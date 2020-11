Des agriculteurs indiens en colère protestent contre de nouvelles lois controversées

Vendredi, des milliers d’agriculteurs indiens en colère ont été accusés de gaz lacrymogène et de matraque par la police alors qu’ils reprenaient leur marche vers la capitale pour protester contre de nouvelles lois qui, craignent-elles, ne donneront plus de pouvoir aux entreprises et réduiront leurs revenus.

En direction de New Delhi, les agriculteurs ont utilisé des tracteurs pour nettoyer les murs de béton, des conteneurs d’expédition et des camions garés installés par la police sur les autoroutes menant à la capitale.

Les agriculteurs ont commencé leur marche vers New Delhi jeudi pour faire pression sur le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi pour qu’il abolisse les lois, mais ont été arrêtés par un grand nombre de membres du personnel de sécurité en tenue anti-émeute à la frontière entre New Delhi et l’État de Haryana.

Ils ont repris leur marche tôt vendredi, insensibles aux pluies nocturnes et aux températures hivernales fraîches.

Au cours des deux derniers mois, des syndicats d’agriculteurs peu disposés à accepter une nouvelle législation ont campé sur les autoroutes des États du Pendjab et de l’Haryana.

Ils disent que les lois, qui ont été approuvées par le Parlement en septembre, pourraient amener le gouvernement à cesser d’acheter des céréales à des prix garantis et entraîner une exploitation par des sociétés qui achèteraient des récoltes à bas prix.