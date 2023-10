Des agents fédéraux ont découvert plus de deux douzaines de mineurs travaillant illégalement dans une usine de volaille à Kidron, dans l’Ohio, au début du mois, selon des défenseurs locaux de l’immigration qui ont parlé à NBC News sous couvert d’anonymat.

Les enfants, principalement originaires du Guatemala, selon les défenseurs, travaillaient dans la transformation de la viande et l’assainissement dans une usine gérée par Gerber’s Poultry, qui produit du poulet Amish Farm, annoncé avec le slogan « Une meilleure alimentation, un meilleur goût ».

Marisa Darden, avocate représentant Gerber, n’a fait aucun commentaire lorsqu’elle a été interrogée sur les mineurs travaillant dans l’usine. Elle a déclaré à NBC News : « Nous n’avons aucun commentaire pour le moment. Nous coopérons, nous ne pouvons tout simplement pas en parler.

Les défenseurs locaux de l’immigration affirment que des agents du Homeland Security Investigations et du FBI ont encerclé l’usine en début de soirée du 4 octobre et ont interrompu la circulation à l’entrée et à la sortie de l’usine.

Un enquêteur du ministère du Travail a photographié un enfant qui travaillait pour Packers Sanitation Services Inc. (PSSI) en train de nettoyer un abattoir à Grand Island, dans le Nebraska. Le sujet a été flouté par la source. Département américain du Travail

NBC News a parlé à un employé actuel – qui ne voulait pas être nommé parce qu’il n’était pas autorisé à parler aux médias – qui se trouvait à l’usine la nuit du raid et a parlé avec les agents du FBI qui étaient présents. Le travailleur a déclaré que les agents sont arrivés vers 21 heures et ont demandé aux employés une pièce d’identité, posé des questions sur l’assainissement de l’usine et sont restés dans l’usine la majeure partie de la nuit.

Les agents ont commencé à organiser de grands groupes de travailleurs en files, selon une vidéo apparente de l’opération publiée sur TikTok. D’après les vidéos, il semble que de nombreux travailleurs craignaient d’être arrêtés par les services de l’immigration et des douanes dans le cadre d’un raid.

Les agents ont pris des photos des travailleurs et leur ont demandé où ils avaient obtenu leurs documents prouvant qu’ils étaient majeurs et légalement autorisés à travailler aux États-Unis, selon les défenseurs de l’immigration. Ils leur ont également demandé de remplir un questionnaire disponible en espagnol, en anglais et dans les langues autochtones du Guatemala.

Dany Ceto, un résident local dont les proches travaillent à l’usine, a déclaré à NBC News qu’il avait vu les agents du FBI encercler l’usine et qu’il avait d’abord supposé qu’il s’agissait d’un raid de l’immigration. Il a expliqué que les enfants travaillent dans la deuxième équipe de l’usine parce que cela correspond à leur horaire scolaire.

Aucune arrestation n’a eu lieu au moment de l’opération, selon plusieurs témoins oculaires.

Il n’était pas immédiatement clair quelle entreprise s’occupait de l’assainissement de l’usine. L’assainissement dans les usines de viande et de volaille est souvent assuré par des entreprises extérieures.

Le FBI n’a pas répondu à une demande de commentaire et HSI a refusé de commenter.

En vertu du droit du travail américain, il est illégal pour toute personne de moins de 18 ans de travailler dans les installations de conditionnement de viande en raison du risque accru de blessures causées par des machines et des produits chimiques dangereux. Un garçon guatémaltèque de 16 ans a récemment été tué alors qu’il travaillait dans une usine de volailles au Mississippi.

NBC News a déjà fait état d’une augmentation de 69 % du travail des enfants aux États-Unis depuis 2018, en particulier parmi les jeunes Guatémaltèques qui ont récemment émigré et se retrouvent à travailler dans les usines de conditionnement de viande et dans l’assainissement.

Les défenseurs de l’immigration travaillant avec la communauté guatémaltèque autour de Kidron, près de Canton, affirment qu’ils pensent que certains des enfants ont été forcés de travailler par des adultes sans lien de parenté qui les ont hébergés et prennent une partie ou la totalité de leur salaire.

D’autres sont allés volontairement travailler dans la transformation de la viande et dans l’assainissement des abattoirs parce qu’ils veulent gagner de l’argent pour eux-mêmes, ont déclaré les défenseurs.