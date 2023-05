Des agents israéliens ont mené des assassinats ciblés en Cisjordanie, tuant un enfant

Le trafic circulait à peine le 16 mars dans le centre de Jénine, un jeudi après-midi inhabituellement chargé en Cisjordanie. À quelques jours du mois sacré du Ramadan, les restaurants étaient pleins et les acheteurs se faufilaient entre les voitures alors qu’ils se bousculaient d’un magasin à l’autre.

Un père a poussé une poussette devant une berline argentée. À l’intérieur de la voiture, des agents infiltrés israéliens étaient en place, attendant de mener une opération contre deux militants palestiniens qui marchaient à proximité. Omar Awadin, 14 ans, pédalait sur son vélo, après avoir terminé sa dernière course de la journée.

Quelques instants plus tard, quatre membres des forces de sécurité en civil ont fait irruption d’une deuxième berline argentée à proximité à la poursuite des militants et ont ouvert le feu.

De telles scènes sont de plus en plus courantes en Cisjordanie, où plus de 3 millions de Palestiniens vivent sous occupation militaire israélienne et où une nouvelle génération de militants a pris de l’importance. Israël affirme que des raids comme celui-ci sont essentiels pour perturber les réseaux terroristes et protéger ses citoyens contre les attaques ; Les responsables palestiniens disent qu’il s’agit de crimes de guerre qui devraient être déférés à la Cour pénale internationale.

Les opérations militaires israéliennes font depuis longtemps partie intégrante de la vie ici, mais elles se déroulaient autrefois principalement la nuit et se terminaient généralement par des appréhensions. Cette année, sous le gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël, un nombre croissant d’incursions ont été menées pendant la journée, dans des zones urbaines densément peuplées comme Jénine. Au 15 mai, 108 Palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, dont des militants et des civils, avait été tué par les forces israéliennes, selon l’ONU, plus du double du bilan de l’an dernier à la même période. Au moins 19 étaient enfants – y compris Omar, qui a été tué par balle lors du raid à Jénine.

Le Washington Post a synchronisé 15 vidéos et en a examiné des dizaines d’autres à partir du 16 mars, y compris des images de vidéosurveillance d’entreprises environnantes, dont certaines ont mis près d’un mois à apparaître. Le Post s’est également entretenu avec neuf témoins et a obtenu les témoignages de quatre autres pour produire une reconstruction 3D du raid.

L’analyse a abouti à trois conclusions principales :

Les forces israéliennes ont tué Omar. Les autorités israéliennes n’ont pas commenté publiquement sa mort.

Omar faisait partie d’au moins 16 civils dans la région alors que les officiers chargeaient dans la rue avec des fusils de type AR et une arme de poing, tirant plus de 20 coups de feu et tuant les deux militants, dont aucun n’était visiblement armé. Les autorités israéliennes ont qualifié les militants de « suspects armés » dans une déclaration initiale, mais n’ont fourni aucune preuve à l’appui de leur affirmation.

L’un des militants a été abattu à plusieurs reprises par les forces israéliennes après avoir été frappé d’incapacité – une exécution apparemment extrajudiciaire qui, selon les experts, pourrait violer la loi israélienne.

La reconstruction 3D du Post montre des civils dans la rue alors que des officiers israéliens ont ouvert le feu

Le raid semblait en outre violer une interdiction internationale des exécutions extrajudiciaires, des experts consultés par The Post a déclaré, arguant que l’illégalité était amplifiée par le fait que les militants ne semblaient pas constituer une menace imminente, associée à la présence de tant de civils.

Le raid a été mené par Yamam, l’unité d’élite de la police des frontières israélienne qui se concentre sur les opérations antiterroristes, y compris les raids dans les zones civiles.

Dean Elsdunne, un porte-parole de la police israélienne, a déclaré que les forces de sécurité se trouvaient dans la zone pour « appréhender les terroristes responsables d’attaques contre des soldats de Tsahal, de production de bombes et d’autres activités terroristes ».

En réponse aux questions initiales sur Omar, la police israélienne a déclaré dans un e-mail au Post que « le sujet de votre enquête a pris une part active à la violente émeute tout en mettant en danger la vie des soldats ». On ne sait pas à quelle émeute ils faisaient référence, mais les preuves visuelles examinées par The Post ne montraient aucune émeute de ce type avant la fusillade.

La police a refusé d’examiner les preuves du Post ou de répondre aux questions de suivi.

