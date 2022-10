Des agents ont envahi, agressés par des jeunes en état d’ébriété alors que des centaines de personnes faisaient la fête à East St. Paul: GRC du Manitoba

La GRC affirme que ses agents ont été victimes d’abus samedi lorsqu’ils sont arrivés à une fête à laquelle assistaient des centaines de jeunes à East St. Paul, une communauté située juste à l’extérieur de Winnipeg.

La GRC a commencé à recevoir des appels vers 22 heures samedi au sujet d’une grande fête, à laquelle assistaient principalement des jeunes, dans une maison de Saddleridge Lane à East St. Paul, selon un communiqué de presse publié lundi.

Lorsque les agents sont arrivés, environ 70 jeunes en état d’ébriété les ont envahis, selon le communiqué. Les fêtards ont également sauté sur deux véhicules de la GRC, donnant des coups de pied dans le pare-brise de l’un et endommageant le toit et le capot de l’autre.

Des vidéos de certains fêtards sautant sur un véhicule de police ont été partagées sur les réseaux sociaux.

Certains agents répondant à l’incident qui étaient des personnes de couleur ont été qualifiés d’insultes raciales, selon la GRC. D’autres ont été crachés et la police a déclaré que certains membres de la foule avaient lancé des feux d’artifice sur leurs véhicules.

La police a déclaré que de nombreux participants à la fête étaient en état d’ébriété et avaient “une consommation excessive de drogue”, selon le communiqué.

La GRC du détachement de Red River North a appelé du renfort. Des agents de Selkirk, d’Oakbank et d’autres unités de la GRC ainsi que des services de police de Winnipeg ont répondu à la fête.

Le propriétaire était à l’extérieur de la province au moment de la fête, selon la GRC. (Travis Golby/CBC)

“Ce qui s’est passé samedi et ce à quoi nos agents ont été confrontés est inacceptable. Le niveau de violence et le langage raciste dirigé contre les agents de police qui ont répondu sont plus que dérangeants”, a déclaré le surintendant. John Duff a déclaré dans le communiqué.

“Soyez assurés que nous examinons les vidéos et l’audio capturés par nos véhicules de police ainsi que les vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Nous tiendrons les gens responsables de leurs actes.”

“Ils étaient partout”: voisin

Jason Meyers vit dans la région. Il est rentré chez lui peu après 23 heures ce soir-là, dit-il.

Il a dit que le premier signe d’avertissement est venu quand lui et sa fille ont vu 40 jeunes descendre d’un bus au dernier arrêt sur l’autoroute Henderson.

“Nous avons pensé, ‘OK, il y a une grande fête quelque part'”, a déclaré Meyers à CBC lundi.

Lorsqu’ils ont tourné au coin de leur quartier, Meyers dit qu’il y avait 20 véhicules de police dans le pâté de maisons et des centaines de fêtards.

“Ils étaient partout. Ils étaient dans les buissons”, a-t-il dit, ajoutant que sa surveillance à domicile avait filmé des policiers pourchassant des gens dans sa cour.

“En fait, ce n’était pas de la musique forte, c’était juste une foule d’enfants.”

Jason Meyers, un habitant du quartier East St. Paul où la fête a eu lieu, dit qu’il ne croit pas que les jeunes impliqués dans l’incident de samedi soient «intrinsèquement mauvais», mais qu’ils ont plutôt été victimes de la pression des pairs. (Travis Golby/CBC)

Meyers dit avoir appris que la maison avait été vendue et que les nouveaux propriétaires devaient emménager bientôt. Le lendemain matin, il dit avoir parlé avec le fils du propriétaire sortant, qui s’est excusé et a dit que c’était lui qui avait initialement appelé la police.

“Il a commencé à recevoir des messages sur les réseaux sociaux indiquant qu’il y avait une fête dans son ancienne maison”, a déclaré Meyers, ajoutant qu’on lui avait dit que les cloisons sèches et les planchers de bois franc avaient été endommagés à l’intérieur de la maison.

“Je ne pense pas qu’aucun de ces enfants soit intrinsèquement mauvais”, a-t-il déclaré. “La pression des pairs est une chose folle.”

La GRC a déclaré que le propriétaire de la maison utilisée pour la fête n’était pas au Manitoba à ce moment-là et qu’il coopérait avec la police.

Aucun policier n’a été blessé lors de cet incident, selon la GRC, mais les policiers sont intervenus dans une éventuelle agression et craignent qu’il n’y ait plus de victimes d’actes criminels dans la soirée.

Toute personne ayant des informations concernant l’événement, ou qui a été victime d’un crime cette nuit-là, est priée d’appeler le détachement de la GRC de Rivière Rouge Nord au 204-482-1222, Échec au crime de façon anonyme au 1-800-222-8477, ou de laisser un pourboire sécurisé en ligne à manitobacrimestoppers.com.