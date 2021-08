Des agents du FBI ont utilisé des photos d’employées dans des opérations d’infiltration sans autorisation, selon l’inspecteur général du ministère de la Justice – RT USA News

Des agents du FBI ont utilisé des photos de membres du personnel féminins dans des opérations secrètes de trafic sexuel, y compris une fois sans autorisation écrite, a déclaré l’inspecteur général du ministère de la Justice.

L’inspecteur général du ministère de la Justice, Michael Horowitz, s’est dit préoccupé par la stratégie employée par les agents du FBI qui utilisent des employés du personnel de soutien pour se faire passer pour des mineurs ou des prostituées dans des piqûres en ligne. Bien que les femmes soient vêtues et que leurs visages soient flous, elles ne sont pas des employées sous couverture.

La découverte par Horowitz a commencé par une enquête sur un agent du FBI poursuivant une relation avec un membre du personnel de soutien de l’organisation et demandant des photos provocantes pour des opérations d’infiltration.

« Au cours de notre enquête, le BIG a appris que (des agents spéciaux) utilisaient parfois des photographies de jeunes employées de soutien féminin pour se faire passer pour des enfants mineurs ou des travailleuses du sexe pour attirer des prédateurs sexuels sur divers sites Web de médias sociaux. a-t-il écrit, ajoutant que cette stratégie d’infiltration pourrait « potentiellement » mettre ces femmes en danger.

« Les deux [special agent] et le [special agent’s] superviseur a déclaré au Bureau de l’inspecteur général qu’il ne pouvait produire aucun document concernant la manière dont les photographies avaient été obtenues ou utilisées », le rapport lit.

L’agent du FBI qui faisait l’objet de l’enquête initiale n’avait pas reçu l’autorisation écrite appropriée ou le consentement des femmes à qui il avait demandé des photos. Le rapport alléguait que cet agent avait informé les femmes à qui il avait parlé de ne pas informer leurs superviseurs du travail d’infiltration supposé.





L’enquête a révélé un manque généralisé de documentation appropriée pour les photos utilisées, depuis combien de temps elles étaient sur certains sites Web, quand ou si elles avaient été supprimées, etc.

Le FBI a déclaré dans une note répondant aux préoccupations qu’ils « évaluer » leur « politique existante » et mettre en œuvre les modifications recommandées, telles que des notifications aux employés non infiltrés et une documentation appropriée sur le travail spécifique et l’utilisation des photos.

