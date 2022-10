Des agents du renseignement chinois inculpés pour obstruction aux poursuites contre Huawei

Photo de He et Wang respectivement incluses dans la plainte du DOJ.

La plainte pénale liée à Huawei accuse Guochun He et Zheng Wang d’avoir payé à un employé du gouvernement américain un total de 61 000 dollars de crypto-monnaie Bitcoin pour des informations confidentielles sur les poursuites en cours du ministère de la Justice contre la société basée en Chine.

« Comme ces cas le démontrent, le gouvernement chinois a cherché à interférer avec les droits et libertés des individus aux États-Unis et à saper notre système judiciaire qui protège ces droits », a déclaré Garland.

L’autre dans le district est de New York accuse plusieurs personnes travaillant pour le compte du gouvernement chinois de “s’être engagées dans une campagne pluriannuelle de menaces et de harcèlement pour forcer un résident américain à retourner en Chine”, a déclaré Garland.

Un dans le New Jersey accuse trois agents de renseignement chinois d’avoir conspiré pour agir aux États-Unis en tant qu’agents illégaux au nom d’un gouvernement étranger.

Ces informations comprenaient des détails sur les témoins, les preuves du procès et les nouvelles accusations potentielles à porter contre Huawei, selon la plainte déposée devant le tribunal de district américain de Brooklyn.

Huawei n’est pas identifié par son nom dans la plainte, mais les détails qu’elle contient correspondent aux poursuites connues de l’entreprise.

“Il s’agissait d’une tentative flagrante de la part des agents du renseignement de la[République populaire de Chine]de protéger une entreprise basée en RPC de toute responsabilité et de saper l’intégrité de notre système judiciaire”, a déclaré Garland.

La plainte indique que les hommes ont entretenu une relation avec l’employé du gouvernement en février 2017, mais que l’autre personne “a ensuite commencé à travailler comme agent double pour le gouvernement américain”.

“Depuis que je suis agent double [the government employee]Le contact continu de He et Wang s’est produit sous la supervision du FBI”, indique la plainte.

L’employé a fourni à He et Wang “diverses informations à leur demande, y compris des informations prétendument sensibles sur l’affaire pénale du gouvernement américain contre” Huawei sous la direction du FBI, selon la plainte.

En plus d’entrave à la justice, la plainte accuse les deux accusés de blanchiment d’argent pour leur prétendu transfert de Bitcoin utilisé pour soudoyer leur prétendu informateur.

