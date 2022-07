Des agents du gouvernement iranien auraient abattu plus de 1 000 chiens malgré la stérilisation et les vaccinations

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Des agents du gouvernement iranien ont abattu et enterré plus de 1 000 chiens dans un refuge pour animaux, selon des informations.

Des agents affiliés au gouvernement auraient fait une descente dans le refuge pour chiens Gandak et abattu tous les animaux à l’intérieur, y compris des chiens qui avaient été stérilisés et vaccinés. Les agents ont ensuite utilisé des camions de pompiers pour laver le sang de la scène.

Les militants ont affirmé que la route menant au refuge était restée fermée tout le temps, a rapporté le site Web du Foreign Desk. Certains rapports affirment que le nombre de chiens atteignait 1 700.

Plusieurs vidéos sont apparues en ligne, montrant les conséquences de la fusillade. Un militant a également affirmé que les forces iraniennes avaient arrêté plusieurs membres d’un groupe qui tentaient d’intervenir et avaient également enfermé le directeur du refuge dans une pièce pendant la fusillade.

Un militant a affirmé que cela faisait partie d’un abattage annuel par les dirigeants iraniens, mais a déclaré que certains chiens avaient survécu à l’attaque.

Les autorités religieuses ont fait valoir que garder des animaux de compagnie à l’intérieur de la maison n’est pas hygiénique et non islamique, et des rapports d’attaques d’animaux par des chiens errants ont suscité un certain soutien pour des mesures plus strictes.

Lisa Daftari, rédactrice en chef du site Web The Foreign Desk, a déclaré à Fox News Digital que ces actions n’étaient “pas surprenantes”.

“Depuis longtemps maintenant, les journalistes citoyens sur le terrain en Iran tentent de démontrer au monde la nature inhumaine de ce régime”, a-t-elle déclaré. “Ils n’ont pas de compassion pour les femmes, les enfants et, comme illustré dans ce cas, les animaux innocents.”

Daftari a exhorté les responsables à essayer d’introduire les violations des droits de l’homme dans les discussions avec l’Iran – en particulier dans les pourparlers sur les armes nucléaires.

“En essayant de négocier l’accord sur le nucléaire iranien en 2015, le président Obama a lancé une tendance à ne pas inclure les violations des droits de l’homme dans l’accord”, a-t-elle expliqué. “Ces exemples, cependant, soulignent l’importance d’appeler un régime brutal qui ne reculera devant rien pour s’assurer que son règne est à toute épreuve. Cela semble-t-il être un partenaire de négociation digne de ce nom ? Nous devons commencer à dénoncer ces crimes odieux.”

L’année dernière, l’Iran a lancé l’idée d’interdire la plupart des animaux domestiques afin de protéger le pays des animaux “impurs”. Le projet de loi rendrait illégal le fait de posséder, d’élever ou de transporter des chiens, des chats, des lapins et d’autres animaux de compagnie.

Les animaux Gandak avaient tous subi les stérilisations et les vaccinations nécessaires, rendant inutile pour le gouvernement de s’en débarrasser.

La possession d'”animaux sauvages” tels que des lézards, des ânes ou des souris exposerait déjà les individus à de lourdes amendes et pénalités, a rapporté Radio Free Europe.