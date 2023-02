« Des ailes pour la liberté » : Zelensky pousse Londres, Paris et Bruxelles pour des avions pour combattre la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est en Europe pour demander des armes lourdes.

Les alliés occidentaux ont fourni des chars, mais Zelensky veut aussi des avions.

Zelensky a prononcé un discours historique devant les chambres basse et haute du parlement britannique.

La tournée des capitales européennes du président ukrainien Volodymyr Zelensky l’amène à Bruxelles jeudi pour faire pression sur les dirigeants européens pour des avions à réaction et des armes à longue portée afin de renforcer ses défenses contre l’invasion russe.

Après presque un an des combats les plus brutaux sur le sol européen depuis des décennies, l’improbable chef de guerre de Kiev, ancien acteur de télévision, n’a effectué que deux voyages à l’étranger pour rallier les alliés occidentaux de Kiev.

Mercredi, il a rencontré des dirigeants britanniques à Londres et inspecté les troupes ukrainiennes s’entraînant sur du matériel de guerre occidental, puis s’est envolé pour Paris pour dîner avec le président Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz.

Après son arrivée à Bruxelles, il doit prononcer un discours très attendu au Parlement européen, puis assister au sommet régulier des 27 chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne.

En arrivant aux pourparlers, le Premier ministre estonien Kaja Kallas a déclaré : « Il est très important que nous accélérions l’aide militaire à l’Ukraine. Je pense que nous avons tous regardé dans les entrepôts ce que nous avions. Mais nous devrions faire plus.

Les puissances européennes de l’OTAN et de l’UE ont été, avec les États-Unis, les principaux soutiens des défenseurs assiégés de l’Ukraine depuis que la Russie du président Vladimir Poutine a déclenché une invasion à grande échelle.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak était fier de montrer à Zelensky les chars Challenger que Londres envoie en Ukraine aux côtés de Leopards de construction allemande pour renforcer les forces de Kiev.

Les dirigeants de l’UE vanteront également les 67 milliards d’euros (72 milliards de dollars) qu’ils ont dépensés en aide militaire et financière à Kiev, y compris les fonds dépensés pour accueillir quatre millions de réfugiés ukrainiens.

Mais Zelensky a plus à demander. L’armée ukrainienne fait face à une nouvelle offensive russe et ses commandants veulent que des avions de chasse occidentaux modernes libèrent son ciel des raiders de Moscou.

“Plus tôt l’Ukraine obtiendra des armes lourdes à longue portée, plus tôt nos pilotes auront des avions, plus tôt cette agression russe prendra fin et nous pourrons revenir à la paix en Europe”, a déclaré Zelensky à Paris.

“Il y a très peu de temps”, a-t-il prévenu.

Macron et Scholz ont promis que l’Europe soutiendrait l’Ukraine jusqu’à sa victoire finale.

Macron a dit :

L’Ukraine peut compter sur la France, ses partenaires européens et ses alliés pour gagner la guerre. La Russie ne peut pas et ne doit pas l’emporter.

Scholz a déclaré que l’Allemagne et ses partenaires avaient soutenu l’Ukraine “financièrement, avec une aide humanitaire et avec des armes”, ajoutant : “Nous continuerons à le faire aussi longtemps que nécessaire”.

À l’approche du premier anniversaire de l’invasion russe du 24 février, Zelensky pousse toujours plus fort les nations amies à envoyer des chars, des avions à réaction et des missiles.

La Grande-Bretagne a promis de former des pilotes ukrainiens et a déclaré qu’elle examinerait la proposition d’avions de combat à « long terme ».

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky pose alors qu’il arrive pour un sommet au Parlement européen à Bruxelles. Le président ukrainien doit assister à un sommet de l’UE à Bruxelles en tant qu’invité d’honneur où il pressera ses alliés de livrer des avions de combat dans la guerre contre la Russie. AFP PHOTO : Kenzo Tribouillard, AFP

Les États-Unis et d’autres alliés de l’OTAN craignent néanmoins de provoquer la Russie dans une escalade incontrôlée qui pourrait attirer les forces occidentales.

Jeudi, Zelensky – vêtu de son habit de style militaire vert olive habituel – a reçu des vagues d’applaudissements alors qu’il prononçait un discours historique devant les chambres basse et haute du parlement britannique.

Il a dit:

Je fais appel à vous et au monde… pour des avions de combat pour l’Ukraine. Des ailes pour la liberté.

Le bureau de Sunak a déclaré qu’il avait chargé le secrétaire à la Défense “d’enquêter sur les jets que nous pourrions être en mesure de fournir mais, pour être clair, il s’agit d’une solution à long terme plutôt qu’une capacité à court terme”.

S’exprimant aux côtés de Zelensky devant un char britannique, Sunak a déclaré que “rien n’est exclu” pour l’Ukraine, y compris les avions de combat.

“Bien sûr, ils font partie de la conversation”, a-t-il déclaré, mais s’est abstenu de s’engager concrètement à fournir des avions de combat.

Zelensky a déclaré que les jets avaient été discutés et a réitéré son appel à des missiles à plus longue portée.

La Russie a par la suite déclaré qu’il y aurait une “réponse” de Moscou si la Grande-Bretagne fournissait des avions à l’Ukraine.

Moscou a déclaré que les forces russes avançaient vers Bakhmut et Vugledar – deux centres clés des combats dans la région orientale de Donetsk en Ukraine, aujourd’hui le point chaud de la guerre.

Des cartes actualisées de la Russie sont en vente dans les librairies de Moscou qui comprennent quatre régions ukrainiennes annexées : Zaporizhzhia, Kherson, Lugansk et Donetsk.

Poutine les appelle régulièrement “nos terres historiques”.