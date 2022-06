Des agents fédéraux visitent la maison de l’allié de Trump, l’ancien responsable du DOJ Jeffrey Clark

ABC News, qui a cité plusieurs sources connaissant ce que ce point de vente a appelé une perquisition au domicile de Clark à Lorton, a également rapporté qu’un de ses voisins avait vu des agents du FBI entrer et sortir de cette résidence tôt mercredi.

Le chef du Center for Renewing America, dont Clark est membre, a qualifié dans un communiqué la visite de « raid avant l’aube » de « plus d’une douzaine de responsables de l’application des lois du DOJ » qui ont saisi les appareils électroniques de Clark alors qu’il se tenait dehors sur le rue en pyjama.

Un porte-parole du bureau du procureur américain à Washington, DC, a confirmé à NBC News que des agents fédéraux chargés de l’application des lois étaient au domicile de Clark mercredi. Mais le porte-parole n’a pas précisé pourquoi les agents étaient là.

La nouvelle de la visite a éclaté quelques heures avant que le panel de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque contre le Capitole américain ne tienne une audience publique sur la pression de Trump sur le DOJ.

Le comité a l’intention de montrer comment Trump prévoyait d’installer Clark, qui à l’époque était avocat environnemental au DOJ, en tant que nouveau procureur général par intérim pour aider à répandre la fausse affirmation selon laquelle la victoire de Biden était le résultat d’une fraude électorale généralisée dans une poignée de swing. États.

Le plan de Trump a été contrecarré lorsque de hauts responsables du DOJ ont menacé de démissionner si Clark était nommé responsable du département.

Le New York Times a rapporté fin janvier 2021 que Clark avait poussé les hauts responsables du DOJ à aider Trump à inverser sa défaite aux élections et qu’il avait secrètement rencontré Trump à l’insu du procureur général par intérim Jeffrey Rosen.

Russ Vought, ancien directeur du bureau fédéral de la gestion et du budget et président du Center for Renewing America, dans une déclaration obtenue par NBC News, a appelé les « patriotes » à soutenir Clark.

« La nouvelle ère de la criminalisation de la politique s’aggrave aux États-Unis. Hier, plus d’une douzaine de responsables de l’application des lois du DOJ ont fouillé la maison de Jeff Clark lors d’un raid avant l’aube, l’ont mis dans la rue en pyjama et ont pris ses appareils électroniques », Vought dit dans le communiqué.

« Tout cela parce que Jeff a jugé bon d’enquêter sur la fraude électorale. Ce n’est pas l’Amérique, les amis. »