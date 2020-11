Les hivers sont là, tout comme notre soif de plats chauds. Mais n’oubliez pas votre santé pour satisfaire vos envies. Jetez un œil à certains des aliments chauds et sains qui peuvent rendre vos hivers à la fois délicieux et nutritifs.

Soupes

C’est l’hiver, et tout ce à quoi nous pouvons penser est de nous asseoir avec un bol de soupe chaude dans nos couvertures. Les soupes ne sont pas seulement apaisantes pour notre âme, elles sont également extrêmement saines à inclure dans notre alimentation. Ils sont légers sur le ventre, délicieux et extrêmement nutritifs. Et s’ils sont préparés correctement, ils ne doivent pas être fades et sans saveur. Des soupes de légumes aux soupes de poulet, les options sont à profusion.

Inclure du poulet dans votre alimentation sera une bonne idée. Le poulet est une viande maigre et l’une des sources animales les plus riches en protéines et peut apaiser vos envies pendant longtemps. Vous auriez moins besoin d’autres aliments d’engraissement. Combinez le poulet avec des légumes frais, des épices et des herbes, et cela peut être un repas sain en soi. Étant légères et réconfortantes, les soupes sont faciles dans notre système digestif, aident en outre à perdre du poids.

Paratha

Les parathas sont tout à fait essentiels en ce qui concerne le régime alimentaire de l’Inde du Nord, en particulier en hiver. Cependant, nos parathas essentiels ont également la réputation injuste d’être riches en glucides, gras et caloriques. Mais s’il est consommé de la bonne manière, vous pourriez perdre du poids avec les aliments que vous avez mangés en grandissant. Essayez de faire le methi-ajwain paratha.

Même si les parathas sont connus pour être huileux et gras, mais lorsqu’ils sont préparés à la maison, vous pouvez décider de la quantité d’huile que vous mettez. Une autre façon de rendre les parathas sains est d’opter pour une farine plus saine comme l’atta de blé entier, qui est chargée de fibre.

Bajra

Pendant la saison froide, lorsque nous sommes les plus vulnérables à la grippe saisonnière, au rhume, à la toux et à la fièvre, Bajra til ki tikki est populaire dans toute l’Inde. Ce tikki sucré est fait avec du sirop de sucre ou du jaggery. La recette peut être simplifiée avec l’ajout d’une petite quantité de sucre en poudre. La farine de Bajra est couramment utilisée pour fabriquer des roti dans les ménages indiens, en particulier au Rajasthan et dans la région environnante de la ceinture hindi. Il a une texture rugueuse et si vous aimez le goût du bajra roti, alors le tikki préparé avec lui a encore meilleur goût. Seuls trois ingrédients sont nécessaires pour la recette – Bajra, sucre en poudre et til (graines de sésame).

Salades

Pour ceux qui sont diabétiques, une attention particulière est nécessaire dans le régime alimentaire, le mode de vie et les médicaments. Les patients diabétiques ne peuvent pas vraiment se gaver de bonbons et manger ce qu’ils ressentent, comme les autres personnes ayant un métabolisme béni.

La saison hivernale nous fournit de nombreux fruits et légumes qui pourraient vous aider à contrôler votre glycémie. Les aliments nutritifs comme les carottes, les goyaves, le radis, la betterave, le methi, le sarso ne sont que quelques-uns des superaliments d’hiver que vous pouvez inclure dans votre alimentation. Vous pouvez les avoir crus ou les mélanger dans des smoothies, ou encore faire de délicieuses salades savoureuses.