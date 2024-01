Des agriculteurs aux conducteurs de train – DW – 14/01/2024

L’ancien chancelier allemand Angela Merkel avait la réputation d’être une main ferme au volant. Au cours de ses 16 années de mandat, elle était connue pour ne rien faire plutôt que d’agir. Elle a promis aux électeurs que leur vie continuerait dans la paix et la richesse et qu’ils n’auraient aucune raison de s’inquiéter.

Cela s’est avéré être une erreur, mais les attentes du passé perdurent.

Lorsqu’il est arrivé au pouvoir en décembre 2021, l’actuel gouvernement de centre-gauche de Social-démocrates (SPD), Légumes verts et le néolibéral Démocrates libres (FDP) promis des progrès sans qu’il soit nécessaire de se serrer la ceinture. Personne n’était préparé pour le guerre en Ukraine et ses effets d’entraînement.

Le gouvernement a ensuite prévu une injection de 60 milliards d’euros (65 milliards de dollars) pour une transformation sans douleur vers une économie et une société neutres en carbone. L’argent provenait d’un prêt d’urgence du gouvernement approuvé au cours de la COVID 19 pandémie, mais de façon inattendue, pas dépensé. Encore La Cour constitutionnelle allemande a déclaré cette manœuvre budgétaire inconstitutionnelle en novembre 2023.

Le gouvernement a été confronté à la tâche de combler un trou dans le budget alors que l’économie est au bord de la récession et que la hausse des prix de l’énergie et de l’alimentation a eu un impact sur le niveau de vie d’une grande partie de la société.

Dans ces circonstances, les hausses d’impôts et les réductions de subventions sont considérées par beaucoup comme une imposition totale. Tandis que certains sont fatigués et résignés, d’autres sont furieux contre le gouvernement.

Manifestations d’agriculteurs : laisser échapper la colère refoulée

Les agriculteurs confrontés à des réductions de subventions sont particulièrement en colère. Ils ont bloqué les autoroutes et les carrefours, se sont rendus dans les villes avec leurs tracteurs et ont paralysé la circulation.

Dans le nord-ouest de l’Allemagne, des agriculteurs – prétendument soutenus par des extrémistes d’extrême droite – ont tenté de prendre d’assaut un ferry sur lequel le ministre de l’Économie et le vice-chancelier Robert Habeck revenait de vacances.

La scène dramatique n’est pas sans rappeler les manifestations survenues lors de la pandémie de COVID. des foules se sont rassemblées à plusieurs reprises devant les résidences privées des hommes politiques protestant contre les restrictions qu’ils jugeaient exagérées.

En 2016, les Allemands semblaient les moins réceptifs aux politiques populistes, selon une étude. Enquête YouGov sur l’Union européenne États. Les choses semblent avoir changé.

Selon le journaliste politique Albrecht von Lucke, les gens se déplacent vers les marges du spectre politique et il constate des tendances à la division et à la dissolution sociales. L’Allemagne, selon von Lucke, se détourne du consensus et du débat constructif.

Allemagne : plus de « volonté de compromis » ?

“Les différends sont essentiels à la culture démocratique”, a déclaré Lucke à DW. “Mais si ce conflit ne s’accompagne plus d’une volonté de parvenir à des compromis et que chaque groupe d’intérêt politique essaie d’en tirer le maximum, alors la démocratie s’érode, alors le gouvernement perd toute autorité et, en fin de compte, les positions dérivent de plus en plus vers le franges.”

La politologue Ursula Münch, directrice de l’Académie de formation politique de Tutzing, ne voit pas la situation de manière aussi dramatique.

“Je ne pense pas que nous devrions parler d’une division de la société en deux moitiés de même taille, mais je constate que les franges de la société se développent”, a-t-elle déclaré à DW, en faisant référence à ceux qui expriment un fort mécontentement et mènent des manifestations comme les agriculteurs, mais ainsi que le syndicat des conducteurs de train.

Les deux groupes de manifestants ont le pouvoir de paralyser de grandes parties du pays. Pour Lucke, la protestation des agriculteurs montre que chacun ne se soucie actuellement que de lui-même.

“Les agriculteurs ont presque réussi à faire annuler toutes les mesures et pourtant ils continuent à se battre pour que la toute dernière soit également annulée”, dit Lucke.

Münch estime que les agriculteurs se sont sentis ignorés parce que ni eux ni leurs représentants n’avaient été consultés au préalable : “Ils se sentaient mis à l’écart et leur importance n’avait pas été reconnue”.

Beaucoup considèrent l’élimination progressive des combustibles fossiles comme une intrusion de l’État.

Les agriculteurs déclarent souvent qu’ils ne peuvent pas faire face au rythme des réformes et des nouvelles réglementations en matière de protection de l’environnement et des animaux. Les petites exploitations, en particulier, affirment qu’on ne leur laisse pas assez de temps pour s’adapter aux changements politiques de l’UE.

C’est un sentiment familier à d’autres pans de la société. Quand la nouvelle est apparue en 2023 que le gouvernement était prévoit d’éliminer progressivement les chauffages aux combustibles fossiles rapidement, cela a provoqué un tollé général. Robert Habeck, en particulier, a été critiqué, mais les partis de la coalition ont tous décliné dans les sondages.

“Jusqu’alors, les gens disaient ‘nous comprenons que les choses doivent changer un peu'”, a déclaré Münch. “Mais qu’ils le ressentent si directement dans leurs sacs à main et leurs portefeuilles, dans leurs propres sous-sols et garages, c’est le véritable changement qui a amené les gens à considérer tout d’un coup cet État comme intrusif.”

Selon Münch, pratiquement personne en Allemagne n’a vraiment besoin de se sentir surchargé : “Nous sommes un pays qui a beaucoup de ressources, c’est un État-providence”. Naturellement, les gens ont des inquiétudes, mais “nous ne devrions pas nous laisser emporter”, a-t-elle déclaré.

L’AfD en hausse

Mais les populistes d’extrême droite ne sont pas d’accord. Le parti qui profite de tout le mécontentement est l’extrême droite populiste. Alternative pour le parti allemand (AfD). Ses cotes de popularité ont continué de grimper. Dans les Länder de l’Est de l’Allemagne, la Saxe, la Thuringe et le Brandebourg, où se dérouleront les élections régionales en septembre, il est de loin le parti le plus fort selon les sondages.

L’AfD alimente la polarisation.

“Pour le moment, je pense qu’il y a une menace uniquement parce qu’une partie de la population peut être facilement instrumentalisée”, a déclaré Münch, ajoutant qu’un nombre croissant de personnes affirment qu’on ne fait que les nourrir de mensonges.

Le journaliste von Lucke s’attend à ce que 2024 soit une année de votes de protestation, d’autant plus que les problèmes au sein du gouvernement de coalition ne montrent aucun signe de fin. “Les querelles vont se poursuivre, la frustration va grandir dans le pays et nous serons confrontés à des votes de protestation”.

Cet article a été initialement rédigé en allemand.

