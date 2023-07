Des agriculteurs de la Colombie-Britannique testent des cerises révolutionnaires mises au point par un laboratoire fédéral

Sukhdeep Brar, qui cultive des cerises dans la ferme de son père depuis des décennies, affirme que ces dernières années ont été particulièrement exigeantes pour les arboriculteurs.

« Nous avons entendu d’autres agriculteurs dire [this year’s yield] peut être 50 % de ce à quoi ils s’attendent habituellement », a déclaré Brar.

Bien que l’Okanagan soit depuis longtemps réputé pour sa production de fruits, des conditions météorologiques de plus en plus extrêmes compliquent la tâche des agriculteurs de la région, car il fait face à un temps plus chaud et à la sécheresse.

« Nous avons eu un hiver froid. Nous avons eu une chaleur extrême tout d’un coup pendant la floraison, ce qui a fait passer les fleurs d’ouvertes à disparues en une demi-journée, de sorte que les abeilles ne pouvaient pas faire le travail de pollinisation », a déclaré Brar.

« Et il y a encore des effets durables du dôme chauffant [in summer 2021]. »

Cependant, ces défis n’ont pas dissuadé Brar de s’efforcer de cultiver des cerises de qualité supérieure, notamment en aidant à développer de nouvelles variétés capables de résister aux changements climatiques extrêmes.

Dans le cadre de ce travail, Brar participe au projet de la British Columbia Fruit Growers Association (BCFGA), en collaboration avec un laboratoire géré par le gouvernement fédéral pour développer des cerises plus résistantes.

Sukhdeep Brar de Summerland, en Colombie-Britannique, est l’un des arboriculteurs travaillant avec Agriculture et Agroalimentaire Canada pour développer des variétés de cerises capables de résister aux effets des changements climatiques. (Tom Popyk/CBC)

Le Centre de recherche et de développement de Summerland (SRSA), établie par Agriculture et Agroalimentaire Canada en 1936, a croisé des cerisiers pour créer un fruit résilient qui reste ferme et résistant au fendillement même dans des températures extrêmes et de fortes pluies.

Au cours de la dernière décennie, la SRSA a travaillé en étroite collaboration avec la Summerland Varieties Corporation, une filiale de la BCFGA. La société charge des agriculteurs de la région de tester la culture des graines de cerises développées en laboratoire.

Conditions météorologiques extrêmes

L’industrie de la cerise en Colombie-Britannique rapporte environ 180 millions de dollars par année à l’économie provinciale.

Cependant, le fruit est très périssable, notamment avec les effets du changement climatique.

En 2021, le dôme de chaleur torride a détruit 70 % des cultures de cerises de l’Okanagan.

Mais la région a également connu un froid extrême, les fruiticulteurs de l’Okanagan avertissant que les vergers et les vignobles touchés par des hivers précoces avec des températures record pourraient connaître une baisse de rendement allant jusqu’à 50 %.

L’excès de pluie a également été un problème : à l’approche de la récolte estivale, certains vergers ont recours à la location d’hélicoptères pour dissiper l’humidité causée par les précipitations. Cet excès d’humidité peut faire gonfler les cerises, entraînant la rupture ou le fendillement de la peau délicate et potentiellement la ruine du fruit.

Amritpal Singh explique qu’au cours des 15 dernières années, le Centre de recherche et de développement de Summerland a mis au point des variétés de cerises fermes et moins sujettes à l’éclatement. (Tom Popyk/CBC)

Amritpal Singh, chercheur à la SRDC, révèle qu’au cours des 15 dernières années, son laboratoire a développé deux variétés de cerises, SPC-470 et SPC-411.

Ces variétés sont nettement plus fermes que leurs prédécesseurs et moins susceptibles de se fendre face à des précipitations et des températures extrêmes.

Singh explique que les arboriculteurs affiliés au BCFGA évaluent actuellement la performance de ces variétés développées en laboratoire, mais il faudra des années avant que les agriculteurs puissent les cultiver pour les vendre sur le marché.

« Du jour où nous faisons une culture au jour où nous sommes en mesure de la régénérer commercialement, il faut deux décennies », a-t-il déclaré.

Mais, dit-il, cette longue chronologie ne le dissuade pas.

« Nous ne le faisons pas pour l’argent », a-t-il déclaré. « C’est pour le bien du grand public. »