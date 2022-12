Des alertes à la bombe répétées perturbent la Macédoine du Nord

SKOPJE, Macédoine du Nord (AP) – Les autorités de la Macédoine du Nord ont évacué 23 sites, dont le principal aéroport du pays, des écoles, des hôtels, un centre commercial et des sites sportifs, pendant des heures vendredi après avoir reçu ce qui s’est finalement avéré être de fausses alertes à la bombe, le dernier dans une série d’incidents de ce genre.

Depuis plus de deux mois, des alertes à la bombe envoyées par courrier électronique envoient presque quotidiennement des équipes de police antiterroriste dans des écoles vides, des institutions publiques et des centres commerciaux.

La porte-parole de la police, Suzana Pranik, a déclaré à l’Associated Press que les équipes antiterroristes ont fouillé un total de 193 endroits qui ont reçu des menaces depuis fin octobre. Aucun explosif n’a été trouvé sur l’un d’eux.

Vendredi, des alertes à la bombe par courrier électronique ont été envoyées à l’aéroport international de Skopje, à 15 écoles de la capitale et à la ville de Bitola, dans le sud-ouest, ainsi qu’à deux hôtels importants, à la fédération de football du pays, à un centre commercial, à une salle de sport et au stade principal de Skopje. , a indiqué la police.

Les vols ont été retardés pendant des heures pendant que les passagers et les employés étaient évacués de l’aéroport et que les escouades antiterroristes parcouraient l’installation. L’un des hôtels accueillait un événement économique où le Premier ministre Dimitar Kovacevski et deux ministres devaient prononcer des discours.

Une copie de la menace de l’aéroport partagée sur les réseaux sociaux faisait état de huit bombes posées, bien que la police n’en ait trouvé aucune. La menace accusait les Macédoniens d’être “complices de la destruction de mon pays”, mais n’indiquait pas de quel pays il s’agissait et incluait une demande de levée de sanctions non spécifiées.

Le ministre de l’Intérieur, Oliver Spasovski, a décrit les menaces comme des “attaques terroristes hybrides” provenant de l’étranger et a déclaré qu’elles visaient à semer la peur et à paralyser le système.

“C’est un acte de terrorisme. Quelle que soit la raison qui amène tant de discorde et d’insécurité parmi le peuple, elle doit être sévèrement punie », a déclaré Spasovski.

Le ministre a déclaré que la police disposait de solides indications quant à l’identité de l’expéditeur des alertes à la bombe et que son ministère “travaillait avec un dévouement maximal, avec l’aide de nos partenaires (de l’OTAN)”.

Dans un communiqué, le Premier ministre a suggéré que les menaces étaient liées à la position de la Macédoine du Nord sur la guerre en Ukraine, où elle s’est clairement rangée du côté de l’OTAN et a participé aux sanctions contre la Russie.

« Si vous regardez le contenu de l’alerte à la bombe, il est très clair qu’il y a deux côtés en Europe. La seule partie qui dit que les États ne devraient pas déterminer leur propre voie démocratique, comme la (voie) de l’Ukraine a été niée, que les petits États ne peuvent pas décider de leur propre avenir, que n’importe qui peut les attaquer et exiger des changements de gouvernement », a-t-il déclaré.

“Et l’autre côté, auquel nous appartenons, (est) un côté du monde démocratique, un membre de l’OTAN, un côté composé d’États membres de l’UE ou d’États qui deviendront membres de l’UE”, a ajouté Kovachevski.

Jeudi, 49 écoles de Skopje et de la ville de Kumanovo ont reçu des alertes à la bombe qui se sont également avérées fausses.

Le principal parti d’opposition de centre-droit, VMRO-DPMNE, a accusé les autorités d'”incompétence” face aux alertes à la bombe et a exigé la démission du ministre de l’Intérieur.

Konstantin Testorides, The Associated Press