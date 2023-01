Des agents infiltrés pour la Russie ont demandé à Google comment “disparaître”. Ils ont été envoyés en prison pendant des années.

Deux frères suédois d’origine iranienne ont été reconnus coupables d’espionnage pour le compte de la Russie pendant 10 ans.

L’un d’eux travaillait à l’agence suédoise de renseignement intérieur et a obtenu des informations secrètes.

Les procureurs ont déclaré que les frères avaient tenté de brouiller les pistes, notamment en demandant à Google.

Des agents infiltrés travaillant pour la Russie ont été condamnés à de lourdes peines de prison après avoir été reconnus coupables dans une affaire judiciaire suédoise qui a révélé des années de tromperie.

Peyman Kia et Payam Kia, deux frères suédois d’origine iranienne, ont passé une décennie à travailler secrètement pour l’agence de renseignement militaire russe GRU, l’Associated Press a rapporté.

Pendant une partie de cette période, un frère a travaillé pour les propres services de renseignement intérieurs suédois, ainsi que pour son armée, leur donnant accès à des secrets d’État.

Au cours de l’affaire, les procureurs ont expliqué comment ils avaient paniqué et tenté de s’échapper, notamment en demandant à Google comment échapper aux poursuites. Leur historique de recherche a été capturé lorsqu’ils étaient au tribunal et faisait partie de l’affaire.

Peyman, 42 ans, a été condamné à un minimum de 25 ans de prison par un tribunal de Stockholm. Son jeune frère, âgé de 35 ans, a été condamné à neuf ans et 10 mois.

Le verdict du tribunal contre eux, selon l’AP, a déclaré que les frères travaillaient “au profit de la Russie et du GRU” et “ont transmis et divulgué des informations” qui ont porté atteinte à la sécurité de la Suède.

Entre 2014 et 2015, le frère aîné a travaillé pour l’agence suédoise de renseignement intérieur Säpo et les forces armées, a déclaré le tribunal.

Il aurait volé environ 90 documents secrets. Selon le rapport de l’AP, son jeune frère a aidé et acquis quelque 65 documents.

La Russie a probablement payé Peyman environ 50 000 dollars entre 2016 et 2017 pour les documents classifiés, ont déclaré les procureurs, selon Le Télégraphe.

Peu de temps avant les arrestations de Peyman et Payam en septembre et novembre 2021 respectivement, les frères ont tenté de couvrir leurs traces et ont effectué au moins 28 recherches sur leurs téléphones liées au contournement de la loi, selon The Telegraph.

Certaines des perquisitions comprenaient “espionnage”, “frais d’avocat”, “éloignement de la loi” et “disparition en Suède”, selon aux documents judiciaires publiés par le tabloïd suédois Aftonbladet.

Ils ont également recherché comment supprimer définitivement des fichiers d’un téléphone et comment purger les données des applications de messagerie, a déclaré le point de vente.

Après l’arrestation de son frère aîné, Payam “a démonté et cassé un disque dur qui a ensuite été retrouvé dans une poubelle”, a rapporté AP.

L’avocat de Peyman a déclaré qu’il prévoyait de faire appel de la condamnation, tandis que le jeune frère n’a pas encore décidé de faire appel, a rapporté AP.