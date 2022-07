Des agriculteurs néerlandais forment des “convois de la liberté” pour protester contre les règles environnementales strictes du gouvernement

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les agriculteurs des Pays-Bas ont formé leur propre version du « Freedom Convoy » du Canada, bloquant les autoroutes avec des tracteurs, incendiant des balles de foin et prenant d’autres mesures pour protester contre l’objectif récent du gouvernement de réduire les émissions qui pourraient forcer certaines fermes à fermer.

“Où est notre Premier ministre? Ce pays est en feu et les agriculteurs tiennent tête au gouvernement”, a déclaré un porte-parole des manifestations alors qu’il se tenait au sommet d’une botte de foin dans la ville d’Eerbeek la semaine dernière, a rapporté le Guardian.

Environ 40 000 manifestants se sont rassemblés dans le centre des Pays-Bas pour protester contre les plans de réduction des émissions d’azote et d’ammoniac le mois dernier. Des semaines plus tard, les manifestations se sont poursuivies à travers le pays sans aucun signe de ralentissement.

Des photos et des vidéos montrent des agriculteurs provoquant l’arrêt d’une autoroute près de la frontière allemande, certains Allemands se joignant même à la manifestation. Des centaines d’entreprises dans trois villes ont été pratiquement fermées en raison de trois manifestations différentes, a rapporté samedi le Guardian. Pendant ce temps, certains supermarchés ont des étagères vides car les agriculteurs ont également ciblé les centres de distribution au début du mois.

Les agriculteurs disent que les manifestations ne visent pas à irriter leurs concitoyens et consommateurs, mais à forcer le gouvernement à organiser un référendum.

Le gouvernement néerlandais vise à réduire les émissions d’azote et d’ammoniac de 50 % d’ici 2030 dans le but d’améliorer la qualité de l’air, du sol et de l’eau. Les plans comprennent la réduction des engrais utilisés dans les fermes et la réduction du nombre de têtes de bétail d’environ 30 %.

Le pays est l’un des plus grands producteurs agricoles au monde, exportant pour environ 97 milliards de dollars en 2020 de fruits, de fleurs, de légumes, de produits laitiers et de viande.

“Si vous me demandez maintenant, je dirais, s’il vous plaît, n’y pensez même pas”, a déclaré le producteur laitier Jaap Zegwaard pour savoir s’il recommanderait l’agriculture aux jeunes générations. “Il y a tellement de soucis. La vie est bien trop belle pour faire face à ce qui se passe dans le secteur agricole en ce moment.”

“Demandez à l’agriculteur moyen : c’est profondément triste”, a-t-il déclaré.

Les agriculteurs disent qu’ils sont injustement ciblés par les règles tandis que d’autres industries, telles que l’aviation, la construction et les transports, contribuent également aux émissions et sont confrontées à moins de règles. Les agriculteurs ont également fait valoir qu’ils n’avaient pas reçu une image claire de leur avenir à la lumière des réformes.

Les convois de tracteurs sont un clin d’œil aux convois de la liberté du Canada, a rapporté le Guardian, qui ont eu lieu à travers le Canada plus tôt cette année pour protester contre les politiques strictes du pays en matière de vaccin contre les coronavirus.

Des pêcheurs aux Pays-Bas ont également rejoint les manifestations, bloquant le port de Harlingen avec des chalutiers la semaine dernière, a rapporté EuroNews.

Les manifestations sont devenues si répandues que le leader des Rolling Stones, Mick Jagger, a crié aux agriculteurs en néerlandais lors d’un concert à Amsterdam jeudi.

Les manifestations néerlandaises ont attiré plus d’attention mardi lorsque la police a ouvert le feu sur un agriculteur de 16 ans conduisant un tracteur dans le nord du pays lors d’une manifestation. L’adolescent aurait déplacé son tracteur vers la police, selon le point de vente allemand Deutsche Welle. Après avoir été initialement détenu pour suspicion de tentative d’homicide involontaire, l’adolescent a été libéré sans inculpation. Personne n’a été blessé lors de l’incident, selon la police.

Les manifestations ont été principalement pacifiques, une manifestation à environ 60 miles à l’est d’Amsterdam s’écartant d’une route pour laisser passer deux cortèges funèbres. Les agriculteurs présents à la manifestation ont également distribué de la nourriture et du café aux policiers, a rapporté le Guardian.

Le Premier ministre du pays, Mark Rutte, a quant à lui critiqué les manifestants, notamment en les qualifiant de « trou du cul » en entreprise privée, selon le Guardian.

“Il n’est pas acceptable de créer des situations dangereuses. Il n’est pas acceptable d’intimider les responsables”, a-t-il déclaré la semaine dernière.

L’Associated Press a contribué à cet article.