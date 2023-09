Des alertes sur la qualité de l’air se déclenchent à New York alors que la fumée des incendies de forêt canadiens recouvre le nord-est

La fumée des incendies de forêt au Canada a recouvert une grande partie du Midwest et du nord-est des États-Unis lundi et mardi, créant une épaisse brume qui, selon les experts, constitue une menace importante pour la santé.

Des alertes sur la qualité de l’air ont été émises dans au moins huit États, les responsables de la santé avertissant les personnes appartenant à des groupes sensibles, tels que les enfants, les personnes souffrant de maladies cardiaques ou pulmonaires ou les personnes de plus de 65 ans, de limiter leur temps passé à l’extérieur.

Selon AccuWeather, des alertes sur la qualité de l’air ont été émises pour le Delaware, le New Jersey, New York, le Connecticut, le Massachusetts, le Rhode Island, le Vermont et le New Hampshire.

En quoi est-ce dangereux ?

La fumée recouvre l’horizon de la ville de New York mardi. (Gary Hershorn/Getty Images)

« La fumée est composée de gaz et de particules, les mêmes polluants qui sont responsables de la mauvaise qualité de l’air », a expliqué Boris Quennehen, scientifique en qualité de l’air chez Plume Labs, qui s’est entretenu avec AccuWeather.

À New York, l’indice de qualité de l’air (IQA) – qui mesure la quantité de polluants dans l’air sur une échelle de 0 à 500 – est actuellement le deuxième pire des États-Unis, à 166, un niveau considéré comme « malsain ». »

« Il y a suffisamment de particules de fumée dans l’air pour que cela puisse constituer un problème pour la qualité de l’air, non seulement pour les groupes sensibles mais pour presque tous ceux qui vivent dans le Nord-Est », Britta Merwin, météorologue pour Fox Weather, a déclaré aux téléspectateurs.

La qualité de l’air à Indianapolis et à Dayton, dans l’Ohio, n’était que légèrement meilleure, avec un IQA de 161, mais toujours considérée comme malsaine.

Où sont les incendies exactement ?

D’épais panaches de fumée remplissent le ciel alors qu’un incendie incontrôlable dans une banlieue se propage rapidement, engloutissant plusieurs maisons et forçant l’évacuation des résidents locaux à Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 28 mai. (Kelly Clark/La Presse canadienne via PA) (PA)

Il y a actuellement 414 feux de forêt actifs au Canada, selon le Centre interagences canadien des feux de forêtdont plus de la moitié (241) sont considérées comme « hors de contrôle ».

Jusqu’à présent, les incendies ont carbonisé plus de 9 millions d’acres et contraint plus de 100 000 personnes à évacuer.

La semaine dernière, fumée provenant d’au moins 14 incendies de forêt en Nouvelle-Écosse répandu dans le nord-estles habitants du Vermont au Connecticut déclarant qu’ils pouvaient non seulement le voir mais aussi le sentir.

Y a-t-il une menace d’incendies de forêt aux États-Unis ?

À New York, l’indice de qualité de l’air de 166 est actuellement le deuxième pire des États-Unis (Gary Hershorn/Getty Images)

Oui. Selon le National Weather Service, cinq États – la Pennsylvanie, le New Jersey, le Michigan, Washington et l’Alaska – étaient sous le coup d’un « drapeau rouge » mardi en raison de conditions chaudes, sèches et instables.

De tels avertissements sont émis lorsque les conditions météorologiques dans une zone sont propices à la propagation des incendies de forêt en raison d’une combinaison de vents forts, d’une faible humidité relative et de combustibles secs.

Le service météorologique a averti les habitants de ces États d’éviter toute activité susceptible de provoquer un incendie de forêt, comme faire des grillades en plein air, fumer et abattre des arbres.

« Le camping, les barbecues extérieurs, le matériel pour fumer, les scies à chaîne et les véhicules tout-terrain ont tous le potentiel de projeter une étincelle et de déclencher un incendie dangereux et destructeur », a déclaré le service météorologique, ajoutant que « tout incendie qui se développe se propagera probablement rapidement ». »