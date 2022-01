Des agents immobiliers au visage rouge forcés de retirer la liste d’une maison de quatre chambres après que les téléspectateurs ont repéré un panneau TRÈS grossier

Les agents immobiliers au visage ROUGE ont été contraints de retirer une liste de 200 000 £ après que des chasseurs de maisons aux yeux d’aigle aient repéré un panneau déclarant « fêtons les chiennes ».

La liste des propriétés, commercialisée par l’agent immobilier Nicholas Humphreys, se vantait d’une opportunité d’investissement locatif « impeccablement entretenue » dans un quartier populaire à proximité de l’université.

Une liste de maisons du South Yorkshire a été retirée d’Internet Crédit : Nicholas Humphreys/Kennedy News

Les acheteurs potentiels ont repéré une enseigne grossière dans le salon Crédit : Nicholas Humphreys/Kennedy News

Les photos de la « maison de fête » présentent les quatre chambres doubles et leurs salles de bains attenantes, la cuisine et le jardin privé à l’arrière.

Mais les acheteurs potentiels en ligne n’ont pas pu s’empêcher de remarquer les clichés « effrontés » du salon de la propriété en terrasse à Grosvenor Square, Sheffield, dans le Yorkshire du Sud.

Sur les photos prises du salon, des ballons dorés à l’hélium annonçant « joyeux anniversaire » peuvent être vus bien en évidence au-dessus d’un téléviseur à écran large tandis qu’en dessous une bannière indique « fêtons les salopes ».

Ceux qui craignent d’être encombrés du signe impertinent peuvent être rassurés que Pattinson Auction, qui vend la propriété aux enchères, déclare que les photos sont « à titre d’information générale et qu’il ne peut être déduit que tout élément montré est inclus dans la vente ».

Depuis qu’il a été alerté du signe grossier, un porte-parole de l’agent immobilier de Nicholas Humphreys a déclaré qu’il appréciait que l’affaire soit portée à son attention et que les photos seraient remplacées.

L’utilisateur de Twitter FrankieBubs a commenté: « J’ai failli acheter cette maison en raison de l’utilisation effrontée de ces photos sur Rightmove. »

La description sur Rightmove se lit comme suit : « Nous sommes ravis de mettre sur le marché cette propriété de quatre chambres avec terrasse en bout, idéalement située dans ce quartier très recherché et populaire près de London Road.

« La propriété dispose d’excellentes liaisons de transport et est située à distance de marche des commerces et des commodités locales.

« Cette maison Buy to Let bénéficie de 4 chambres doubles chacune avec sa propre salle de bain attenante, d’une cuisine moderne, du chauffage central au gaz, de fenêtres à double vitrage partout, d’élégantes portes avant et arrière en bois et d’un jardin privé à l’arrière.

« Cette propriété parfaitement entretenue comprend un salon et une cuisine équipée moderne au rez-de-chaussée.

« Au premier étage, il y a deux chambres avec leurs propres salles de bains et douches électriques et beaucoup d’espace de rangement.

« Menant par un escalier montant au dernier étage se trouvent deux chambres doubles en mezzanine avec salles de bains attenantes et de nombreux espaces de rangement.

« La propriété est idéalement située à distance de marche des campus Sheffield Hallam University City et Collegiate et du Sheffield College.

« Cette propriété est proposée au marché SANS CHAÎNE et est idéale pour un investisseur Buy-to-Let souhaitant louer la propriété à des étudiants universitaires.

« Actuellement, la propriété est entièrement louée jusqu’en juin 2022 avec un revenu locatif de 20 928 £ par an offrant un rendement allant jusqu’à 10%. »

Un porte-parole des agents immobiliers de Nicholas Humphreys a déclaré: « Merci de me l’avoir fait savoir, je l’ignorais totalement.

« Je peux voir comment cela pourrait potentiellement attirer l’attention – bonne, mauvaise ou autre – je comprends exactement d’où cela vient.

« Je pense que la meilleure chose à faire est de supprimer cette photo particulière de la pile, alors merci beaucoup de l’avoir portée à mon attention – ainsi qu’aux personnes qui l’ont soulevée.

« Je pense que nous devrions supprimer cela et trouver une autre photo du salon où nous demandons aux locataires d’enlever la bannière ou de prendre un autre angle.

« Il doit être remplacé clairement. »

Pattinson Auction et Rightmove ont été contactés pour commentaires.

Actuellement, les étudiants vivent à la maison Crédit : Nicholas Humphreys/Kennedy News

Il se trouve à distance de marche des campus universitaires et collégiaux de Sheffield Hallam et du Sheffield College. Crédit : Nicholas Humphreys/Kennedy News