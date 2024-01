Des agriculteurs arrêtés alors que les manifestations bloquent un marché alimentaire clé et se rapprochent de Paris

La police française a arrêté mercredi une vingtaine d’agriculteurs alors que des convois de tracteurs se rapprochaient de Paris, Lyon et d’autres endroits clés, nombre d’entre eux ignorant les avertissements de la police sur l’ampleur de leur action.

La France est au centre d’un mécontentement rural croissant à travers l’Europe, avec des manifestations également organisées en Allemagne, en Pologne, en Roumanie, en Belgique et en Italie. Les agriculteurs espagnols ont déclaré qu’ils se joindraient au mouvement.

Alors que les revendications se multiplient en faveur de revenus plus élevés, d’une réduction des formalités administratives et d’une protection contre la concurrence étrangère, “les attentes sont énormes” parmi les agriculteurs, a déclaré Arnaud Rousseau, président du plus grand syndicat agricole de France. FNSEA.

Mais il a ajouté qu’il n’était pas possible de répondre immédiatement à toutes les demandes, « c’est pourquoi j’essaie d’appeler au calme et au raisonnable ».

Dix-huit personnes tentant de bloquer le marché de gros de Rungis, au sud de Paris, un centre de distribution alimentaire clé pour les 12 millions d’habitants de la région capitale, ont été arrêtées pour « gêne dans la circulation », a indiqué la police.

Les procureurs ont déclaré que 15 des personnes arrêtées étaient en détention.

Entre 200 et 300 tracteurs d’un convoi parti du sud-ouest de la France ont été tenus à l’écart du marché par la police, qui a déployé des véhicules blindés par mesure de précaution.

Des unités ont été déployées le long de l’autoroute A6 menant à Rungis et des barrages de police ont été mis en place autour du marché.

Le gouvernement a averti les agriculteurs de rester à l’écart de Rungis, des aéroports parisiens et des grandes villes. Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a ordonné à la police de faire preuve de prudence, mais a prévenu qu’elle était prête à défendre les points stratégiques.

Le Premier ministre Gabriel Attal a rencontré mercredi les dirigeants des deuxième et troisième syndicats agricoles, a indiqué une source proche de son cabinet.

Concessions gouvernementales

Les autorités ont proposé des concessions, et Attal – installé ce mois-ci seulement – ​​a déclaré mardi au Parlement que son gouvernement était prêt à résoudre la crise.

Faisant apparemment référence aux règles contestées de l’UE, il a déclaré : « La France doit bénéficier d’une exception pour son agriculture. »

La Commission européenne a annoncé qu’elle offrirait cette année un allègement temporaire des règles controversées exigeant que certaines terres agricoles restent en jachère, avant la visite à Bruxelles du ministre français de l’Agriculture, Marc Fesneau.

Il mettra également en place des mesures pour limiter les conséquences de l’entrée des produits agricoles ukrainiens dans l’UE, après la levée des droits de douane en réponse à l’invasion russe.

La France s’oppose également à la signature d’un accord commercial entre l’Union européenne et le bloc sud-américain du Mercosur – un grief majeur pour les manifestants – dans son état actuel.

Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré qu’une surveillance plus étroite des plateformes européennes d’échange de produits alimentaires serait mise en place pour garantir que « les revenus des agriculteurs ne soient pas la première chose à sacrifier dans les négociations commerciales ».

“Crois-le quand je le vois”

Mais les agriculteurs ont déclaré que les promesses, y compris l’assurance de paiements plus élevés dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) de l’UE, n’allaient pas assez loin.

“Plusieurs de ces mesures prendront trois ou quatre ans pour être mises en œuvre”, a déclaré Johanna Trau, une éleveuse de céréales et de bétail d’Ebersheim en Alsace, dans l’est de la France. “Je le croirai quand je le verrai.”

La France est le plus grand bénéficiaire des subventions agricoles de l’UE, recevant plus de neuf milliards d’euros (9,8 milliards de dollars) chaque année.

Une source policière a indiqué qu’à la mi-journée mercredi, 6 500 agriculteurs et 4 500 tracteurs manifestaient sur les routes françaises, bloquant 80 emplacements le long des grands axes routiers.

En plus de se déplacer vers Paris, des convois tentaient également d’encercler Lyon, la troisième plus grande ville de France, et d’établir des barrages autour ou de manifester dans plusieurs autres endroits à travers la France, provoquant de fortes perturbations du trafic de banlieue.

“Si des décisions appropriées ne sont pas prises, il y a de fortes chances que nous soyons de retour ici ou ailleurs la semaine prochaine”, a déclaré Samuel Allix, producteur de pommes de terre dans la région bordelaise.

Rousseau a par ailleurs averti que les représentants du gouvernement pourraient recevoir un accueil hostile lors du Salon de l’agriculture qui aura lieu le mois prochain à Paris, qui attire 650 000 personnes et constitue un événement incontournable pour les ministres et les présidents.

“Ce ne sera pas une promenade de santé”, a-t-il déclaré.

(AFP)