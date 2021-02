Des agents fédéraux saisissent 2,8 M $ de céréales de flocons de maïs givrées à la cocaïne expédiées d’Amérique du Sud

CINCINNATI – Des agents fédéraux disent avoir saisi des céréales glacées à Cincinnati parce que les flocons de maïs se sont avérés imbibés de cocaïne, ont annoncé vendredi des responsables dans un communiqué.

Bico, un chien détecteur de stupéfiants avec la protection des douanes et des frontières américaines, a alerté les autorités sur les flocons enrobés de cocaïne le 13 février dans une cargaison de céréales en provenance d’Amérique du Sud, selon un communiqué de l’agence.

Les 44 livres de céréales de cocaïne saisies ont une valeur estimée à 2,82 millions de dollars, selon les autorités, qui ont déclaré que la cargaison était dirigée vers une résidence privée à Hong Kong.

Les agents ont trouvé de la poudre blanche et les flocons ont été recouverts d’une substance grisâtre après que le chien les a alertés de l’envoi.

Les contrebandiers cacheront les stupéfiants dans tout ce qui est imaginable, a déclaré Richard Gillespie, directeur du port de Cincinnati, dans le communiqué.

«Les hommes et les femmes du port de Cincinnati se sont engagés à arrêter le flux de drogues dangereuses, et ils continuent d’utiliser leur formation, leur intuition et leurs compétences stratégiques pour empêcher ces types de cargaisons illégitimes d’atteindre le public», a déclaré Gillespie.

Les agents des douanes et de la patrouille frontalière contrôlent régulièrement les passagers et les marchandises internationaux à l’arrivée pour la recherche de drogues, d’armes et d’autres produits réglementés. Lors d’une journée typique de l’année dernière, le CBP a confisqué 3 677 livres de drogue aux points d’entrée à travers le pays.

Coronavirus aux États-Unis:Alors que les visites à l’urgence étaient en baisse l’année dernière, les surdoses de médicaments ont augmenté au milieu de la pandémie