Des agriculteurs congolais interdits d’accès à leurs propres terres pour un projet de plantation d’arbres par le géant pétrolier français Total Energies | Actualité Climatique

Les agriculteurs vivant en République du Congo disent qu’on leur a interdit d’accéder à leurs terres afin que le géant pétrolier français Total Energies et le gouvernement congolais puissent les utiliser pour un projet de compensation carbone de grande envergure visant à planter 40 millions d’arbres au cours de la prochaine décennie. .

Selon une enquête partagée exclusivement avec Sky News par Greenpeace UK Unearthed et le groupe d’enquête SourceMaterial, le projet sur la réserve foncière de Lefini dans le plateau de Bateke semble avoir coûté cher à environ 400 agriculteurs et leurs familles.

Lors d’entretiens avec un journaliste de SourceMaterial, plusieurs agriculteurs ont déclaré que depuis le début de la plantation en novembre de l’année dernière, ils ont été bloqués sur leurs terres sans consultation ni paiement.

“Nous allions ramasser des feuilles de Koko [a Congolese vegetable]champignons », a déclaré Natacha Enta.

“Maintenant qu’ils nous ont interdit d’entrer, comment allons-nous faire ?

“Dans les champs, l’homme blanc a acheté les terres, et nous ne pouvons plus travailler nos champs. Et les gens qui ont vendu nos terres maintenant nous interdisent d’y aller.”

Clarisse Louba Parfaite a déclaré : “Maintenant, si on vous voit avec vos tracteurs, on vous chasse.

“Les cultures que nous avions plantées à l’intérieur, au milieu des champs, non récoltées à ce jour, ils refusent que nos tracteurs viennent faire le travail.

“C’est pour nous tuer, pour nous renvoyer à nouveau comme des esclaves comme par le passé.”

Certains s’inquiètent de nourrir leurs enfants.

Clarisse Louba Parfaite dit avoir été chassée de sa terre. Photo : SourceMaterial



“Ils ont tout pris”

Pulcherie Amboula a déclaré : « Nous n’avons pas pu aller loin avec nos études, alors nous nous sommes donnés à l’agriculture.

“Je travaillais les champs pour nourrir mes enfants et mes petits-enfants aussi. Et un jour, à ma grande surprise, on nous informe que nous n’allons plus faire nos champs. Si nous voyons un tracteur là-bas, nous renverrons le tracteur .”

“J’ai l’impression que ces gens sont venus nous tuer sur notre propre terre.”

Maixent Jourdain Adzabi a déclaré : « Aujourd’hui, les populations pleurent, et amèrement. Et nous, nos enfants ? Nous les élevons en fonction de nos champs. Nous travaillons, nous trouvons de l’argent pour les scolariser.

“Aujourd’hui, nous n’avons pas d’espace pour travailler, ils ont tout pris.”

Quelques familles bien établies étaient payées, mais pas beaucoup – l’équivalent d’environ 80p par hectare.

Et certains de ceux qui ont reçu de l’argent disent qu’il n’y avait pas beaucoup de choix de toute façon.

Olivier Calver Ngouba dit avoir été « accusé d’avoir vendu les terres ancestrales ». Photo : SourceMaterial



Les résidents avaient peu de contrôle

Olivier Calver Ngouba a déclaré : « Au village, on m’accuse d’avoir vendu les terres ancestrales, alors que ce n’est pas le cas. [Forest Economy] La ministre Rosalie Matondo est venue, elle n’avait jamais consulté auparavant. Elle est arrivée avec sa délégation en disant qu’elle venait nous verser « un franc symbolique ».

“Nous lui avons dit que depuis la nuit des temps, nous n’avons jamais vendu nos terres, même nos ancêtres ne l’ont pas fait. Elle a répondu que c’est l’Etat qui a récupéré ces terres.”

Des documents montrent que les résidents concernés avaient apparemment peu de contrôle sur ce qui leur arrivait.

Au moment où certains ont accepté de l’argent pour abandonner leurs terres, le gouvernement avait déjà changé la loi, plus d’un an plus tôt, pour devenir le propriétaire privé de la réserve de Lefini.

Ce terrain a ensuite été rapidement sous-loué par l’intermédiaire d’un cabinet de conseil forestier français appelé Forest Resources Management (FRM) à Total Energies, avec l’assurance du gouvernement que toute autre personne essayant de l’utiliser serait expulsée.

Plan de plantation de Total. Photo : SourceMaterial



Plaintes reconnues

D’autres documents consultés par SourceMaterial montrent qu’après le début du programme de plantation de Total en novembre 2021, le ministère de l’économie forestière a reconnu une série de problèmes avec le projet, notamment des plaintes de familles impayées, une confusion sur les droits fonciers et les limitations et un manque de leadership.

Le gouvernement congolais a refusé de commenter.

Total Energies et FRM ont défendu ce qu’ils ont qualifié de partenariat “ambitieux” et “pionnier”.

Mais dans un communiqué, ils ont reconnu les problèmes liés au programme, déclarant à Sky News qu’au cours des derniers mois, ils avaient “lancé une évaluation pour identifier les impacts potentiels du projet et atténuer les impacts négatifs qui ne pouvaient pas être réduits”.

Ils ont déclaré : “Cela établira une image complète de ceux qui sont touchés par le projet dans l’ensemble de la zone du projet… et identifiera un plan d’action de remédiation, y compris des mesures de restauration des moyens de subsistance conformes aux normes internationales. Les résultats seront complets et rendus publics dans 2023.”

William McDonnell dit que les communautés locales doivent être protégées



Exemple de problème beaucoup plus important

Pour ceux qui tentent de réformer le marché volontaire du carbone en croissance rapide et mal réglementé, il s’agit d’un exemple d’un problème beaucoup plus important.

William McDonnell est le directeur de l’exploitation du Conseil d’intégrité pour le marché volontaire du carbone, qui tente d’établir et de régir un ensemble de normes mondialement acceptées pour les crédits carbone.

Il a déclaré à Sky News: “Les impacts sociaux ont de plus en plus été considérés au fil des ans comme vraiment au cœur des crédits carbone à haute intégrité.

“Vous ne voulez pas, en faisant une bonne chose, en faire une autre mauvaise.

“Il s’agit en partie de justice et de droits de l’homme et de veiller à ce que les intérêts des communautés locales soient sauvegardés.

“Mais en fait, c’est aussi un cercle vertueux.

“Si la communauté locale est impliquée, cela rend beaucoup plus probable que ces avantages climatiques seront là à long terme.”