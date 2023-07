Des agresseurs masqués attaquent un journaliste et un avocat dans la province russe de Tchétchénie

MOSCOU (AP) – Des assaillants masqués dans la province russe de Tchétchénie ont attaqué et battu un journaliste et un avocat mardi, une agression qui a mis en évidence un schéma violent de violations généralisées des droits de l’homme dans la région.

La journaliste de Novaya Gazeta Elena Milashina et l’avocat Alexander Nemov venaient d’arriver en Tchétchénie pour assister au procès de Zarema Musayeva, la mère de deux militants locaux qui ont défié les autorités tchétchènes.

Juste à l’extérieur de l’aéroport, leur véhicule a été bloqué par plusieurs voitures et ils ont été battus par plusieurs assaillants masqués non identifiés, qui leur ont pointé des armes sur la tempe et brisé leur équipement.

Novaya Gazeta a déclaré que Milashina avait subi une lésion cérébrale et avait plusieurs doigts cassés, et Nemov avait une profonde coupure à la jambe. Ils ont été emmenés dans un hôpital de la principale ville de Tchétchénie, Grozny, où Milashina a perdu connaissance à plusieurs reprises, selon son journal. Elle a ensuite été conduite dans une région voisine pour des soins médicaux.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes que le président russe Vladimir Poutine avait été informé de l’incident. Peskov a ajouté qu ‘ »il s’agissait d’une agression très grave qui justifie des mesures énergiques » de la part des forces de l’ordre.

La médiatrice russe des droits de l’homme, Tatyana Moskalkova, a demandé aux enquêteurs d’enquêter sur l’attaque contre Milashina et Nemov.

Milashina a longtemps dénoncé les violations des droits humains en Tchétchénie et a fait l’objet de menaces, d’actes d’intimidation et d’attaques. En 2020, Milashina et un avocat qui l’accompagnait ont été battus par une dizaine de personnes dans le hall de leur hôtel.

Quelques heures après l’attaque de mardi contre Milashina et Nemov, un tribunal de Grozny a condamné Zarema Musayeva à 5 ans et demi de prison pour avoir insulté et résisté violemment à la police, une accusation que les groupes de défense des droits ont rejetée comme étant fausse.

Musayeva est détenue en Tchétchénie depuis son arrestation en janvier 2022. Son mari, un ancien juge, et ses deux fils militants ont quitté la Tchétchénie. L’homme fort de la région de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a accusé la famille Musayev d’avoir des liens avec le terrorisme et a déclaré qu’ils devraient être emprisonnés ou tués.

Le Kremlin s’est appuyé sur Kadyrov pour maintenir la stabilité de la région du Caucase du Nord après deux guerres séparatistes dévastatrices. Des groupes de défense des droits internationaux ont accusé les forces de sécurité redoutées de Kadyrov d’exécutions extrajudiciaires, de torture et d’enlèvements de dissidents. Son poids a augmenté depuis le début de la campagne de Moscou en Ukraine, où ses forces de sécurité ont pris une part active.

Les demandes répétées des groupes internationaux de défense des droits de l’homme de mettre fin aux abus en Tchétchénie ont été étouffées par les autorités russes.

Malgré le soutien du Kremlin, Kadyrov aurait eu des relations tendues avec certaines forces de l’ordre russes. L’attaque de mardi a rapidement suscité une réaction de colère de la part des législateurs liés au Kremlin, ce qui pourrait signaler l’intention des autorités de réduire l’homme fort tchétchène à sa taille.

Andrei Klishas, ​​chef de la commission des affaires constitutionnelles de la chambre haute, a déclaré que l’attaque contre Milashina et Nemov justifiait une « réponse dure » de la part des forces de l’ordre, et un autre législateur de haut rang, Alexander Khinshtein, l’a dénoncée comme « criminelle » et a exhorté procureurs de prioriser l’affaire.

The Associated Press