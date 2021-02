Anna Jerzewska, une experte en douane indépendante, a déclaré que les entreprises étaient «sous-évaluées par leur courtier en douane à long terme au profit d’un client plus important qu’elles peuvent facturer plus».

Et elle a averti: «Ce que nous avons vu, ce sont des entreprises qui n’ont pas de connaissances ou d’expérience dans les douanes ou les règles d’origine qui tentent de conseiller les clients et de les facturer avec ces conseils – sans aucune expérience en la matière.»

Donnant des preuves à une enquête de Lords, le Dr Jerzewska a déclaré: «Ce nombre de 50 000 – que ce soit une estimation exacte ou non, nous manquons définitivement d’agents des douanes.

On pense qu’environ 10 000 agents seulement ont été inscrits, malgré une énorme campagne de recrutement pour trouver du personnel ayant au moins deux ans d’expérience dans le commerce mondial.

Ils sont nécessaires pour aider à remplir des millions de nouveaux formulaires – des formalités administratives coûtant 7,5 milliards de livres sterling par an – pour des échanges qui étaient exempts de contrôles douaniers et de droits de douane avant que le Royaume-Uni ne quitte le marché unique et l’union douanière.