission européenne.

C’est pourquoi ce règlement est si important, a déclaré Nathalie Walker, experte de la chaîne d’approvisionnement à la National Wildlife Federation. L’Europe a une grande empreinte environnementale. De plus, le statu quo ne fonctionne pas. Depuis des années, les entreprises alimentaires ont promis d’éliminer volontairement la déforestation dans leurs chaînes d’approvisionnement, mais ces promesses n’ont pas fonctionné (en partie parce que les entreprises ne savent souvent pas d’où proviennent leurs produits).

Le nouveau règlement, quant à lui, n’est pas facultatif. Il obligera les entreprises à prouver que la plupart des produits qu’elles vendent dans l’UE (ou des experts de) fabriqués à partir de bétail, de café, de chocolat, de soja, d’huile de palme, de bois ou de caoutchouc sont produits sans détruire ni endommager gravement les forêts, à partir de 2021. Cela comprend à la fois illégal et légal déforestation — les entreprises ne peuvent pas abattre les arbres, même si les lois locales le permettent.

La législation de l’UE fournira également un certain degré de clarté dans les chaînes d’approvisionnement des entreprises, a déclaré Mowat. Avant de vendre sur les marchés de l’UE, les entreprises devront révéler l’emplacement des exploitations où chacun de leurs produits a été produit ; ils devront tracer, disons, des boîtes de chocolat jusqu’à un bosquet spécifique de cacaoyers.

L’UE est susceptible d’approuver officiellement la législation ce printemps, a déclaré Walker, et elle entrera en vigueur peu de temps après. Les grandes entreprises auront alors un an et demi pour se conformer; les petites entreprises auront deux ans. Et le règlement comprend une gamme de sanctions potentielles pour les entreprises qui ne se conforment pas, allant d’amendes à des sanctions.

Les États-Unis envisagent une loi similaire avec un énorme potentiel

La législation de l’UE est, pour l’instant, unique en son genre. Aucun autre pays n’interdit la vente de plusieurs produits différents liés à la déforestation, selon Walker. (De nombreux pays, dont les États-Unis et l’Australie, empêchent les entreprises d’importer du bois lié à la perte illégale de forêts.)

Cependant, les gouvernements d’une poignée d’autres pays ont proposé des politiques similaires. À l’automne 2021, par exemple, un groupe de législateurs pour la plupart démocrates aux États-Unis a présenté un projet de loi connu sous le nom de FOREST Act, qui vise à interdire aux entreprises d’importer certains produits associés à la déforestation récente. Ceux-ci incluent les mêmes produits couverts par le règlement de l’UE, tels que le bétail et le café.

À l’instar de la législation de l’UE, la loi FOREST – abréviation de Fostering Overseas Rule of law and Environmentally Sound Trade Act – pourrait être transformatrice. Les États-Unis sont l’un des plus grands importateurs de bœuf au monde, et une partie de leur approvisionnement provient de l’Amazonie brésilienne, où les ranchs de bétail remplacent les forêts. Les États-Unis importent également plus de café que tout autre et sont un acheteur majeur d’huile de palme, de chocolat et d’autres produits cultivés sous les tropiques.

“Cela changerait la donne”, a déclaré le sénateur Brian Schatz, un démocrate d’Hawaï qui a présenté le projet de loi au Sénat, car les États-Unis influencent la chaîne d’approvisionnement mondiale. “Nous pouvons créer des marchés et nous pouvons casser des marchés”, a-t-il déclaré.

Il existe une poignée de différences entre les deux lois. Alors que la législation de l’UE s’applique à toutes les déforestations, par exemple, la loi FOREST ne s’applique qu’à la déforestation illégale. Cette distinction n’est cependant pas très préoccupante, car la majeure partie de la déforestation tropicale liée à l’agriculture est illégale.

La question clé maintenant, bien sûr, est de savoir si le projet de loi peut être adopté. Le Congrès n’a pas voté sur la loi FOREST en 2021 ou 22, et les législateurs font désormais face à une majorité républicaine à la Chambre. De plus, la législation n’a pas de coparrains républicains au Sénat, a déclaré Schatz; les législateurs conservateurs ont tendance à s’opposer aux réglementations que les entreprises considèrent comme contraignantes.

Le sénateur Schatz prévoit de réintroduire le projet de loi au premier semestre 2023 après avoir lancé un appel aux républicains du Sénat pour tenter de trouver un coparrain, a-t-il déclaré à Vox. Il y a “beaucoup de place pour le bipartisme” autour du règlement, a-t-il dit, surtout maintenant que le projet de loi de l’UE a été approuvé. “L’action de l’UE met du vent dans nos voiles”, a déclaré Schatz.

