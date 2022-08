Des agriculteurs irlandais aident à sauver un oiseau dont les cris annonçaient l’été

En échange de paiements annuels allant jusqu’à 304 euros par acre pour les préparations les plus respectueuses du râle des genêts, les agriculteurs sont tenus de planter une partie de leurs terres avec des cultures non destinées à être alimentaires, mais à fournir une couverture pour la reproduction des râles des genêts. Le reste de la prairie, idéalement, est laissé pour revenir à la prairie traditionnelle, où de multiples espèces d’herbes indigènes se mélangent avec des fleurs sauvages et des mauvaises herbes. Les engrais artificiels et désherbants ne sont pas autorisés.

“Nous ne récompensons pas les agriculteurs pour avoir un râle des genêts sur leurs terres, nous les récompensons pour avoir l’habitat”, a déclaré M. Carey. « Même si un râle des genêts n’apparaissait jamais, vous auriez des alouettes des champs, des pipits des prés, toutes sortes de fleurs, d’invertébrés et de papillons. La plus grande valeur de ces terres n’est pas dans la production alimentaire, c’est dans les biens et services publics – eau propre, diversité de la faune, séquestration du carbone. Il est temps que nous commencions à payer pour cela.

Patrick Mangan, 57 ans, agriculteur et passionné de râles des genêts, se tenait récemment dans son pré en partie re-sauvage sur la péninsule de Belmullet, pointant fièrement les orties, le persil des vaches, les herbes hautes et les fleurs sauvages où les râles des genêts poussent à nouveau en nombre. À un moment donné, la population de Belmullet est tombée à aussi peu que quatre mâles appelants; 38 ont été recensés en 2021.