NEW DELHI (AP) – Au lieu de voitures, l’autoroute normalement très fréquentée à la périphérie de New Delhi qui relie la plupart des villes du nord de l’Inde à la capitale est remplie de dizaines de milliers d’agriculteurs protestataires, dont beaucoup portent des turbans colorés.

Leur convoi de camions, remorques et tracteurs s’étend sur au moins trois kilomètres (1,8 miles). À l’intérieur, ils se sont accroupis, ont suffisamment de nourriture et de carburant pour durer des semaines.

C’est une sorte de siège et l’humeur des agriculteurs qui protestent est bruyante. Leur appel au ralliement est «Inquilab Zindabad» («Vive la révolution»).

Les agriculteurs protestent contre les nouvelles lois qui, selon eux, entraîneront leur exploitation par des entreprises, les rendant finalement sans terre.

Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi, secoué par la rébellion croissante, insiste sur le fait que les réformes leur profiteront.

Mais les agriculteurs ne cèdent pas.

La nuit, ils dorment à l’intérieur des remorques ou sous les camions. Pendant la journée, ils s’assoient blottis en groupes à l’arrière des véhicules, entourés de monticules de riz, de lentilles et de légumes.

Ils prennent des douches froides tôt le matin en plein air et passent des après-midis paresseux à lire les journaux sur des matelas en mousse soigneusement étalés. Assis les jambes croisées sur un morceau de tissu sous leurs camions, ils jouent aux cartes pour occuper le temps.

Les repas sont préparés dans d’énormes pots mélangés avec des cuillères en bois de la taille de pagaies de canoë. La nourriture est servie dans des centaines de soupes populaires en bordure de route. Les vêtements lavés sont soigneusement suspendus pour sécher sur des cordes tendues entre les tracteurs.

«Nous n’allons pas quitter cet endroit», a déclaré Gurpreet Singh, 26 ans, étudiante en biotechnologie issue d’une famille d’agriculteurs. «C’est un combat pour notre survie.»

Chaque jour, des milliers d’autres rejoignent les manifestants.

Les manifestations ont commencé en septembre, mais ont attiré l’attention du pays la semaine dernière lorsque les agriculteurs ont marché du nord du Pendjab et de l’Haryana, deux des plus grands États agricoles de l’Inde. Sur le chemin de la capitale, ils ont repoussé les barricades de béton dressées par la police et ont bravé les gaz lacrymogènes, les matraques et les canons à eau.

Maintenant, à la périphérie de New Delhi, ils bloquent les autoroutes, ne veulent pas se retirer et menacent d’assiéger la capitale si leurs demandes ne sont pas satisfaites.

«Ce sera une longue bataille», a déclaré l’agriculteur Darshan Singh Khatauli, 65 ans. «C’est au gouvernement quand il veut mettre fin à cela.