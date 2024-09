Des alertes de crue sont actives dans la région de Charlotte à l’approche d’Hélène : voici où

CHARLOTTE, NC (WBTV) – Des veilles d’inondation étaient en place dans plusieurs comtés de la région de Charlotte mercredi alors que l’ouragan Helene se préparait à toucher terre dans le Golfe.

Le service météorologique national a émis des alertes de crue dans plusieurs comtés de la métropole de Charlotte, dont un en Caroline du Sud, en raison de précipitations excessives attendues à Helene. Les alertes de crue étaient actives depuis le mercredi 25 septembre et devaient expirer à des moments différents, selon le comté.

Les comtés suivants étaient sous surveillance d’inondation cette semaine :

Comté d’Alexander – jusqu’à vendredi après-midi

Comté d’Ashe – jusqu’à jeudi soir

Comté d’Avery – jusqu’à vendredi après-midi

Comté de Burke – jusqu’à vendredi après-midi

Comté de Caldwell – jusqu’à vendredi après-midi

Comté de Catawba – jusqu’à vendredi après-midi

Comté de Cleveland – jusqu’à vendredi après-midi

Comté de Lincoln – jusqu’à vendredi après-midi

Comté d’Union (Caroline du Sud) – jusqu’à vendredi après-midi

Des averses et des orages étaient déjà prévus dans certaines régions à partir de mercredi. Des pluies encore plus fortes devraient atteindre les Carolines le jeudi 26 septembre.

Les risques de pluie augmenteront jeudi dans la région de Charlotte, avec les pluies les plus fortes et les vents les plus forts attendus dans les Carolines jeudi soir et vendredi matin. Les montagnes et les contreforts près de Charlotte pourraient recevoir 6 à 10 pouces ou plus de pluie, à cause d’Helene. La métropole de Charlotte pourrait recevoir environ 4 à 6 pouces.

Les précipitations excessives pourraient entraîner des inondations et des crues soudaines. Selon le NWS, les « multiples épisodes de fortes pluies » pourraient provoquer des inondations de rivières, de ruisseaux, de cours d’eau et « d’autres zones basses et sujettes aux inondations » cette semaine.

Les inondations pourraient être « importantes et dommageables », en particulier pour les comtés d’Avery, Burke et Caldwell, a déclaré le NWS.

Ces comtés pourraient connaître des précipitations totales de « 9 à 14 pouces avec des quantités localement plus élevées attendues sur toute la longueur de l’escarpement de Blue Ridge, avec des précipitations généralisées de 5 à 9 pouces attendues sur le reste des montagnes. Cela a le potentiel d’être un événement extrêmement rare avec des crues soudaines importantes et dommageables le long de nombreux cours d’eau. »

Selon les prévisions, Helene devrait toucher terre dans le golfe du Mexique, en Floride, en fin de journée jeudi. La tempête devrait apporter d’importantes précipitations dans les Carolines, en particulier dans les régions occidentales, jusqu’à la fin de la semaine.

Conseils de préparation aux situations d’urgence

Les personnes se trouvant sur le passage de la tempête sont invitées à prendre les mesures suivantes, comme l’a indiqué lundi le bureau du gouverneur de Caroline du Nord :

Bénéficiez de plusieurs moyens pour recevoir des informations d’urgence, notamment des alertes et des alertes. Assurez-vous que les alertes d’urgence sont activées sur votre téléphone portable et téléchargez une application météo.

Préparez un plan d’urgence. Sachez où vous iriez en cas d’évacuation. Prévoyez de loger chez des membres de votre famille, des amis ou dans un hôtel. Les abris publics ne devraient être qu’une solution de dernier recours.

Rassemblez des fournitures d’urgence ou renouvelez votre trousse d’urgence. Visitez ReadyNC.gov pour plus d’informations sur la façon de constituer une trousse d’urgence.

Ne conduisez jamais sur des routes inondées ou autour de barricades.

Assurez-vous de savoir où chercher abri si un avertissement de tornade est émis pour votre région.

Assurez-vous de disposer de plusieurs moyens de recevoir des avertissements, en particulier en cas de violentes tempêtes susceptibles de se déplacer pendant la nuit.

Vérifiez si votre communauté offre des services d’alerte d’urgence à ses résidents.

Évitez les déplacements inutiles.

Retrouvez nos dernières prévisions météo en ligne ici.

