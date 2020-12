Les habitants des zones rurales du nord-est du Nigéria, le pays le plus peuplé d’Afrique, ont été en grande partie laissés à la merci de Boko Haram par un gouvernement dont les forces de sécurité se sont principalement retirées des campagnes vers des villes de garnison protégées.

Mais il y a un peu plus d’une semaine, cet accord a été rompu. Le groupe islamiste a tué plus de 70 agriculteurs de Zabarmari, un village du nord-est du Nigéria, selon les habitants. Les militants ont accusé les agriculteurs de les avoir trahis.

Les villageois sont pris dans un Catch-22 mortel. S’ils dénoncent les militants aux autorités nigérianes, ils risquent d’horribles représailles de la part de Boko Haram, un groupe connu pour avoir enlevé des écolières et tué des dizaines de milliers de personnes. S’ils gardent le silence, ils risquent la colère de l’armée nigériane, qui a été accusé d’avoir régulièrement tué des villageois et incendier leurs maisons pendant les raids, ainsi que détenir des personnes pendant des années dans des conditions inhumaines.

À Zabarmari, les villageois luttent pour gagner leur vie grâce à l’agriculture de subsistance et à la pêche.

«Nous sommes accusés d’être des collaborateurs tant par les agents de sécurité que par les insurgés, alors que tout ce que nous avons fait, c’était» chercher la paix, a déclaré Garbati Sani, un ancien du village. «Que faisons-nous pour rester en sécurité?»

Des militants sont venus voir les agriculteurs alors qu’ils travaillaient dans les rizières le 28 novembre et ont dit aux travailleurs qu’ils avaient besoin de leur aide pour quelque chose, ont déclaré plusieurs résidents lors d’entretiens. Pensant être protégés par l’accord de paix, une cinquantaine d’agriculteurs se sont rendus avec les militants dans le village voisin de Koshebe.

Mais quand ils sont arrivés, d’autres militants sont apparus et ont emmené la plupart d’entre eux dans un bâtiment où ils se sont tranchés la gorge. Plus tard, d’autres corps ont été retrouvés à proximité, portant le nombre total de morts à plus de 70, ont déclaré des villageois. En outre, les militants ont enlevé une douzaine de femmes du village.

Boko Haram et ses ramifications ont terrorisé le nord-est du Nigéria, ainsi que certaines parties du Cameroun, du Tchad et du Niger, pendant plus d’une décennie. Lorsque Muhammadu Buhari a été élu président en 2015, c’était en partie sur une promesse d’utiliser son expertise en tant que général de l’armée pour résoudre la crise.