Des agents du FBI ont publié des photos «provocatrices» de personnel de soutien féminin pour attirer les prédateurs sexuels en ligne, révèle un chien de garde

Des agents du FBI auraient publié des photos « provocatrices » de membres du personnel de soutien féminins pour attirer les prédateurs sexuels en ligne, selon un rapport de surveillance.

L’inspecteur général du ministère de la Justice a déclaré dans un rapport publié lundi que les photos avaient été utilisées sans autorisation formelle.

Des agents du FBI auraient utilisé des photos «provocatrices» de femmes pour attirer les prédateurs Crédit : Getty

Le FBI n’avait apparemment pas de politique sur l’utilisation des photos en place Crédit : BRCOSTUMES

Le rapport, obtenu par CNN, a déclaré que les agents du FBI « utilisaient parfois des photographies de jeunes employées de soutien pour se faire passer pour des enfants mineurs ou des travailleuses du sexe pour attirer des prédateurs sexuels sur divers sites Web de médias sociaux ».

Les femmes sur les photos n’étaient apparemment pas autorisées à participer à des opérations d’infiltration et les agents qui ont publié les photos n’ont pas demandé d’autorisation écrite ni averti les superviseurs, selon le rapport.

Cependant, il n’y avait aucune politique en place les obligeant à le faire. Le bureau n’avait apparemment pas de politique concernant l’utilisation de photos d’employés non infiltrés.

Le rapport du chien de garde, cependant, a suggéré que les femmes pourraient être ciblées par des criminels si des photos circulaient toujours en ligne.

Sur les photos, les femmes étaient vêtues et leurs visages étaient flous, selon le rapport.

Les enquêteurs internes sont tombés sur la pratique consistant à utiliser des photos d’employés lors d’une enquête sur un agent qui aurait eu une « relation inappropriée » avec un collègue.

L’agent aurait demandé à une collègue d’envoyer des « images provocantes » à utiliser dans une tentative de trafic sexuel en ligne, même si elle n’avait pas l’autorisation de travailler sous couverture.

LE FBI SOUS LE FEU

Le rapport de surveillance n’est que le dernier d’une série à soulever des problèmes au sein du bureau ces dernières semaines.

À la fin du mois dernier, un rapport alléguait qu’un haut responsable du FBI avait violé les politiques du bureau en omettant de signaler une relation avec un employé subalterne et en lui permettant de « perturber le lieu de travail ».

Une enquête sur la directrice adjointe aux affaires du Congrès, Jill C. Tyson, a commencé il y a plus d’un an lorsqu’il a été allégué qu’un haut fonctionnaire entretenait une relation inappropriée avec un subordonné.

Tyson – qui a été nommée à son poste actuel en février 2019 et aurait une relation de travail étroite avec le directeur du FBI Chris Wray – a également participé à l’embauche du travailleur, selon le rapport.

Tyson se serait « engagé dans une relation amoureuse avec un subordonné et n’a pas signalé la relation en temps opportun, en violation de la politique du FBI ».

Le FBI est également critiqué pour avoir fait échouer l’enquête sur l’ancien médecin américain de gymnastique Larry Nassar.

Le Dr Nassar, 57 ans, a été reconnu coupable d’avoir violé sexuellement de jeunes athlètes pendant plusieurs décennies.

L’inspecteur général du ministère américain de la Justice, Michael Horowitz, a publié un rapport de 119 pages condamnant le bureau extérieur du FBI à Indianapolis pour ne pas avoir répondu aux allégations selon lesquelles Nassar agressait de jeunes athlètes avec « le plus grand sérieux et l’urgence qu’ils méritaient et qu’ils exigeaient ».

Lorsque les responsables du FBI ont finalement poursuivi les allégations de conduite illégale de Nassar, le rapport a déclaré que les responsables du FBI ont commis « de nombreuses erreurs fondamentales » et ont contourné les politiques critiques du bureau.