Rain devrait revenir la semaine prochaine, avec l’avertissement du Met Office que le temps pluvieux pourrait «aggraver» les impacts déjà ressentis dans certaines parties du pays et le secrétaire à l’Environnement George Eustice a déclaré qu’il était préoccupant du potentiel de nouvelles inondations.

Lors d’une visite à Northwich dans le Cheshire, une zone gravement touchée par les intempéries, il a déclaré que les autorités « surveillaient de près » le passage de l’eau dans le système fluvial, y compris dans des zones du Yorkshire, comme le long de la rivière Don et certaines parties de la rivière. Aire.

Il a déclaré aux journalistes vendredi: « Ce qui nous préoccupe le plus, c’est qu’à la fin de la semaine prochaine, nous nous attendons à plus de pluie, qui tombe sur un sol humide et détrempé.

« Il est donc possible que nous puissions avoir des défis supplémentaires dans une semaine. »

Chris Tubbs, prévisionniste en chef adjoint du Met Office, a déclaré que le temps pluvieux devrait revenir à partir du milieu de la semaine prochaine.