Des fichiers précédemment non signalés provenant du trésor de documents américains classifiés récemment divulgués en ligne via la plate-forme de messagerie Discord mettent en évidence les inquiétudes croissantes des Américains selon lesquelles les incursions israéliennes en Cisjordanie – y compris un raid du 22 février à Naplouse où les troupes israéliennes ont tiré sur un groupe de civils – mettraient en péril efforts internationaux pour désamorcer la violence dans la région.

Une évaluation secrète d’un raid du 7 mars à Jénine a averti qu’il « incitera presque certainement les militants palestiniens à riposter ».

La descente

Omar a passé la journée du 16 mars à livrer des colis pour le magasin de fournitures médicales de son père. Vers 15 h 10, il a déposé son dernier colis dans une pharmacie voisine, selon des images de vidéosurveillance obtenues par The Post.

L’aîné des trois enfants de la famille et le seul garçon, Omar était d’une gentillesse exceptionnelle, se souvient sa mère, essayant toujours d’inclure d’autres enfants qui n’avaient pas les mêmes avantages. Il aimait plaisanter et allait nager ou faire de la randonnée pendant ses jours de congé.

Après avoir quitté le magasin, il est passé devant son père, qui roulait dans la direction opposée. « Nous nous sommes rencontrés par hasard », a déclaré son père, Mohammad Awadin. « Il a demandé 10 shekels pour acheter des vêtements, mais il y avait un policier derrière moi donc je n’ai pas pu m’arrêter. »

Alors qu’Omar retournait à la boutique de son père, le raid commença.

À quelques mètres de lui, deux militants palestiniens – Nidal Khazem, 28 ans, et Yousef Shreim, 29 ans – marchaient côte à côte dans la rue. Khazem et Shreim passèrent devant la deuxième berline argentée, maintenant arrêtée dans la circulation, où les agents de Yamam attendaient.

Puis au moins trois coups de feu ont été tirés derrière les deux hommes. Khazem a été touché et est tombé au sol. Note de l’éditeur : cette vidéo contient du contenu graphique. Quatre membres des forces de sécurité israéliennes en tenue de ville sont apparus coup sur coup. Deux plus tard ont tiré sur le corps couché de Khazem, selon une vidéo revue par The Post. Le Post a identifié au moins 16 civils dans les environs immédiats, dont Omar, alors que les officiers ouvraient le feu. Une caméra de vidéosurveillance a capturé Shreim courant, trébuchant et tombant vers le trottoir dans un groupe de trois civils au même moment, selon plusieurs vidéos synchronisées par The Post. (L’horodatage de CCTV est incorrect.) Une troisième caméra de vidéosurveillance montre le moment juste avant qu’Omar ne soit abattu et ne tombe de son vélo. Après qu’au moins deux des officiers israéliens aient pointé leurs armes dans la direction de Shreim, une seule balle a touché Omar dans le dos. On ne sait pas quel officier israélien a tiré le coup fatal.

Shreim a trouvé son équilibre et a continué à courir, montre la vidéo. Alors qu’il tournait un coin, un autre barrage de coups de feu a suivi. Les forces israéliennes ont tiré au moins cinq fois après qu’il ait été touché pour la première fois, montre une vidéo. Son corps convulsa visiblement avec le feu supplémentaire.

Les agents se sont ensuite repliés vers leur véhicule. Deux – l’un tenant une arme de poing, l’autre un fusil – se sont accroupis à côté du corps de Khazem et lui ont tiré dans la tête à bout portant.

Le Post a flouté des sections de la vidéo en raison de sa nature graphique.

À environ 25 mètres de là, Omar s’est allongé sur le côté et a roulé sur le ventre.

« Je suis allé voir Omar et lui ai demandé ce qui n’allait pas », a déclaré Abdallah Abahrah, propriétaire de la boutique de cosmétiques du quartier. « Il a dit : ‘Je suis tombé.’ Je lui ai demandé s’il avait été touché ; Il a dit non.’ Nous avons eu une conversation.

Il n’y avait pas de sang autour d’Omar, se souvient Abahrah. Mais ensuite, son visage a commencé à jaunir et la zone autour de ses yeux a pris une teinte bleutée. « Je lui tenais les mains et elles ont commencé à être aussi froides que de la glace », a déclaré Abahrah.

Abahrah et un autre homme l’ont retourné et ont vu qu’il avait reçu une balle dans le dos. Alors qu’ils essayaient de l’aider, l’une des voitures transportant les forces israéliennes est passée.

Aucune ambulance n’a pu atteindre les lieux à cause de la circulation et du chaos qui a suivi le raid, a déclaré Abahrah, alors les hommes ont chargé Omar dans une voiture et l’ont transporté d’urgence à l’hôpital. Il était mort à son arrivée, selon le rapport de l’hôpital.

