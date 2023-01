“Des ailes comme des coquilles d’œufs fêlées”: Richard Branson fait face à des turbulences sur la sécurité des vols spatiaux de passagers

jeDans un bassin désertique du Nouveau-Mexique, Richard Branson espère que l’histoire sera écrite plus tard cette année avec le lancement des premiers vols commerciaux de Virgin Galactic vers les confins de l’espace, avec des billets coûtant environ 450 000 $ (370 000 £) chacun. C’est un calendrier ambitieux pour lancer le « premier vaisseau spatial commercial au monde » à Spaceport America, même s’il a déjà plus d’une décennie de retard. Mais arriver au décollage sera l’un des plus grands défis de la carrière de Branson. La société fait déjà face à des critiques sur la sécurité et l’efficacité de ses opérations dans un certain nombre de poursuites aux États-Unis. Branson espérait initialement qu’il enverrait 50 000 astronautes dans l’espace d’ici 2019, mais le projet a été assailli par des accidents, des retards et des catastrophes. Un pilote a été tué et un autre a été blessé lorsque la première navette SpaceShipTwo de Virgin Galactic, VSS Enterprise, s’est écrasée dans le désert californien en octobre 2014. Les véhicules actifs de la société – l’avion porteur VMS Eve et VSS Unity, le deuxième SpaceShipTwo – n’ont pas volé depuis le voyage de Branson aux confins de l’espace en juillet 2021, tandis que le cours de l’action est passé de plus de 55 $ à son apogée à environ 5 $. Virgin Galactic a été fondée en 2004 et on espérait initialement que les astronautes payants effectueraient des missions d’ici 2007. La date de lancement des services commerciaux a été repoussée depuis. La société a commencé à négocier à la Bourse de New York en octobre 2019. Elle a déclaré à l’époque qu’elle prévoyait de lancer son service commercial en 2020, pour marquer le 70e anniversaire de Branson. Certains investisseurs intentent maintenant une action en justice contre Virgin Galactic après une série de retards, affirmant que les défauts présumés de l’engin n’ont pas été correctement divulgués. Ils allèguent qu’Eve et Unity étaient des prototypes et ne conviennent pas aux voyages spatiaux réguliers, et affirment que leurs affirmations sont étayées par des documents internes de l’entreprise. Dans l’un des dossiers déposés en décembre 2021 par Mark Kusnier et d’autres investisseurs, la plainte indique : « Unity et Eve étaient si branlants que chaque vol pourrait être le dernier. Des fissures apparaissaient sur les ailes d’Eve après chaque vol, et certaines n’étaient pas réparées, à tel point qu’un employé de Virgin Galactic a déclaré que les ailes ressemblaient à des toiles d’araignées ou à des coquilles d’œufs fêlées. Les investisseurs affirment également que certaines pannes ou problèmes techniques pendant les vols n’ont pas été correctement divulgués, permettant à Branson et à d’autres de vendre des actions à des prix “artificiellement gonflés”. Virgin Galactic a déclaré avoir toujours correctement divulgué les problèmes de sécurité et de conception. Richard Branson devant la Bourse de New York avant la cotation de Virgin Galactic en octobre 2019. Photographie : Brendan McDermid/Reuters Il est allégué dans l’affaire déposée par Kusnier que l’un des stabilisateurs horizontaux de la navette Unity avait « sauté comme un sac de chips » lors d’un vol d’essai en février 2019, et que lors du vol de Branson au bord de l’espace en juillet 2021, la navette s’est égaré hors de sa zone de plané, mettant la vie des astronautes en danger. Virgin Galactic avait décrit le vol de Branson comme “parfait”. Cependant, UN New yorkais article en septembre 2021 a révélé que la navette avait dévié de sa trajectoire. Une juge du tribunal de district américain de New York, Allyne Ross, a estimé en novembre que certaines déclarations de Virgin Galactic concernant les vols de février 2019 et juillet 2021 étaient « matériellement trompeuses », sur la base des affirmations des plaignants. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google Politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

Le juge a déclaré: «Je trouve que Branson avait un motif et une opportunité en ce qui concerne les déclarations concernant le succès de son vol d’essai du 11 juillet 2021… Branson a vendu plus de 10 millions d’actions pour un produit total de près de 300 millions de dollars en août 2021, juste semaines avant qu’il ne soit révélé publiquement qu’Unity s’était éloigné de son cône d’atterrissage et risquait un atterrissage forcé.

Au cours de la période couverte par le procès Kusnier, de juillet 2019 à octobre 2021, Branson a vendu des actions de Virgin Galactic pour une valeur d’environ 892 millions de dollars, selon des documents judiciaires. Branson a déclaré que les ventes d’actions ont fourni des fonds vitaux à la compagnie aérienne qu’il a fondée, Virgin Atlantic.

Les actions en justice sont vigoureusement défendues par Virgin Galactic, et Branson a déclaré qu’il se concentrait sur la fourniture du service d’espace commercial aux clients qui ont réservé des billets. Environ 900 personnes sont déjà inscrites.

Eve et Unity ont tous deux suivi un programme «d’amélioration» pour améliorer les performances du véhicule et la «capacité de vol», déclare Virgin Galactic. La société vise à effectuer des vols d’essai d’Eve ce mois-ci, puis d’Unity.

Le premier lancement commercial de passagers transportera un équipage de l’armée de l’air italienne pour la recherche, qui sera suivi par jusqu’à six passagers payants volant mensuellement. La société développe également une nouvelle génération de vaisseaux spatiaux appelés classe Delta, qui seront conçus pour voler chaque semaine.

Virgin Galactic a déclaré la semaine dernière qu’elle ne commenterait pas les litiges en cours, mais a confirmé que son service commercial était sur le point d’être lancé plus tard cette année.