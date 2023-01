Des agents du renseignement russe auraient ordonné aux suprémacistes blancs de mener une campagne d’attentats à la bombe en Espagne, selon des responsables américains

CNN

Des responsables américains pensent que des agents des services de renseignement russes ont ordonné à un groupe de suprémacistes blancs russes de mener une campagne de bombardement de lettres qui a secoué Madrid à la fin de l’année dernière, ciblant le Premier ministre, les ambassades américaine et ukrainienne ainsi que le ministère espagnol de la Défense, selon les informations actuelles et anciens responsables américains.

Les autorités espagnoles n’ont encore procédé à aucune arrestation en lien avec les attaques, qui ont blessé un employé de l’ambassade d’Ukraine, mais elles étaient largement soupçonnées à l’époque d’être liées au soutien de l’Espagne à Kyiv.

Certains détails sur la manière exacte dont la campagne a été dirigée et menée restent flous, ont déclaré deux responsables américains. On ne sait pas combien de connaissances – le cas échéant – le Kremlin ou le président russe Vladimir Poutine lui-même avaient.

Pourtant, les responsables américains pensent maintenant que l’attaque était probablement un coup de semonce aux gouvernements européens qui se sont ralliés à l’Ukraine depuis l’invasion russe en février de l’année dernière.

Le New York Times a d’abord rendu compte de l’implication présumée des services de renseignement russes dans les attaques.

Un porte-parole du département d’État a refusé de commenter “sur des questions impliquant des fuites de renseignements ou des enquêtes actives sur les forces de l’ordre”, et a renvoyé au gouvernement espagnol “pour obtenir des informations relatives à leur enquête en cours”.

“Nous condamnons toutes les tentatives d’entités visant à blesser et à intimider les responsables gouvernementaux et les ambassades étrangères”, a ajouté le porte-parole.

Alors que la guerre fait rage – et en particulier si la position de la Russie sur le champ de bataille se détériore – les responsables américains s’attendent à ce que la Russie essaie de rechercher des groupes mandataires avec lesquels elle peut travailler pour faire craindre d’éventuelles attaques terroristes menées par des groupes soutenus par la Russie en Europe et au Moyen-Orient. , a expliqué un responsable américain.

Le Département d’État a désigné le groupe suprémaciste blanc, le Mouvement impérial russe, comme organisation terroriste mondiale en 2020. Le groupe aurait des liens avec les agences de renseignement russes et a déjà été utilisé comme force de procuration par des responsables actuels et anciens familiers avec les États-Unis. le renseignement a déclaré à CNN. Mais ces relations sont troubles, ont souligné ces personnes, en partie parce que les États-Unis manquent d’une bonne visibilité au sein de RIM.

Mais la possibilité qu’un organe du gouvernement russe – l’agence de renseignement militaire, le GRU – semble avoir été impliqué dans les attentats est susceptible de faire monter la pression sur l’administration Biden pour qu’elle désigne la Russie comme État parrain du terrorisme, selon un actuel et un ancien fonctionnaire américain. L’administration a jusqu’à présent répugné à prendre une telle mesure, malgré la pression des principaux responsables du Congrès, dont l’ancienne présidente de la Chambre Nancy Pelosi.

Il y a des inconvénients à prendre cette mesure, a noté un responsable américain, en particulier qu’elle limite la capacité de l’administration à s’engager avec la Russie dans des domaines où elle pourrait le vouloir.

Le groupe suprémaciste blanc, RIM, a des associés dans toute l’Europe et exploite des centres de formation de type militaire en Russie, mais n’est pas officiellement affilié au gouvernement russe. Mais, un ancien responsable américain a déclaré : « Il ne fait aucun doute que RIM opère en Russie parce qu’il est autorisé à opérer en Russie.

Le GRU, quant à lui, a mené des opérations de plus en plus audacieuses à travers l’Europe et au-delà, y compris des tentatives d’assassinat. On pense également qu’il a offert des primes aux militants liés aux talibans pour avoir tué des troupes américaines en Afghanistan, bien que dans ce cas également, les rapports de renseignement soient restés obscurs et l’implication du Kremlin n’était pas claire.