De nombreuses entreprises qui stockent des étagères dans l’UE livrent également des marchandises aux États-Unis. Ils devront donc éliminer la déforestation de leurs chaînes d’approvisionnement, peu importe ce qui se passe aux États-Unis. Les entreprises agricoles se sont opposées à la loi FOREST, a déclaré Schatz, mais maintenant elles peuvent la considérer comme une bataille perdue d’avance. “Nous sommes plutôt optimistes pour l’avenir.”

Les limites de ces lois anti-déforestation

Les défenseurs de l’environnement ont tendance à s’accorder sur le fait que la législation de l’UE sera bonne pour les forêts, mais elle a laissé de nombreux pays en développement – ​​des pays tropicaux, principalement, qui produisent des biens pour l’UE – frustrés. Au cours du processus de rédaction, les ambassadeurs de plus d’une douzaine de pays se sont plaints que l’UE n’a pas suffisamment consulté les pays producteurs, même si cela aura un impact sur leurs économies.

« Il est essentiel que l’UE trouve des moyens d’établir des partenariats efficaces avec les principaux pays producteurs », a déclaré Tina Schneider, experte forestière au World Resources Institute, une organisation de recherche basée à DC.

Certains experts en environnement affirment également que la législation de l’UE ne fera pas grand-chose pour limiter la destruction environnementale en cours. “Malheureusement, c’est une occasion manquée”, a déclaré Matthew Spencer, directeur mondial des paysages à l’organisation de commerce durable IDH.

L’un des problèmes est que la législation de l’UE ne s’applique qu’aux forêts, mais pas aux autres écosystèmes avec des assemblages d’arbres plus clairsemés (appelés dans le règlement “autres terres boisées”). Par exemple, dans une savane tropicale au Brésil appelée Cerrado, qui est riche en biodiversité, les exploitations de soja se répandent, mais une grande partie restera probablement non protégée par la réglementation. (Les responsables politiques de l’UE réexamineront la loi dans l’année qui suivra son entrée en vigueur pour déterminer si elle doit également s’appliquer à d’autres terres boisées ; la loi américaine s’appliquent aux autres terres boisées.)

Spencer souligne également que l’UE est un marché relativement petit pour la plupart des produits associés à la déforestation, autres que le cacao. (l’UE représente 60 % des importations mondiales). La loi ne fera que séparer le marché, a-t-il déclaré : les produits déjà produits sur des terres sans déforestation iront en Europe et ceux liés à la destruction de l’environnement continueront d’affluer vers des endroits comme la Chine et l’Inde, où de telles politiques n’existent pas.

“Il s’agit davantage de donner aux consommateurs européens l’impression qu’ils ne font pas partie du problème, plutôt que de s’attaquer réellement au problème”, a déclaré Spencer. “Il s’agit en fait de lever un pont-levis autour de l’Europe et de dire : ‘Seuls les produits propres devraient venir ici.'”

Il serait plus utile pour l’UE de fournir des incitations aux agriculteurs et aux éleveurs qui s’efforcent d’éliminer la déforestation, et pas seulement aux entreprises qui sont déjà exemptes de déforestation, a-t-il déclaré.

Pourtant, la loi aura sans aucun doute des impacts considérables, surtout si elle pousse les législateurs ailleurs à adopter une politique similaire. “Nous pensons que si la Chine, l’Inde, les États-Unis et le Japon prenaient l’exemple de l’UE et imitaient ces mesures juridiques clés, alors près de 75 % de la déforestation importée dans le monde pourraient être éliminés d’ici quelques années”, a déclaré Glenn Hurowitz, qui dirige l’organisation à but non lucratif. groupe de défense Mighty Earth, a récemment déclaré au Guardian.

Il faudra probablement des années avant que les pays d’Asie emboîtent le pas. Mais il y a déjà des raisons de s’attendre à ce que la déforestation mondiale ralentisse. L’Indonésie, le plus grand producteur de palmiers à huile au monde, a récemment réussi à garder ses arbres intacts. Le Brésil, quant à lui, vient d’élire un président qui, dans le passé, a contribué à réduire les taux astronomiques de destruction de l’environnement.

“Nous sommes à un point très important”, a déclaré Walker, pour les forêts tropicales. “Il y a de l’espoir.”