Des agriculteurs du Gujarat arrêtés pour avoir vendu de l’alcool illégal après que des buffles se soient saoulés

Trois agriculteurs indiens de l’État sec du Gujarat, dans l’ouest du pays, ont été arrêtés pour avoir vendu de l’alcool illégal après que leurs propres buffles se soient saoulés à la stab, a annoncé la police. L’un des hommes a appelé un vétérinaire local après que leurs buffles ont commencé à « agir étrangement et que leur bouche a commencé à mousser », a déclaré à l’AFP un responsable de la police locale, Dilipsinh Baldev.

Le vétérinaire a ensuite inspecté l’abreuvoir dans lequel les animaux avaient bu et « a observé une odeur étrange et a trouvé que l’eau était colorée ».

Il s’est avéré que cela était dû au fait que les hommes avaient caché des bouteilles de clair de lune dans l’auge et que certaines d’entre elles s’étaient brisées, contaminant l’eau. Le vétérinaire a ensuite informé la police, qui a perquisitionné la ferme lundi et récupéré 100 bouteilles d’alcool d’une valeur de Rs 32 000.

Les trois agriculteurs ont été arrêtés.

Au Gujarat – l’État d’origine du Premier ministre Narendra Modi – la fabrication, l’achat, la vente ou le transport d’alcool sont interdits, passibles de lourdes amendes et même de peines de prison.

Pendant ce temps, loin du Gujarat, un écureuil du Minnesota s’est intoxiqué accidentellement après avoir mangé une poire fermentée. Une vidéo de l’incident a fait surface sur YouTube l’année dernière dans laquelle on pouvait voir l’écureuil se débattre pour se tenir debout sur une table de pique-nique miniature après avoir consommé la poire.

La vidéo montrait l’écureuil en train de grignoter du maïs et des graines. Au fur et à mesure que le clip progressait, l’écureuil a été vu se penchant étrangement sur le côté. Le rongeur a utilisé le bord du bol pour maintenir son équilibre, mais il a de nouveau commencé à dériver vers l’arrière, fixant la cime des arbres environnants. Finalement, il a réussi à s’équilibrer et à continuer à manger sa collation.

(Avec entrées AFP)

