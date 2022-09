Des ajouts russes impressionnants au camp d’entraînement des Canucks de Vancouver – Kelowna Capital News

Des leçons de russe pourraient être à l’avenir pour le centre des Canucks de Vancouver Elias Pettersson.

La star suédoise patine aux côtés de nouveaux ajouts Andrei Kuzmenko et Illya Mikheyev au camp d’entraînement à Whistler, en Colombie-Britannique, cette semaine, créant une ligne qui, selon Pettersson, pourrait avoir beaucoup à offrir.

“Je pense que nous trois, nous apportons différents aspects du jeu”, a-t-il déclaré. “Mikheyev, il est super rapide, il s’ouvre pour nous. Et moi et Kuzmenko sommes peut-être un peu similaires dans notre façon de jouer.

Vancouver a récupéré Mikheyev sur le marché des agents libres en juillet, signant à l’ancien Maple Leaf de Toronto un contrat de quatre ans d’une valeur de 19 millions de dollars américains.

L’ailier droit de 27 ans a récolté 32 points en 53 matchs avec les Leafs la saison dernière, puis a ajouté deux buts et deux passes en sept apparitions en séries éliminatoires.

Kuzmenko, 26 ans, rejoint les Canucks en provenance de la KHL avec un contrat d’entrée de gamme d’un an. L’attaquant de cinq pieds 11 pouces et 194 livres a produit 52 points et 10 minutes de pénalité en 45 matchs avec le SKA de Saint-Pétersbourg la saison dernière.

Le duo se connaît bien, ayant joué “quelques équipes” ensemble dans l’équipe nationale russe il y a quatre ou cinq ans, a déclaré Mikheyev.

“Une bonne chose, nous pouvons parler la même langue et je peux l’aider à comprendre quand les gars lui disent quelque chose”, a-t-il déclaré.

Les deux nouveaux ajouts sont «assez habiles» et se sont démarqués lors de la première journée du camp d’entraînement jeudi, a déclaré l’entraîneur-chef des Canucks Bruce Boudreau.

“Vous pouviez voir la compétence en eux, vous pouviez voir la libération dans le coup”, a-t-il déclaré. «Je ne veux pas faire trop de comparaisons, mais la sortie de Kuzmenko ressemble beaucoup à celle d’Alex Ovechkin, en les regardant tous les deux du côté gauche.

« Je pense qu’ils ont joué avec énergie. Et on pouvait dire qu’ils n’étaient pas juste là, ils voulaient faire bonne impression. Je pense qu’ils l’ont fait.

Il ne faudra pas longtemps avant que les fans soient captivés non seulement par le jeu de Kuzmenko, mais aussi par sa personnalité, a ajouté Boudreau.

“J’ai dit le premier jour où je l’ai vu, ‘Si ce type est aussi bon qu’annoncé, il va prendre la ville d’assaut”, a-t-il déclaré.

Vancouver a également fait forte impression sur Kuzmenko. Il est dans la ville depuis plusieurs semaines, patinant avec ses nouveaux coéquipiers, explorant la ville et assistant à des concerts et à un match de soccer des Whitecaps de Vancouver.

« Vancouver est une belle ville pour moi. J’aime l’endroit, les montagnes, l’océan, la forêt. J’aime ça », a-t-il déclaré. “

Kuzmenko a hâte de voir comment son jeu se traduira sur la glace plus petite de la LNH, affirmant qu’il aime jouer dans des espaces restreints.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait avoir encore plus de succès sur la petite surface, l’attaquant charismatique a souri.

« Nous verrons », dit-il.

Enfiler un chandail des Canucks a été quelque peu surréaliste pour l’une des autres acquisitions hors saison de l’équipe.

Ayant grandi à Salmon Arm, en Colombie-Britannique, Vancouver était l’équipe que Curtis Lazar encourageait. Signer avec le club de sa ville natale en tant qu’agent libre en juillet était un choix naturel, a déclaré l’attaquant de 27 ans.

“C’est incroyable. Il n’a pas encore vraiment pénétré », a-t-il déclaré. “Et vous avez aussi vu toute l’équipe de développement, les anciens joueurs. Je veux dire, j’ai grandi en regardant ces gars, et maintenant ils me coachent ou quoi. Donc c’est plutôt cool.

Lazar se joint aux Canucks pour un contrat d’un an et 1 million de dollars après avoir récolté 16 points et 16 minutes de pénalité pour les Bruins de Boston la saison dernière.

Initialement choisi 17e au total par Ottawa lors du repêchage amateur de la LNH en 2013, l’attaquant de six pieds et 203 livres a joué pour les Bruins, les Sénateurs, les Flames de Calgary et les Sabres de Buffalo pendant huit saisons dans la ligue.

Au camp d’entraînement, il patine sur une ligne avec son nouveau venu Dakota Joshua et le centre de profondeur Jason Dickenson.

« (Lazar) a de l’expérience, il est agressif, il joue sur les gagnants », a déclaré Boudreau. « C’est un joueur de hockey de la LNH et vous lui donnez une chance de marquer, il va marquer. Il va tuer les penaltys, il va apporter beaucoup à cette équipe.

Pouvoir avoir un impact sur la glace pour votre équipe favorite est une opportunité spéciale, a déclaré Lazar.

Et il voit de grandes choses pour une équipe des Canucks qui a terminé la saison dernière à cinq points d’une place en séries éliminatoires avec une fiche de 40-30-12.

“Neuf ans dans la ligue, c’est le plus de compétences et de vitesse que j’ai vu dans une équipe”, a déclaré Lazar. “Il s’agit de nous mettre ensemble, de jouer dur collectivement, et tout ira bien.”

—Gemma Karstens-Smith, La Presse Canadienne

