Des dizaines de milliers d’agriculteurs sont descendus sur la capitale indienne et ont pris d’assaut le complexe emblématique du Fort Rouge de la ville pour protester contre de nouvelles réformes agricoles qui pourraient mettre en péril les moyens de subsistance de centaines de millions de citoyens.

Les agriculteurs montés à cheval ou conduisant des tracteurs ont agité des drapeaux et brandi des outils et des épées alors qu’ils franchissaient les barricades policières et se dirigeaient vers le cœur de New Delhi.

Les agriculteurs se dirigeant vers Rajpath ont endommagé le bus DTC placé pour arrêter leur mouvement à l’ITO. #FarmersProstests pic.twitter.com/UwlH2sAaXU – Saurabh Trivedi (@ saurabh3vedi) 26 janvier 2021

Les médias indiquent que les services Internet ont été suspendus dans certaines parties de la capitale à la demande du gouvernement et des forces de l’ordre, qui ont du mal à maîtriser la situation.

« Conformément aux instructions du gouvernement, les services Internet ont été interrompus dans votre région jusqu’à nouvel ordre », lire un message des fournisseurs de services Internet locaux.

La manifestation contre les lois agricoles a eu lieu à l’occasion de la fête de la République indienne à Delhi. © REUTERS / danois Siddiqui





Les services Internet ont également été suspendus par le ministère de l’Intérieur (MHA) à la frontière de Singhu, près de Delhi, où des milliers d’agriculteurs ont établi leur camp ces deux derniers mois.

Plusieurs groupes dissidents de manifestants ont réquisitionné des grues et utilisé des tracteurs et des cordes pour franchir les barricades de la police le jour de la fête de la République de l’Inde, qui marque l’adoption par le pays de sa constitution en 1950.

#REGARDER Des manifestants brisent une barricade, attaquent des policiers et vandalisent un véhicule de police à l’ITO dans le centre de Delhi pic.twitter.com/1ARRUX6I8E – ANI (@ANI) 26 janvier 2021

La police anti-émeute a tiré des gaz lacrymogènes, mais était largement dépassée en nombre et a finalement dû se replier, tel était le nombre écrasant d’agriculteurs et de travailleurs agricoles en colère qui ont finalement pris d’assaut le complexe historique du Fort Rouge du pays.

Le Premier ministre Narendra Modi s’adresse régulièrement à la nation depuis les murs du Fort Rouge, soulignant son importance culturelle.

« Modi va nous entendre maintenant, il devra nous entendre maintenant, » a déclaré Sukhdev Singh, 55 ans, un agriculteur de l’État du nord du Pendjab.

Un manifestant utilise un bâton pour frapper une cartouche de gaz lacrymogène pendant la manifestation. © REUTERS / Adnan Abidi





Des dizaines de millions de petits producteurs estiment que les nouvelles réglementations gouvernementales sapent leur position sur le marché et donnent plus de pouvoir aux plus gros acheteurs privés, menaçant de bouleverser une vaste partie de l’économie du pays.

Neuf séries de pourparlers avec les syndicats d’agriculteurs n’ont pas réussi à mettre fin aux manifestations et, bien que le gouvernement ait proposé de retarder la nouvelle législation de 18 mois, les agriculteurs ont exigé une abrogation complète.

Le nombre officiel d’arrestations et de blessés n’a pas encore été publié, mais la télévision d’État a montré des images de plusieurs manifestants ensanglantés.

La police utilise des obus lacrymogènes pour disperser les agriculteurs protestataires à l’ITO dans le centre de Delhi. #FarmersLaws pic.twitter.com/FiF68Q0cVM – ANI (@ANI) 26 janvier 2021

Quelque part dans la région de la moitié des 1,3 milliard d’habitants de l’Inde sont employés dans le secteur agricole, ce qui souligne les enjeux et les raisons pour lesquelles les manifestations étaient si furieuses lorsqu’elles ont balayé la capitale.

Les dirigeants de la marche ont dénoncé des groupes aberrants qui se sont séparés de la manifestation principale.

