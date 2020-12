Les données de téléphone et de voyage obtenues par Bellingcat montrent que les agents du FSB traînent Alexei Navalny depuis 2017 – Maxim Zmeyev / AFP

Plusieurs membres d’une unité de renseignement d’élite russe ont suivi le chef de l’opposition Alexei Navalny pendant des jours avant qu’il ne soit empoisonné par un agent neurotoxique mortel en août, a révélé lundi une enquête conjointe du groupe de renseignement médico-légal Bellingcat et de plusieurs médias.

M. Navalny, qui a passé des semaines dans le coma avant de se remettre, a déclaré qu’il soutenait les conclusions et accusait le président Vladimir Poutine de l’attentat contre sa vie.

«Avec tous les faits dont nous disposons maintenant, je peux dire que les agents du FSB complotaient une attaque terroriste sur les ordres de Poutine», a-t-il déclaré dans une vidéo YouTube, présentant les détails de l’enquête.

Il a décrit l’empoisonnement bâclé comme «le plan personnel de M. Poutine et son échec personnel».

Les enregistrements téléphoniques, manifestes de vol et autres documents obtenus par Bellingcat, The Insider de Russie, CNN et Der Spiegel ont identifié une équipe de huit agents du FSB, le principal successeur de l’agence de renseignement de l’Union soviétique, qui étaient en contact étroit à différentes étapes de la opération présumée visant à empoisonner M. Navalny pendant plusieurs jours avant qu’il ne tombe malade.

Bellingcat a décrit l’unité FSB comme une unité spécialisée dans le travail avec des substances toxiques.

Trois membres de l’unité, Vladimir Panyaev, Alexei Alexandrov et Ivan Osipov, dont deux seraient médecins, ont voyagé aux côtés de M. Navalny et l’ont suivi jusqu’à la ville sibérienne de Tomsk où il a été empoisonné en août.

Le Kremlin a nié toute implication.

L’empoisonnement semble s’être produit après des années de surveillance qui ont commencé en 2017 peu de temps après que M. Navalny ait annoncé sa campagne pour la présidence russe.

Les enregistrements téléphoniques et les données de voyage ont montré que les mêmes membres de l’unité FSB ont suivi Navalny à travers la Russie lors de plus de 30 voyages différents.

Le politicien de 44 ans a mené des manifestations antigouvernementales massives en 2011-2012 et a organisé une impressionnante campagne présidentielle dans toute la Russie avant d’être empêché de se présenter en 2018.

Il est tombé soudainement malade dans un avion de Tomsk à Moscou le 20 août et a été transporté en Allemagne plusieurs jours plus tard pour y être soigné. Il a passé trois semaines dans le coma avant de se rétablir et serait toujours en convalescence.

Plusieurs laboratoires européens ont indépendamment confirmé que le sang de M. Navalny contenait des traces de l’agent neurotoxique de l’époque soviétique Novichok, qui a également été utilisé dans l’empoisonnement à Salisbury en 2018 de l’ancien espion soviétique Sergei Skripal et de sa fille.

Plus tôt cette année, l’Union européenne a imposé des sanctions à six hauts responsables russes et à un centre de recherche chimique sur l’incident de Navalny. Les responsables russes ont jusqu’à présent refusé d’enquêter.

Le chef de l’opposition russe a révélé lundi qu’il avait pris un verre au bar de son hôtel à Tomsk la nuit précédente – la recommandation du barman.

« Le cocktail avait le goût de la chose la plus dégoûtante de ma vie », a déclaré M. Navalny.

Il s’est endormi et tôt le matin, il est monté à bord de l’avion où il est tombé malade.

M. Navalny soupçonne également que des agents du FSB ont tenté de l’empoisonner à deux reprises auparavant.

Moins de deux mois plus tôt, sa femme Yulia est tombée soudainement malade alors que le couple était en vacances dans un hôtel spa de l’exclave russe la plus à l’ouest de Kaliningrad.

Elle s’est complètement rétablie le lendemain, mais M. Navalny a laissé entendre qu’elle avait accidentellement touché un objet ou de la nourriture «qui m’était destiné».

Les données de vol montrent qu’au moins trois membres de l’unité FSB se sont rendus à Kaliningrad en même temps.

Ni le Kremlin ni le FSB n’étaient immédiatement disponibles pour commenter.

Au cours des dernières années, Bellingcat a identifié que des agents de l’agence de renseignement militaire russe GRU avaient été envoyés au Royaume-Uni pour empoisonner l’ancien espion russe Skripal. La Russie a nié à plusieurs reprises son implication dans cette affaire.