Meurtres « profondément illégaux »

Le Post a partagé ses conclusions avec cinq experts en droit international, qui ont tous déclaré que le raid meurtrier semblait violer l’interdiction des exécutions extrajudiciaires.

« On peut dire avec un certain degré de confiance qu’il s’agit d’exécutions extrajudiciaires », a déclaré Philip Alston, qui a été le rapporteur spécial de l’ONU sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires entre 2004 et 2010, après avoir examiné les preuves fournies par The Post.

Ces meurtres particuliers étaient « profondément illégaux » au regard des normes internationales, selon Michael Lynk, qui a été rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de l’homme dans les territoires palestiniens jusqu’à l’année dernière. Il a ajouté que l’illégalité était « renforcée par le choix apparent de mener ces assassinats ciblés dans un marché civil très fréquenté ».

La loi israélienne donne beaucoup plus de latitude à ses forces lors d’opérations antiterroristes – même lorsque, comme dans ce cas, les cibles apparentes n’étaient pas visiblement armées et qu’il n’y a pas eu d’échange de coups de feu.

Michael Sfard, un avocat des droits de l’homme qui a contesté la légalité des assassinats ciblés devant la Cour suprême d’Israël, a décrit le raid de Jénine comme « extrêmement typique de la façon dont Israël mène ses opérations de force létale ».

Le principe de base, a déclaré Roni Pelli, avocat de l’Association pour les droits civils en Israël, « est que vous n’ouvrez le feu que si vous êtes en danger ». Mais la question de savoir ce qui constitue un risque est obscure en vertu de la loi israélienne – intentionnellement, les groupes de défense des droits le soutiennent.

Une décision de 2006 de la Cour suprême israélienne a établi une définition large du moment où des militants présumés peuvent être ciblés, légalisant les coups portés aux individus que les forces de sécurité pensent avoir des liens avec des groupes militants, même s’ils ne constituent pas une menace directe au moment de l’opération. .

Khazem était membre du groupe militant du Jihad islamique, tandis que Shreim appartenait aux Brigades al-Qassam, la branche militaire du Hamas, ce qui en faisait des cibles légitimes au regard de la loi israélienne.

Mais le droit israélien et le droit international sont en accord sur un point clé : une fois qu’une personne n’est plus une menace, elle ne peut pas être ciblée avec une force létale. La balle dans la tête de Khazem alors qu’il était immobilisé était donc probablement illégale, ont déclaré des experts en droit israélien – rappelant une affaire de 2017 lorsqu’un tribunal israélien a condamné un médecin militaire à 18 mois de prison pour avoir tué par balle un Palestinien blessé et désarmé. agresseur à Hébron.

Elor Azaria, l’infirmier, avait agi en tant que « à la fois juge et bourreau », a déclaré le juge. La peine d’Azaria a été réduite à 14 mois en appel et il a été libéré après neuf ans, salué comme un héros par les politiciens d’extrême droite.

Parmi ceux qui a défendu sa cause était Itamar Ben Gvir, un leader radical des colons et un militant anti-arabe. Aujourd’hui ministre national de la Sécurité nationale d’Israël, Ben Gvir supervise la police des frontières, y compris Yamam.

Elsdunne, le porte-parole de la police israélienne, a refusé de dire s’il y avait eu une enquête sur les actions des forces de sécurité israéliennes pendant le raid en général, ou sur la fusillade de Khazem en particulier. Les forces de sécurité « travaillaient dans des conditions mettant leur vie en danger pour appréhender des terroristes », a-t-il déclaré au Post.

Mais aucun des deux hommes visés par le raid « ne semblait présenter de menace, encore moins une menace imminente, et [both] aurait pu être arrêté », a noté Lynk. Le « défaut » d’arrêter les hommes, a déclaré Alston, « a ensuite été aggravé par le tir de coups mortels supplémentaires même après que les deux individus ont été rendus inoffensifs ».

Dans cette volée de balles, Omar a été tué. Il avait appelé sa mère par vidéo vers 11 heures ce matin-là, se souvient-elle: « Il était juste assis derrière le bureau de son père, si fier de me montrer à quel point il était responsable. »

Quatre heures plus tard, il était parti.

Une photo récente d’Omar Awadin, 14 ans, qui a été tué lors d’un raid israélien dans la ville occupée de Jénine en Cisjordanie le 16 mars. (Avec l’aimable autorisation de la famille Awadin)

Osama Hassan à Jénine et Cate Brown à Washington ont contribué à ce rapport.